От начинающего режиссера до обладателя премии «Оскар»: секрет успеха Стива Маккуина

Ранняя жизнь

Стив Маккуин, родившийся 9 октября 1969 года в Лондоне, проявил интерес к искусству с раннего возраста. Будучи сыном выходцев из Тринидада и Гренады, еще в возрасте 4-5 лет он создал рисунок своей семьи, который впоследствии был использован для создания рекламного плаката в лондонской библиотеке Шепердс-Буш.

Стив Маккуин сначала получил формальное образование в области живописи в Лондонском колледже искусств и дизайна Челси. Затем он изучал киноискусство в Голдсмитском колледже в рамках Лондонского университета, где познакомился с работами таких кинематографистов как Жан Виго, Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо и Ингмар Бергман. После этого Маккуин учился в школе искусств Тиш в Нью-Йоркском университете, но бросил учебу через три месяца, полагая, что программа делает акцент на технической стороне, а не на содержательной.