«Добрые дела нужно делать по велению сердца, а не под натиском обстоятельств»: в Сети не верят в искренность Филиппа Киркорова

После скандальной вечеринки Ивлеевой, в которой кроме многих других знаменитостей принял участие Филипп Киркоров, его вырезали почти из всех новогодних телепередач. Единственным шоу, где он все же засветился, стала «Новогодняя маска».

Несмотря на многократные извинения Филиппа, его признание любви к России с концертных сцен Дубая, публика не может ему забыть такой проступок. В раскаяние мало кто верит. А когда поп-звезда заявил, что решил отдать весь свой гонорар от участия в Маске пострадавшим жителям Белгорода, публика отреагировала своеобразно.