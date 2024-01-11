Стала звездой театра, снялась в «Полицейском с Рублевки»: как Ирина Вилкова построила карьеру и от кого родила сына

Ирина Александровна Вилкова родилась в Новокузнецке 1 мая 1986 года в семье строителя. Ее мама работала синоптиком, также у нее есть старший брат Михаил. А вот к имеющим такую же фамилию актрисам Таисии и Екатерине она отношения не имеет — просто однофамильцы.
Ирина Вилкова в детстве. Фото: соцсети И. Вилковой
С детства Ирина мечтала о сцене и обожала выступать перед публикой. С 11 лет она занималась в театральной студии «Юность», играла в спектаклях «Щелкунчик» и «Вишневый сад». Также девочка занималась вокалом и танцами.
Ирина Вилкова с детства посещала театральную студию. Фото: соцсети И. Вилковой
По окончании школы Вилкова отправилась поступать в Высшее театральное училище им. Щепкина и смогла стать его студенткой, попав на курс к Юрию и Ольге Соломиным. Только учеба не задалась: девушку даже отчисляли, потом она восстановилась, но без особого энтузиазма окончила вуз.
Театр
Будучи студенткой, Ирина уже начала получать опыт игры на большой сцене. Она была задействована в пьесах «Воскресение», «Живи и помни», «Василиса Мелентьева», «Олеся» и других.
Ирина Вилкова в студенчестве. Фото: соцсети И. Вилковой
Окончив вуз, в 2007 году Вилкова стала штатной актрисой Театра.doc. Здесь ее сразу ввели в постановки «Первый мужчина», «Я боюсь любви», «Час восемнадцать», «Переписки Столыпина и Толстого», «Аляска», «Молчи Эдип». Полученный опыт и успех, который он принес, вдохновили Вилкову на создание собственного спектакля.
Ирина Вилкова в пьесе «Молчи, Эдип». Фото: соцсети И. Вилковой
В паре с актером Алексеем Литвиненко Ирина Вилкова написала свою пьесу «Че. Сказка про любовь и наркотики», в которой они сыграли главных героев и которая также вызвала положительные отклики у критиков.
Через несколько лет Вилкова стала работать в Центре драматургии и режиссуры, которым руководили Михаил Рощин и Алексей Казанцев. Здесь она сыграла в пьесах «Наташина мечта», «Хлам».
С 2014 года работала в Большим драматическим театром им. Товстоногова, где была задействована в пьесах «Из жизни марионеток» и «Что делать?». Но через два года покинула эту сцену.
Кинокарьера
Параллельно с театром Ирина Вилкова, рост которой 174 см при весе около 70 кг, реализовалась в кино. Дебютной стала роль в фильме «Всадник по имени Смерть» Карена Шахназарова. Затем были небольшие роли в сериалах «Детектив» и «Обручальное кольцо», «Солдаты», «Возьми меня с собой», «Судмедэксперты».
Ирина Вилкова в фильме «Ее звали Муму». Кадр из фильма
Также Вилкова снялась в ситкоме «Реальные пацаны», после чего появилась в драме «Ее звали Муму», основанной на реальных событиях. Ей досталась главная роль — девушки, склонявшей к интиму оппозиционных политиков и добывающих таким образом на них компромат.
Ирина Вилкова в сериале «Остров». Кадр из сериала
В 2016 году Ирина снялась в успешном проекте ТНТ «Остров», а через год появилась в ситкоме «Полицейский с Рублевки в Бескудниково».
Роль учительницы очень полюбилась поклонникам проекта, и Ирина неоднократно возвращалась к ней в продолжениях: в 2018 году «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел», «Полицейский с Рублевки. Снова дома», а также появилась в пятом сезоне сериала в 2019 году.
Ирина Вилкова на съемках сериала «Полицейский с Рублевки». Фото: соцсети И. Вилковой
Режиссерская деятельность
Вилкова окончила курс режиссерского мастерства Марины Разбежкиной и сняла несколько проектов, получивших признание критиков. На основе своей пьесы «Че» она сняла одноименную короткометражку в 2016 году, а через год обрела признание, выпустив интернет-сериал «Бар «На грудь». За эту работу Вилкова получила премию The Digital Reporter, так как ее сериал был признан лучшим российским веб-сериалом 2018 года.
Ирина Вилкова на съемках сериала «Бар «На грудь». Фото: соцсети И. Вилковой
Успех вдохновил Вилкову на создание второго сезона сериала: в 2019 году она выпустила «Бар «На грудь – 2». В период пандемии Ирина была задействована в работе над сериалом «Окаянные дни» не только как режиссер, но и актриса.
Личная жизнь
Свою личную жизнь Ирина старается не афишировать. Известно, что в студенчестве она встречалась с однокурсником Алексеем Литвиненко, по окончании вуза они еще два года были вместе, но потом расстались.
По некоторым данным, Ирина была в отношениях с политиком Ильей Яшиным*, это даже вдохновило ее на творчество: она написала стихи «Ода. Революционный pulp fiction» и записала видео.
Ирина Вилкова с сыном Саввой. Фото: И. Вилковой
В 2020 году Ирина родила первенца Савву, отцом которого стал некий Валерий. Причем рожать Ирина отправилась после того, как ее задержали на Красной площади за участие в пикете. Есть ли сейчас у Ирины вторая половинка, она не раскрывает.
Карьера сегодня
В 2022 году Ирина Вилкова с сыном покинула Россию. Но затем вернулась и даже выходила на сцену в спектакле «Аляска». Но уже весной 2023 года оказалась во Франции, куда переехала и ее подруга Яна Троянова*. Судя по всему, актриса решила эмигрировать.
* Включен(а) в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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