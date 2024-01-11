Как турецкий красавец Бурак Дениз из «Марашанца» смог осуществить свою детскую мечту и стал знаменитым актером

Детство и юность

17 февраля 1991 года в Стамбуле стало как минимум на одного жителя больше. В этот зимний день на свет появился будущий актер Бурак Дениз. Практически сразу после этого родители мальчика развелись. Мама, забрав сына, уехала в Измир.

Именно в этом портовом городе Бурак и провел все свое детство. Уже в школе мальчик твердо решил стать актером и стремился к этому всем сердцем.