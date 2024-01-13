От начинающего режиссера до обладателя премии «Оскар»: секрет успеха Стива Маккуина

Кто такой Стив Маккуин?
Британский художник и режиссер Стив Маккуин был отмечен множеством наград за свои выставки и фильмы, завоевав внимание широкой аудитории после выхода фильма «Голод» в 2008 году. Его следующий проект, картина «Стыд» (2011), также получила положительные отклики. А в 2013-м его фильм «12 лет рабства» был удостоен приза зрительских симпатий Международного кинофестиваля в Торонто, а в 2014-м получил премию «Оскар» за лучшую картину.
Режиссер Стив МакКуин, победитель в номинации «Лучший фильм» за фильм «12 лет рабства», позирует в пресс-зале на 86-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар», 2 марта 2014 г. Голливуд, Калифорния. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Стив Маккуин, родившийся 9 октября 1969 года в Лондоне, проявил интерес к искусству с раннего возраста. Будучи сыном выходцев из Тринидада и Гренады, еще в возрасте 4-5 лет он создал рисунок своей семьи, который впоследствии был использован для создания рекламного плаката в лондонской библиотеке Шепердс-Буш.
Стив Маккуин сначала получил формальное образование в области живописи в Лондонском колледже искусств и дизайна Челси. Затем он изучал киноискусство в Голдсмитском колледже в рамках Лондонского университета, где познакомился с работами таких кинематографистов как Жан Виго, Жан-Люк Годар, Франсуа Трюффо и Ингмар Бергман. После этого Маккуин учился в школе искусств Тиш в Нью-Йоркском университете, но бросил учебу через три месяца, полагая, что программа делает акцент на технической стороне, а не на содержательной.
Выставочная книга с изображениями на выставка Стива Маккуина проходившая в Милане, Италия с 31 марта по 31 апреля 2022 г. Фото: Global Look Press
Успех в карьере
В течение 1990-х и 2000-х Маккуин получал множество наград за свою художественную работу и работу в кино. Хотя он любил искусство, в интервью The Guardian в 2009 году он отметил, что «честно говоря, ему наскучил мир искусства. Оно не выходит за рамки собственной области, и это скучно». Маккуин продолжал развивать свою страсть к кино и привлек внимание широкой публики своим фильмом «Голод» (2008).
В этом фильме, главную роль исполнил Майкл Фассбендер, в нем показаны последние месяцы активиста IRA Бобби Сэндс, который скончался от голодовки, протестуя против жестокого обращения со стороны сотрудников тюрьмы Мейз в Белфасте.
Режиссер Стив Маккуин и Майкл Фассбендер в роли Бобби Сэндса в фильме «Голод». Фото: Global Look Press
Психологическая драма Стива Маккуина «Стыд», выпущенная в 2011 году, показывает Майкла Фассбендера в роли руководителя из Нью-Йорка, который страдает от тяжелой сексуальной зависимости. Фильм принес Маккуину награду CinemAvvenire, присуждаемую начинающим режиссерам, а также премию ФИПРЕССИ на 68-м Венецианском международном кинофестивале.
Стив Маккуин снял драматический фильм «12 лет рабства», вышедший в 2013 году. Картина основана на реальной истории чернокожего уроженца Нью-Йорка Соломона Нортупа. В 1841 году Нортупа похитили и переправили в Луизиану, где продали в рабство. В фильме снимались Чиветел Эджиофор (сыграл Нортупа), Пол Джаматти, Бенедикт Камбербэтч, Лупита Нионго и Майкл Фассбендер.
На Международном кинофестивале в Торонто картина получила приз зрительских симпатий. В 2014 году фильм получил премию Американской академии киноискусств за лучший фильм года. Стив Маккуин, наряду с Брэдом Питтом, получил премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм» и был номинирован как «Лучший режиссер».
Стив Маккуин и Чиветел Эджиофор на съемочной площадке фильма «12 лет рабства». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В 1996 году Стив Маккуин переехал из Лондона в Амстердам. Там он поселился со своей давней подругой Бьянкой Стигтер, с которой они воспитывают двоих детей: дочь Алекс и сына Декстера.
Алекс МакКуин, Стив МакКуин, Бьянка Стигтер и Декстер МакКуин на 15-й Римском кинофестивале, 16 октября 2020 года, Рим, Италия. Фото: Global Look Press