Бывшая жена Билла Гейтса, филантроп и защитница прав женщин: кто такая Мелинда Гейтс

Кто такая Мелинда Гейтс?

Мелинда Гейтс начала трудиться в корпорации Microsoft с 1987 году, через семь лет она вышла замуж за основателя корпорации Билла Гейтса. В том же году они создали совместный благотворительный фонд, который сегодня известен как Фонд Билла и Мелинды Гейтс. В 2006 году по инициативе Мелинды Гейтс фонд был реконструирован. В 2012 году она пообещала выделить 560 миллионов долларов на улучшение доступа к контрацепции для женщин в бедных странах.

Ранняя жизнь

Мелинда Гейтс родилась как Мелинда Энн Френч 15 августа 1964 года в Далласе, штат Техас, США. Ее родители — Рэймонд Джозеф Френч – младший (аэрокосмический инженер) и Эйлен Агнес Амерланд (домохозяйка). Девочка росла в компании старшей сестры и двух младших братьев. Дети воспитывались в католической вере. Мелинда училась в католической школе Святой Моники, где была среди лучших учениц своего класса. В 1982 году она окончила Урсулинскую академию Далласа.

Интерес к компьютерам и математике у нее появился еще в старшей школе. Она получила степень бакалавра экономики и информатики в Университете Дьюка в 1986 году. В 1887 году она получила степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Фукуа при Дьюке, где она была членом женского общества Каппа Альфа Тета, отделения Бета Ро.