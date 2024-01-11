Как турецкий красавец Бурак Дениз из «Марашанца» смог осуществить свою детскую мечту и стал знаменитым актером

Детство и юность
17 февраля 1991 года в Стамбуле стало как минимум на одного жителя больше. В этот зимний день на свет появился будущий актер Бурак Дениз. Практически сразу после этого родители мальчика развелись. Мама, забрав сына, уехала в Измир.
Именно в этом портовом городе Бурак и провел все свое детство. Уже в школе мальчик твердо решил стать актером и стремился к этому всем сердцем.
Родители Бурака развелись почти сразу после его рождения, но он поддерживал отношения с отцом. Фото: соцсети
Окончив школу в Измире, выпускник отправился изучать историю искусств в стамбульском вузе. После этого записался на курсы актерского мастерства и принялся покорят многочисленные кастинги.
Карьера в кино
Уже в 20 лет Дениз сделал первый шаг к осуществлению своей мечты. Он дебютировал в молодежном сериале «Дневник колледжа».
Съемки в драматическом сериале «Султан» в 2012 году помогли закрепить успех. Здесь молодому актеру довелось играть с Нургюль Ешилчай, которая исполнила в проекте главную роль.
Бурак Дениз дебютировал в кино в 20 лет. Фото: соцсети
После этой работы предложения о съемках Бураку стали поступать намного чаще.
В 2013 году ему довелось сыграть сразу в двух масштабных сериалах, которые получили высокие рейтинги. На протяжении трех лет Дениз снимался в картинах «Беглец» и «Прилив».
В 2015 году восходящая кинозвезда появился в фильме «Милые маленькие обманщицы».
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Но мировая слава пришла к актеру через год, после роли в сериале «Королева ночи», где Бурак работал на одной площадке с Мерьем Узерли и Муратом Йылдырымом.
В 2016 году Дениз выступил в главной роли в романтической комедии «Любовь не понимает слов», где также снималась Ханде Эрчел. Сериал тоже получил мировую известность.
Бурак Дениз вместе с Ханде Эрчел исполнил главную роль в сериале «Любовь не понимает слов». Фото: соцсети
В 2017 году продюсерская компания Med Yapim решила создать ремейк американского сериала «Бесстыжие». На главную роль был приглашен Бурак.
После этого актер впервые попробовал себя в полнометражной картине. Дениз снялся в драме о подростках под названием «Аран». Картину показали на кинофестивалях в Италии и Великбритании.
В 2020 году актер снялся в мелодраме о переселении душ «Незаконченная любовь» в дуэте с Дилан Чичек Дениз.
В другом амплуа — офицера спецназа — звезда турецкого кинематографа появился в боевике «Марашанец» в 2021 году. Этот фильм стал самым успешным в карьере актера за последние пять лет. Трансляция сериала приостанавливалась из-за болезни Дениза. Но даже после громкого успеха первого сезона руководство решило не продлевать историю.
Сериал «Марашанец» принес Бураку Денизу мировой успех . Фото: соцсети
Личная жизнь
Несмотря на то, что актер пытается скрыть от посторонних глаз подробности своей личной жизни, публика все равно подмечает все изменения.
После сериала «Любовь не понимает слов» Бураку приписывали роман с актрисой Ханде Эрчел. Но оказалось, что они просто дружат, а на самом деле Дениз встречался с Бюшрой Девели.
Их роман начался после съемок в сериале «Милые маленькие обманщицы». А в 2018 году пара рассталась.
В начале 2020 года папарацци сфотографировали актера в компании актрисы Бесте Кокдемир во время прогулки по пляжу.
После этого Бурак начал отношения с Дидем Сойдан, они даже какое-то время жили вместе, но в октябре 2021 года актер расстался с моделью из-за публикации откровенных фотоснимков его девушки в нижнем белье.
В начале мая 2020 года Дениз был замечен в аварии на дороге. Он в состоянии алкогольного опьянения сбил мотоциклиста и скрылся. Его лишили прав на полгода и обязали заплатить крупный денежный штраф.
Бурак Дениз был лишен водительских прав на полгода. Фото: соцсети
Весной 2022 года Бурак пытался возродить отношения с турецкой моделью Дидем Сойдан, но из этого ничего не вышло. Тогда же поклонники начали подозревать Бурака в романе с давней подругой, диетологом Шахикой Эрджюмен.
Бурак обладает стройной подтянутой фигурой и высоким ростом — 182 см.
Актер ведет активный образ жизни. Он любит заниматься дайвингом, путешествовать. В свободное время Дениз любит играть в компьютерные игры.
Поклонники мечтают, чтобы дружба Бурака с Ханде переросла в нечто большее. Фото: соцсети
Бурак Дениз в настоящее время
Бурак продолжает работать и развиваться в творческом направлении. В 2023 году он сыграл главную роль в сериале «Шахмаран». А также выступил в дуэте с Ханде Эрчел в криминальной драме «Совершенно другой».
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