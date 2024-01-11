Нежная и хрупкая Мила Сивацкая из сериала «Нити судьбы» не только снимается в кино: жизнь и творчество молодой актрисы

Детство и юность

Людмила Сивацкая начала свой жизненный путь 3 декабря 1998 года в Киеве.

Кроме Милы в семье воспитывался ее старший брат Алексей. Девочка окончила гимназию с углубленным изучением иностранных языком. Кроме этого она занималась гимнастикой и синхронным плаванием. Также Сивацкая с детства питала особую любовь к танцам и в 2010 году выиграла на чемпионате Украины среди юниоров по спортивным бальным танцам.

Вдобавок ко всему талантливая девушка занималась вокалом. Мила вместе со своим коллективом «Флешка» приняла участие в артековском «Евровидении», где вышла в финал. В 2012 году Сивацкая попробовала свои силы на украинском шоу «Голос. Дети».