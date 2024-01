Сняла «Барби» и попала в высшую лигу Голливуда: как сложилась творческая карьера Греты Гервиг

Премьера фильма «Леди Берд» была высоко оценена на Теллуридском кинофестивале в сентябре 2017 года. По данным Rotten Tomatoes, он получил 196 положительных отзывов подряд (первый отрицательный поступил в декабре того же года), что сделало его рекордсменом по количеству «свежих» отзывов. Фильм получил «Золотой глобус» за лучший кинофильм — мюзикл или комедию, прежде чем получил пять номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

Между жизнями Гервиг и леди Берд есть параллели: оба выросли в Сакраменто и посещали католическую среднюю школу для девочек, и у обеих пар их родителей были похожие карьеры. Однако Гервиг проводит черту между собой и своим персонажем.

Как она объяснила в интервью радио WTOP: «Я была совсем не похожа на леди Берд. Я никогда никого не заставляла называть меня другим именем. Я была гораздо большим приверженцем правил и добивалась золотой звезды. Но суть фильма, своего рода глубокая, сложная любовь к семье и родному городу, все это действительно близко моему сердцу».

Несмотря на успех «Леди Берд», создание ее не всегда было простым процессом. Гервиг потребовались годы, чтобы написать сценарий, объем которого в какой-то момент достиг 350 страниц. Она закончила его в 2015 году, но затем столкнулась с трудностями при получении финансирования для фильма. Отношения матери и дочери важны, и один из них, по мнению Гервиг, был относительно не исследован в кинематографе, но мужчины-финансисты, у которых не было сестер или дочерей, иногда не понимали динамики отношений.

Гервиг также была настолько привержена получению прав на такие песни, как Cry Me a River Джастина Тимберлейка и Crash Into Me группы Дэйва Мэтьюза, что написала авторам письма, в которых объяснила, что их музыка значила для нее в детстве.

«Маленькие женщины» и «Барби»

Следующий писательско-режиссерский проект Гервига — адаптация шедевра Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» XIX века, также поразил критиков своим появлением в декабре 2019 года. Фильм с участием Сирши Ронан, звезды «Леди Берд», и актерского состава, в который входят Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Тимоти Шаламе и Мэрил Стрип, заслужил похвалу за верность сложной семейной динамике, пронизывающей роман, а также за режиссерское мастерство в повествовании посредством хронологических перестановок.

Фильм получил шесть номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучшую картину, лучший адаптированный сценарий, лучшую оригинальную музыку и похвалы за актерскую игру Ронану и Пью. Фильм получил премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов.