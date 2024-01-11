Стала звездой театра, снялась в «Полицейском с Рублевки»: как Ирина Вилкова построила карьеру и от кого родила сына

В паре с актером Алексеем Литвиненко Ирина Вилкова написала свою пьесу «Че. Сказка про любовь и наркотики», в которой они сыграли главных героев и которая также вызвала положительные отклики у критиков.

Через несколько лет Вилкова стала работать в Центре драматургии и режиссуры, которым руководили Михаил Рощин и Алексей Казанцев. Здесь она сыграла в пьесах «Наташина мечта», «Хлам».

С 2014 года работала в Большим драматическим театром им. Товстоногова, где была задействована в пьесах «Из жизни марионеток» и «Что делать?». Но через два года покинула эту сцену.

Кинокарьера

Параллельно с театром Ирина Вилкова, рост которой 174 см при весе около 70 кг, реализовалась в кино. Дебютной стала роль в фильме «Всадник по имени Смерть» Карена Шахназарова. Затем были небольшие роли в сериалах «Детектив» и «Обручальное кольцо», «Солдаты», «Возьми меня с собой», «Судмедэксперты».