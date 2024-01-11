Как певец казахстанского происхождения Скриптонит стал явлением российского рэпа

Настоящее имя и детство

Настоящее имя Скриптонита — Адиль Оралбекович Жалелов. Он родился 3 июня 1990 года в поселке Ленинском на севере Казахстана. Рэпом Адиль заинтересовался уже в 11-летнем возрасте, а в 15 начал создавать собственные треки.

«Все с Децла началось, как я говорил уже не раз, потом Eminem. В Rammstein заносило, даже постер в комнате висел. Меня отец за него чуть не убил. У меня отец строгий очень, все так по-советски было, — рассказывал артист в интервью изданию Thesymbol.ru.

Кроме того, Адиль Жалелов увлекался живописью, а после десятого класса поступил в художественный колледж, как и советовал его отец. Однако спустя два года парень бросил это учебное заведение, осознав, что главное предназначение в его жизни — музыка. Это привело к разногласиям певца с его отцом, считающим рэп чем-то несерьезным. Однако мужчина изменил свое мнение, когда сын стал зарабатывать большие суммы денег.