Сняла «Барби» и попала в высшую лигу Голливуда: как сложилась творческая карьера Греты Гервиг

Кто такая Грета Гервиг?

Грета Гервиг — режиссер, сценарист и актриса. Она начала свою карьеру, сосредоточившись в основном на актерской игре, особенно в независимых фильмах, и получила номинацию на «Золотой глобус» за роль в фильме «Милая Фрэнсис». Ее сольный режиссерский дебют, фильм «Леди Берд» 2017 года, получил восторженные отзывы и привел к номинации на премию «Оскар» за лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

Заслужив похвалу за свою экранизацию «Маленьких женщин», Гервиг добилась своего наибольшего кассового успеха с фильмом «Барби», который получил положительные отзывы и собрал в прокате более одного миллиарда долларов. Гервиг регулярно сотрудничает с коллегой-режиссером Ноем Баумбахом, с которым у нее романтические отношения.

Ранняя жизнь

Грета Селеста Гервиг родилась 4 августа 1983 года в Сакраменто, Калифорния. Ее отец, Гордон, работал в кредитном союзе, а мать, Кристина, была медсестрой. В юности Гервиг занималась балетом, но бросила его отчасти из-за того, что считалась слишком высокой (сейчас в ней 5 футов 9 дюймов, или 175 см). Ее мать организовала для нее изучение других форм танца, включая джаз, чечетку, модерн и хип-хоп.

Гервиг также был опытным фехтовальщиком, одно время занимая третье место в штате Калифорния. Она посещала католическую среднюю школу для девочек, отчасти потому, что это давало ей гибкость, необходимую для участия в турнирах. Высокие затраты привели к тому, что Гервиг бросила спорт, но она по-прежнему время от времени занимается фехтованием.