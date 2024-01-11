Сняла «Барби» и попала в высшую лигу Голливуда: как сложилась творческая карьера Греты Гервиг

Грета Гервиг сегодня: режиссер стоимостью 1 миллиард долларов
Новый фильм Греты Гервиг «Барби» собрал в мировом прокате 356 миллионов долларов в первый уикенд в конце июля 2023 года, став крупнейшим дебютом в истории кинорежиссера-женщины. Продолжающийся энтузиазм кинозрителей по поводу фильма «Барби» превысил кассовые сборы в размере одного миллиарда долларов 6 августа, побив рекорд продаж билетов на фильм женского режиссера менее чем за три недели. Ранее Пэтти Дженкинс обладала правами на хвастовство фильмом «Чудо-женщина» (2017), который собрал в общей сложности 822 миллиона долларов.
Грета Гервиг. Фото: Global Look Press
Кто такая Грета Гервиг?
Грета Гервиг — режиссер, сценарист и актриса. Она начала свою карьеру, сосредоточившись в основном на актерской игре, особенно в независимых фильмах, и получила номинацию на «Золотой глобус» за роль в фильме «Милая Фрэнсис». Ее сольный режиссерский дебют, фильм «Леди Берд» 2017 года, получил восторженные отзывы и привел к номинации на премию «Оскар» за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.
Заслужив похвалу за свою экранизацию «Маленьких женщин», Гервиг добилась своего наибольшего кассового успеха с фильмом «Барби», который получил положительные отзывы и собрал в прокате более одного миллиарда долларов. Гервиг регулярно сотрудничает с коллегой-режиссером Ноем Баумбахом, с которым у нее романтические отношения.
Ранняя жизнь
Грета Селеста Гервиг родилась 4 августа 1983 года в Сакраменто, Калифорния. Ее отец, Гордон, работал в кредитном союзе, а мать, Кристина, была медсестрой. В юности Гервиг занималась балетом, но бросила его отчасти из-за того, что считалась слишком высокой (сейчас в ней 5 футов 9 дюймов, или 175 см). Ее мать организовала для нее изучение других форм танца, включая джаз, чечетку, модерн и хип-хоп.
Гервиг также был опытным фехтовальщиком, одно время занимая третье место в штате Калифорния. Она посещала католическую среднюю школу для девочек, отчасти потому, что это давало ей гибкость, необходимую для участия в турнирах. Высокие затраты привели к тому, что Гервиг бросила спорт, но она по-прежнему время от времени занимается фехтованием.
Грета Гервиг в юности. Фото: соцсети
В старших классах Гервиг увлекалась театром, этим же увлечением она увлекалась и в колледже. Она училась в колледже Барнард при Колумбийском университете в Нью-Йорке, где изучала английский язык и философию до окончания учебы в 2006 году. Ее соседкой по комнате в колледже была будущая участница Saturday Night Live Кейт Маккиннон. Они вместе выступали в импровизационной группе и вместе ставили «действительно удивительно странные мюзиклы». Гервиг также писал пьесы и играл в них.
Актерская карьера
Гервиг стремилась стать драматургом, но после того, как ей отказали в программах MFA по написанию пьес, вместо этого она сосредоточилась в первую очередь на актерском мастерстве. Она дебютировала в кино еще во время учебы в колледже, сыграв небольшую роль в фильме Джо Сванберга «ЛОЛ» (2006). Это был ее первый выход в поджанр mumblecore, известный своими малобюджетными фильмами в натуралистических декорациях с импровизированными диалогами и дрожащими камерами.
Она сыграла более крупные роли в фильмах mumblecore, таких как «Бэгхед» (2008) и «Дрожжи» (2008), а также снялась в фильмах «Ханна поднимается по лестнице» (2007) и «Ночи и выходные» (2008) в соавторстве с режиссером Джо Сванбергом.
Учитывая шкалу оплаты в этих фильмах, Гервигу приходилось работать на нескольких работах, в том числе репетитором и няней, чтобы сводить концы с концами. Но она достигла следующего уровня своей карьеры, когда Ноа Баумбах снял ее в фильме «Гринберг» (2010), в котором главную роль исполнил Бен Стиллер. Это было первое в ряде будущих совместных работ Гервиг и Баумбаха, у которых позже также завязались романтические отношения.
Грета Гервиг и Бен Стиллер в фильме «Гринберг» 2010 года. Фото: кадр из фильма
В 2011 году она снялась в ремейке фильма «Артур» вместе с Расселом Брэндом и сыграла роль в фильме «Без обязательств» с Эштоном Кутчером и Натали Портман в главных ролях. Гервиг также появился в фильмах Уита Стиллмана «Девицы в беде» и Вуди Аллена «В Рим с любовью», оба выпущены в 2012 году.
«Милая Фрэнсис»
Гервиг и Баумбах были соавторами сценария фильма «Милая Фрэнсис» (2013), в котором Гервиг сыграла танцовщицу из Нью-Йорка, которая борется с трудностями в отношениях и неудачами в карьере. Гервиг получил широкое признание за свое выступление. Журнал Sight & Sound высоко оценил «вдумчивость и целеустремленность выступления Гервиг при переходе от хаотичного изобилия к тщательным репетициям», а The Independent написала, что «Гервиг великолепно воплощает противоречия этой неуверенной в себе женщины». Кроме того, она получила номинацию на «Золотой глобус» за лучшую женскую роль.
Грета Гервиг в фильме 2013 года «Милая Френсис». Фото: кадр из фильма
«Госпожа Америка» и за ее пределами
Гервиг и Баумбах также написали сценарий «Госпожа Америка» (2015) в соавторстве, снова с Гервиг в главной роли. Однако Грета обнаружила, что ее вклад в эти совместные проекты может быть недооценен.
Как она рассказала New York Times в 2017 году: «Раньше меня по-настоящему обижало то, что люди спрашивали: «Вы помогали писать сценарий?» А я отвечала: «Я была соавтором этого. Я не «помогала» писать это. Раньше от этого у меня кровь стыла в жилах».
Грета Гервиг в фильме «Госпожа Америка». Фото: кадр из фильма 2015 года
Хотя Гервиг не стала первоклассной актрисой, она оставалась занятой. В 2014 году Гервиг получил главную роль в пилотном сериале CBS «Как я встретил твоего отца» от создателей популярного сериала «Как я встретил твою маму». Однако пилотный эпизод не был выбран. В том году она также участвовала в фильме «Смирение» с Аль Пачино. Гервиг была особенно занята в преддверии 2016 года, когда она взяла на себя роли в фильмах Ребекки Миллер «План Мэгги», «Джеки о Жаклин Кеннеди Онассис» и «Женщины XX века». Также в 2016 году Гервиг был приглашен присоединиться к Академии кинематографических искусств и наук.
Гервиг не бросила актерскую карьеру, но намерена сосредоточиться на написании сценариев и режиссуре. На саммите Women in Entertainment Summit в 2017 году она отметила: «Я хочу продюсировать женские фильмы, потому что я думаю, что женщины хотят видеть фильмы, снятые людьми, которые знают, о чем они говорят, какой это опыт».
Режиссерский прорыв с «Леди Берд»
Фильм Гервига «Леди Берд» 2017 года рассказывает о годе из жизни старшеклассницы из Сакраменто, которая назвает себя леди Берд и пытается найти свое место в мире. Фильм не только рассказывает историю совершеннолетия главной героини женского пола (ее играет Сирша Ронан), он также демонстрирует любовь между дочерью и ее матерью (ее играет Лори Меткалф) вместо того, чтобы сосредотачиваться на романтических отношениях главной героини. Рабочее название было «Матери и дочери».
Постер фильма «Леди Берд»
Премьера фильма «Леди Берд» была высоко оценена на Теллуридском кинофестивале в сентябре 2017 года. По данным Rotten Tomatoes, он получил 196 положительных отзывов подряд (первый отрицательный поступил в декабре того же года), что сделало его рекордсменом по количеству «свежих» отзывов. Фильм получил «Золотой глобус» за лучший кинофильм — мюзикл или комедию, прежде чем получил пять номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.
Между жизнями Гервиг и леди Берд есть параллели: оба выросли в Сакраменто и посещали католическую среднюю школу для девочек, и у обеих пар их родителей были похожие карьеры. Однако Гервиг проводит черту между собой и своим персонажем.
Как она объяснила в интервью радио WTOP: «Я была совсем не похожа на леди Берд. Я никогда никого не заставляла называть меня другим именем. Я была гораздо большим приверженцем правил и добивалась золотой звезды. Но суть фильма, своего рода глубокая, сложная любовь к семье и родному городу, все это действительно близко моему сердцу».
Несмотря на успех «Леди Берд», создание ее не всегда было простым процессом. Гервиг потребовались годы, чтобы написать сценарий, объем которого в какой-то момент достиг 350 страниц. Она закончила его в 2015 году, но затем столкнулась с трудностями при получении финансирования для фильма. Отношения матери и дочери важны, и один из них, по мнению Гервиг, был относительно не исследован в кинематографе, но мужчины-финансисты, у которых не было сестер или дочерей, иногда не понимали динамики отношений.
Гервиг также была настолько привержена получению прав на такие песни, как Cry Me a River Джастина Тимберлейка и Crash Into Me группы Дэйва Мэтьюза, что написала авторам письма, в которых объяснила, что их музыка значила для нее в детстве.
«Маленькие женщины» и «Барби»
Следующий писательско-режиссерский проект Гервига — адаптация шедевра Луизы Мэй Олкотт «Маленькие женщины» XIX века, также поразил критиков своим появлением в декабре 2019 года. Фильм с участием Сирши Ронан, звезды «Леди Берд», и актерского состава, в который входят Эмма Уотсон, Флоренс Пью, Тимоти Шаламе и Мэрил Стрип, заслужил похвалу за верность сложной семейной динамике, пронизывающей роман, а также за режиссерское мастерство в повествовании посредством хронологических перестановок.
Фильм получил шесть номинаций на премию «Оскар», в том числе за лучшую картину, лучший адаптированный сценарий, лучшую оригинальную музыку и похвалы за актерскую игру Ронану и Пью. Фильм получил премию «Оскар» за лучший дизайн костюмов.
Кадр из фильма «Маленькие женщины» (2019). В главных ролях: Эмма Стоун, Флоренс Пью, Сирша Ронан и Элиза Сканлен. Фото: Global Look Press
Затем Гервиг сняла фантастическую комедию «Барби» (2023), которую она написала в соавторстве с Баумбах, с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях в роли Барби и Кена. В то время как Mattel, компания, стоящая за знаменитой иконой моды, хотела, чтобы блокбастер стал серией фильмов о расширении бренда, Гервиг стремился опровергнуть ожидания аудитории и дать комментарий к современной жизни.
Сценарий черпал вдохновение из нескольких маловероятных источников, таких как библейская история об Адаме и Еве и «Потерянный рай» Джона Мильтона, а также таких фильмов, как «Лестница в рай» Пауэлла и Прессбургера (1946), «Американец в Париже» Винсента Минелли (1951) и «Мой дядя» Жака Тати (1958).
Марго Робби в фильме «Барби». Фото: кадр из фильма 2023 года
«Барби» собрала 356 миллионов долларов в первый уикенд, став крупнейшим дебютом в истории фильма женского режиссера. Фильм вышел в прокат в тот же день, что и «Оппенгеймер» Кристофера Нолана о физике-ядерщике Дж. Роберте Оппенгеймере, а предвкушение и шумиха в социальных сетях по поводу так называемого двойного полнометражного фильма «Барбенгеймер» привели к четвертому по кассовым сборам уикенду за все время.
Продажи билетов на «Барби» составили более одного миллиарда долларов, побив рекорд для фильма женского режиссера менее чем за три недели. Пэтти Дженкинс ранее удостаивалась этой чести за фильм «Чудо-женщина» (2017), который собрал в общей сложности 822 миллиона долларов.
Личная жизнь
Гервиг и Ноа Баумбах, ее постоянный профессиональный коллега, также стали парой после того, как Баумбах расстался с женой Дженнифер Джейсон Ли. У Гервиг и Баумбаха двое общих сыновей, одного из которых зовут Гарольд, а у Баумбаха также есть общий сын с Ли.
Грета Гервиг и Ноа Баумбах. 05 ноября 2019 года, Лос-Анджелес, Калифорния. Фото: Global Look Press