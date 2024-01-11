Как певец казахстанского происхождения Скриптонит стал явлением российского рэпа

Настоящее имя и детство
Настоящее имя Скриптонита — Адиль Оралбекович Жалелов. Он родился 3 июня 1990 года в поселке Ленинском на севере Казахстана. Рэпом Адиль заинтересовался уже в 11-летнем возрасте, а в 15 начал создавать собственные треки.
«Все с Децла началось, как я говорил уже не раз, потом Eminem. В Rammstein заносило, даже постер в комнате висел. Меня отец за него чуть не убил. У меня отец строгий очень, все так по-советски было, — рассказывал артист в интервью изданию Thesymbol.ru.
Кроме того, Адиль Жалелов увлекался живописью, а после десятого класса поступил в художественный колледж, как и советовал его отец. Однако спустя два года парень бросил это учебное заведение, осознав, что главное предназначение в его жизни — музыка. Это привело к разногласиям певца с его отцом, считающим рэп чем-то несерьезным. Однако мужчина изменил свое мнение, когда сын стал зарабатывать большие суммы денег.
Скриптонит в школьные годы. Фото: соцсети певца
Сам Адиль, говоря об отце, признавался, что в детстве недооценивал его, мог наговорить и обидные слова, но повзрослев, понял, скольким мужчина пожертвовал ради жены и сына.
«Мой отец стал инженером, получил два высших образования, у него идеальное математическое мышление. Он человек, благодаря которому я заинтересовался музыкой. Помню, как он сидит рядом, его здоровая рука и я такой маленький. Он настукивает что-то, постоянно эти ритмы, триоли. И этот человек мог стать также, как и я, известным. А он не стал, пожертвовал этим всем», — признавался Скриптонит в интервью изданию Thesymbol.ru.
На большой сцене Адиль Жалелов начал выступать с 19 лет, тогда же он и представился публике как Скриптонит. Сам же артист не объяснял происхождение своего псевдонима. Однако поклонники предположили, что он образован от первой буквы слова «Супермен» (Татуировку с изображением этого персонажа можно увидеть на груди певца) и слова «Криптонит» — придуманного ядовитого вещества из комиксов.
Первые успехи
В 2009 году Адиль Жалелов создал собственную группу Jillz, в состав которой вошли еще пять певцов. Коллектив исполнял композиции в жанре трэп (одна из разновидностей хип-хопа) и за четыре года приобрели свой круг поклонников. Но жизнь Скриптонита изменилась на 180 градусов, когда его заметил продюсерский центр Gazgolder, принадлежащий рэперу Басте.
Свою карьеру в лейбле Адиль начал с песен «Миллионер из трущоб» и «Лед», вскоре ставших хитами и собравших многомиллионные просмотры на YouTube. В том же 2015 году прошла презентация его альбома «Дом с нормальными явлениями», состоящими из 18 песен, среди которых «Это любовь», «Оставь это нам», «Океан».
Альбом сразу же занял верхние строчки хит-парадов, уступив пальму первенства лишь певице Адель. А в 2016 году журнал GQ назвал певца открытием года.
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Скриптонит. Фото: кадр из клипа «Притон»
Второй сборник «Праздник на улице 36» и мини-альбом Open Season увидели свет в 2017-м. Параллельно Скриптонит стал продюсером певцов 104 и Truwer, знакомых артисту по его первой группе.
В конце 2017-го Адиль представил на суд публики двойной альбом «Уроборос: Улица 36» и «Уроборос: Зеркала», название которого отсылало слушателей к дракону Уроборосу, кусающему за хвост самого себя. Этот древний образ считается одновременно символом и созидания, и разрушения. Как признался сам Скриптонит, ему близка философия самосовершенствования посредством саморазрушения. В день релиза Адиль признался, что устал от сольной карьеры и берет небольшую паузу.
Исполнитель года
Так на горизонте шоу-бизнеса возникла Gruppa Skryptonite, летом 2018-го года выпустившая на YouTube-канале сингл «Глупые и ненужные». Через год вышел и дебютный альбом коллектива Solitude, куда вошло шесть песен.
А еще спустя полгода Скриптонит записал новый альбом «2004», к созданию которого также привлек исполнителей Райда, 104, Truwer и других. В сборник было включено 24 трека, в том числе композиции «Москва любит…», «Не твое», «Выходные» и так далее. В 2019 году Адиль основал собственный музыкальный лейбл Musica36.
Скриптонит. Фото: кадр из клипа Triggerman
Богатым на творческие события оказался и 2020 год. Так, на свет появились композиции музыканта Babymama, «В одного», «Веселей». А сам Скриптонит был назван самым популярным рэпером года.
В марте 2021 года вышел сольный альбом артиста «Свистки и бумажки», куда вошли 15 песен, включая дуэты с Feduk и группой «Сестры». Также отдельно были выпущены композиции «Ажурно», «Рай.он», «Чистый Freestyle».
В своих композициях Скриптонит поет о смысле жизни, поиске истины, социальных явлениях — в общем, обо всем, что его окружает.
Личная жизнь
О личной жизни Скриптонита практически ничего не известно. Хотя благодаря клипу Басты на песню «Сансара» журналистам удалось выяснить, что у Адиля есть сын. Ребенок снялся в этом видео наряду с детьми других российских исполнителей.
Чуть позже выяснилось, что сына по имени Лучи, названного так в честь бабушки музыканта Лучии, Адилю Жалелову родила танцовщица из Шымкента Нигора Абдинабиева, с которой он начал встречаться задолго до своего большого успеха.
Скриптонит и Нигора. Фото: страница во «ВКонтакте» «Реальный фанат Скриптонита»
Некоторое время влюбленные жили в Москве, но потом Нигора вернулась в Казахстан. В одном из своих интервью Адиль признался, что очень скучает по сыну, но из-за плотного гастрольного графика не имеет возможности навещать его часто.
Сейчас, как пишут СМИ, Нигора вышла замуж за другого человека и родила второго ребенка. В интервью с Нурланом Сабуровым, который дружит со Скриптонитом, Баста признался, что и Адиль Жалелов женился, однако не назвал имя его супруги.
СМИ предполагают, что певец женат на некой Александре Фишер — фотографе и мастере тату из Крыма. Однажды она выкладывала фото с артистом, словно бы подтверждая слухи об их романе, но сам певец не подтверждал, но и не опровергал эту информацию.
Александра Фишер. Фото: соцсети Александры
Кстати, многие указывают на то, что в своем творчестве Адиль Жалелов рисует отрицательный образ женщины. Однако он сам признавался, что на самом деле любит противоположный пол. Просто ему неинтересен приторный романтизм, что и выражено в его песнях.
«Ты можешь пододвинуть стул, подать руку, открыть дверь или еще что-то, но при этом ты должен быть с харизмой. Ты знаешь, кто ты. Ты знаешь, что даже если ты идешь сзади, все равно впереди», — отметил артист.
А давая определение любви, отметил, что это степень симпатии. И когда степень сильная, ты сходишь с ума. Но, по мнению музыканта, никому не удастся загнать это понятие в узкие рамки.
Рост и вес
Рост Скриптонита - 175 сантиметров, вес - 72 килограмма.
Скриптонит сейчас
В феврале 2022 года Адиль Жалелов закрыл свою компанию Musica 36, вернулся в Казахстан и на протяжении нескольких месяцев ничего не выпускал. Лишь в конце 2022-го вышла его новая песня Chapter II.
Скриптонит. Фото: кадр из клипа «Вечеринка»
Весной 2023 года появился седьмой альбом музыканта под названием «Семь», а 1 декабря — диск YEAHH, Pt. 1, куда также вошли дуэты с Федуком, Эндшпилем, Andro и другими исполнителями.
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