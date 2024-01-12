«Добрые дела нужно делать по велению сердца, а не под натиском обстоятельств»: в Сети не верят в искренность Филиппа Киркорова

После скандальной вечеринки Ивлеевой, в которой кроме многих других знаменитостей принял участие Филипп Киркоров, его вырезали почти из всех новогодних телепередач. Единственным шоу, где он все же засветился, стала «Новогодняя маска».
Несмотря на многократные извинения Филиппа, его признание любви к России с концертных сцен Дубая, публика не может ему забыть такой проступок. В раскаяние мало кто верит. А когда поп-звезда заявил, что решил отдать весь свой гонорар от участия в Маске пострадавшим жителям Белгорода, публика отреагировала своеобразно.
Некоторые пользователи Сети готовы простить Киркорову его проступок. Фото: Global Look Press
Хороший поступок
О благочестие поступка в Сети пишу немного, но все же нашлись те, кто готов закрыть глаза на предновогодние события.
Larisa Larochka: «Ну вот, а мы его ругали».
Ром Бат: «Ну Филя называет себя «Король эстрады». Хочет сделать королевский жест».
Марина Азарина: «Ошибся, бывает, надо прощать, пусть помогает, ребятам нужнее!»
Джеки Манго: «Мужской поступок. Филипп Киркоров настоящий патриот России. Уважуха».
Катюша Инкогнито: «Реабилитируется. Вину искупает. Похвально».
Дадашова Джамала: «Отличный поступок. Он уже освоил урок. Я его простила бы!»
Филипп Киркоров на выступлении в Дубае признался в любви к России. Фото: Global Look Press
Просто откупился
Большинство считает, что певец ищет новые пути выхода на российскую сцену. Если зритель его простит, это значительно облегчит его восхождение на звездный олимп.
Ангелина Ефимова: «Откупился».
Владимир Сивоклоков: «Откупиться решил? Позор деньгами не смывают. Раньше, чтобы получить «Народного», артисты ездили и по сельским клубам, и на передовую в годы войны, и когда получали это звание носили его с честью, потому что заслужили. А Киркоров это просто обычный клоун в перьях, который не хило пропиарился в свое время на свадьбе с Аллой Борисовной, вот и все».
Ирина Синица: «Добрые дела нужно делать по велению сердца, а не под натиском обстоятельств».
Неважно Неважно: «Закрутился как уж на сковородке. Что-то раньше не больно раздавал, а тут сознание проснулось вдруг».
Максим Светцов: «Не сочтите за пафос, но на месте белгородцев, я приложил бы максимум усилий к самому себе, чтобы не брать деньги от Киркорова!»
В добрые дела Филиппа Киркорова почти никто не верит. Фото: Global Look Press
Закат карьеры
Впрочем многие пророчат конец или начало конца карьеры короля российской эстрады.
Борис Кучкаров: «Да поздно уже».
Алек Сап: «Поздновато, Филя. Зашкварился ты по самые уши. Раньше надо было думать».
Соколенко Александр: «Надо было раньше уходить со сцены, достойно, а не вляпываться в разные истории. Вот теперь отдашь не только один гонорар».
Геннадий Гроздов: «Не в те двери он заходит уже давно,хорошо,что эта стала последней в его карьере».
Игорь Торопов: «Поздно пить боржоми, товарищ румын...»
Многие россияне уже провожают со сцены Филиппа Киркорова. Фото: Global Look Press
Не верим
В Сети насмехаются над таким жестом, несмотря на то, что дело и правда, полезное. Но видимо, даритель оказался не оценен.
Галина Сап: «Шутка удачная, кто поверит».
Тата Тата: «Не верю в его искренность! Срулил в Дубай, вот и вся «благотворительность» закончилась».
Валерия Карпова: «Какой гонорар, тот, что профукал на вечеринке!????»
Валентина Езонова: «Какое чистое сердце... Смешно даже говорить об этом! Сплошное самолюбование, самообожание, пошлость, вульгарность во всем! А теперь хочет индульгенцией отделаться».
Ольга Евгеньевна: «Филя, за пресловутую дверь долго отдуваться».
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Филипп Киркоров уехал из России. Фото: Global Look Press
Напомним, Филипп Киркоров вместе с коллегами по цеху 20 декабря участвовал в вечеринке, организованной блогером Настей Ивлеевой. Кадры с мероприятия, где российские звезды выглядели неподобающим образом, вызвали резонанс. Киркоров назвал ошибкой посещение клуба Mutabor, заявив, что «зашел не в ту дверь» .
После скандала выступление Киркорова вырезали из новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все», также было отменено его участие в ряде других шоу. Первый канал убрал кадры с Киркоровым на «Рождественском вечере с Григорием Лепсом».