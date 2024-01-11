Бывшая жена Билла Гейтса, филантроп и защитница прав женщин: кто такая Мелинда Гейтс

Кто такая Мелинда Гейтс?
Мелинда Гейтс начала трудиться в корпорации Microsoft с 1987 году, через семь лет она вышла замуж за основателя корпорации Билла Гейтса. В том же году они создали совместный благотворительный фонд, который сегодня известен как Фонд Билла и Мелинды Гейтс. В 2006 году по инициативе Мелинды Гейтс фонд был реконструирован. В 2012 году она пообещала выделить 560 миллионов долларов на улучшение доступа к контрацепции для женщин в бедных странах.
Ранняя жизнь
Мелинда Гейтс родилась как Мелинда Энн Френч 15 августа 1964 года в Далласе, штат Техас, США. Ее родители — Рэймонд Джозеф Френч – младший (аэрокосмический инженер) и Эйлен Агнес Амерланд (домохозяйка). Девочка росла в компании старшей сестры и двух младших братьев. Дети воспитывались в католической вере. Мелинда училась в католической школе Святой Моники, где была среди лучших учениц своего класса. В 1982 году она окончила Урсулинскую академию Далласа.
Интерес к компьютерам и математике у нее появился еще в старшей школе. Она получила степень бакалавра экономики и информатики в Университете Дьюка в 1986 году. В 1887 году она получила степень магистра делового администрирования в Школе бизнеса Фукуа при Дьюке, где она была членом женского общества Каппа Альфа Тета, отделения Бета Ро.
Мелинда Энн Френч в юности. Фото: соцсети
Работа в Microsoft
После окончания колледжа она присоединилась к Microsoft в 1987 году и участвовала в нескольких проектах по развитию мультимедиа, включая Microsoft Bob, Expedia, Encarta и Publisher. Она успешно проработала в Microsoft девять лет, пройдя путь от менеджера по продукту до должности генерального директора по информационным продуктам.
Личная жизнь
Принимая участие на профильной выставке в Манхэттене, Мелинда лично познакомилась с руководителем корпорации Биллом Гейтсом, который вскоре пригласил ее на свидание, предупредив ее об этом за пару недель. Это было неожиданно и сначала сбило Мелинду с толку. Но проанализировав ситуацию, она поняла, что чрезмерное планирование со стороны Билла Гейтса вызвано его плотным рабочим графиком, и согласилась на свидание.
Мелинда Френч и Билл Гейтс болеют за «Сиэтл Соникс» во время одного из своих первых свиданий. 1993 год. Фото: Global Look Press
После шести лет неофициальных отношений Билл Гейтс сделал Мелинде предложение. В 1994 году они поженились на гавайском острове Ланаи. Она ушла с работы в Microsoft, когда в 1996 году родилась ее старшая дочь Дженнифер, чтобы уделять больше времени воспитанию детей. У пары есть две дочери и сын, с которыми они проживают в своем поместье на берегу озера Вашингтон недалеко от Сиэтла.
В первые годы замужества ей потребовалось некоторое время, чтобы сменить мировоззрение со служащей на жену одного из самых богатых людей на земле. Из сдержанной жизни она вскоре взяла на себя роль одного из ведущих филантропов в мире. Она питает нежные чувства к женщинам и детям в странах третьего мира и выступает за лучшее образование и возможности трудоустройства в развитом мире.
Она и ее муж пообещали дать своим детям лучшее образование, которое поставит их на ноги. Однако они не сторонники того, чтобы давать им слишком много денег, что противоречит их целям, направленным на то, чтобы оставить свой след.
Мелинда и Билл Гейтс с детьми. Фото: соцсети
Пара объявила о расторжении своего брака в мае 2021 года.
Благотворительный Фонд Билла и Мелинды Гейтс
Она является соучредителем Фонда Билла и Мелинды Гейтс, который первоначально был основан как Фонд Уильяма Х. Гейтса в 1994 году, а затем реструктурирован и переименован в 2000 году с целью глобального улучшения здравоохранения и искоренения крайней бедности.
Он также направлен на расширение образовательных возможностей и доступа к информационным технологиям в США путем предоставления доступа к Интернету во всех публичных библиотеках. Она и ее муж пожертвовали фонду крупные суммы денег, чтобы поддержать благородное дело.
Логотип Фонда Билла и Мелинды Гейтс (BMGF) — частного фонда США, основанного Биллом Гейтсом и Мелиндой Френч Гейтс
Хотя первоначальной целью фонда было размещение компьютеров и продуктов Microsoft в библиотеках по всей территории Соединенных Штатов, с годами Мелинда расширила видение организации, включив в него улучшения в сфере образования во всем мире. Усилия Фонда Билла и Мелинды Гейтс также были направлены на решение глобальных проблем бедности и здравоохранения.
В 2006 году друг Билла, богатый инвестор Уоррен Баффет, сделал знаковое пожертвование фонду в размере 30 миллиардов долларов. В ожидании распределения ее активов между наиболее насущными потребностями Мелинда затем реструктурировала организацию на три департамента: всемирного здравоохранения, глобального развития и сообщества и образования США. Одной из основных задач фонда в области глобального здравоохранения является разработка стратегий профилактики, вакцин и методов лечения таких заболеваний, как ВИЧ/СПИД, малярия и туберкулез.
Мелинда Гейтс выступает на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Швейцария, 29 января 2010 г. Фото: Global Look Press
В 2011 году Фонд Билла и Мелинды Гейтс официально декларировал основные задачи и цели фонда как «достижение социальной справедливости в следующих областях: всеобъемлющее здравоохранение, всеобщее образование, доступ всем желающим к цифровой информации через публичные библиотеки и поддержка проблемных семей в штатах Вашингтон и Орегон». В 2012 году Мелинда пообещала выделить 560 миллионов долларов на улучшение доступа к контрацепции для женщин в слаборазвитых странах мира.
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун (в центре) встречается с Биллом Гейтсом (слева) и Мелиндой Гейтс (справа). 25 сентября 2015 г. Нью-Йорк. Фото: Global Look Press
Мелинда и ее Билл Гейтс также подтверждают свою приверженность совершенствованию системы обращрвания в США. прежнему привержены делу изменения состояния образования в Соединенных Штатах. Их фонд финансирует учебу студентов в рамках программы Gates Millennium Scholars program.
Как она написала на своей странице в соцсети: «Мы с Биллом верим, что образование — великий уравнитель».
Демонстрируя свою прогрессивную политику, Мелинда и Билл объявили в 2015 году, что сотрудники их фонда получат оплачиваемый отпуск продолжительностью до года после рождения ребенка или усыновления ребенка. В следующем году они были отмечены за свою благотворительную деятельность президентской медалью Свободы от президента Барака Обамы.
Президент Барак Обама вручает президентскую медаль Свободы Биллу и Мелинде Гейтс во время церемонии в Восточном зале Белого дома 22 ноября 2016 г. в Вашингтоне. 22 ноября 2016 г. Фото: Global Look Press
В 2016 году она начала работать над проектом по расширению участия женщин в технологиях. Она говорила на эту тему на празднике Грейс Хоппер в 2017 году и подчеркнула, что женщинам во всем мире необходимо предоставить возможность работать, помимо ведения домашнего хозяйства и воспитания детей.
В 2018 году, отвечая на вопрос о том, как приспособиться к политике президента Дональда Трампа, Мелинда сказала, что необходимо поддерживать прочные отношения с администрацией, но заметила, что Трамп мог бы сам подать пример в качестве образца для подражания.
«Я бы хотела, чтобы наш президент относился к людям, и особенно к женщинам, с большим уважением, когда он говорит и пишет в «Твиттере», — написала она.
Мелинда Гейтс выступает после награждения медалью мира имени Отто Хана за ее благотворительную деятельность по борьбе с бедностью и болезнями во всем мире через Фонд Билла и Мелинды Гейтс. 25 мая 2017 г. Берлин, Германия. Фото: Global Look Press
В интервью основателю Vox Эзре Кляйну на фестивале South by Southwest в 2018 году Мелинда сказала, что фонд обеспокоен возможностью крупномасштабной биотеррористической атаки.
«Биотеррористическое событие может распространиться так быстро, а мы так к нему не готовы, — сказала она. — Подумайте о количестве людей, которые каждый день покидают Нью-Йорк и разъезжают по всему миру, — наш мир взаимосвязан».
В конечном счете, глобальная угроза действительно возникла в виде коронавируса, который быстро распространился после первого появления в Китае в конце 2019 года. Мелинда и ее муж направили значительные ресурсы своего фонда на борьбу с пандемией коронавируса. Они приняли участие в финансировании разработки вакцины, объединившись с ведущими фармацевтическими компаниями.
Книга
В 2019 году вышла книга Мелинды «Момент подъема: как расширение прав и возможностей женщин меняет мир».
«Как мы можем вызвать момент подъема для людей — и особенно для женщин? Потому что, когда вы возвышаете женщин, вы возвышаете человечество», — пишет она.
Мелинда и Билл Гейтс. 22 ноября 2016 года. Фото: Global Look Press