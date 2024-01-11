Нежная и хрупкая Мила Сивацкая из сериала «Нити судьбы» не только снимается в кино: жизнь и творчество молодой актрисы

Детство и юность
Людмила Сивацкая начала свой жизненный путь 3 декабря 1998 года в Киеве.
Кроме Милы в семье воспитывался ее старший брат Алексей. Девочка окончила гимназию с углубленным изучением иностранных языком. Кроме этого она занималась гимнастикой и синхронным плаванием. Также Сивацкая с детства питала особую любовь к танцам и в 2010 году выиграла на чемпионате Украины среди юниоров по спортивным бальным танцам.
Вдобавок ко всему талантливая девушка занималась вокалом. Мила вместе со своим коллективом «Флешка» приняла участие в артековском «Евровидении», где вышла в финал. В 2012 году Сивацкая попробовала свои силы на украинском шоу «Голос. Дети».
Мила с детства занимается танцами. Фото: соцсети
Вкупе с многочисленными занятиями Людмила училась в модельных школах и неоднократно участвовала в конкурсе моделей и становилась победительницей благодаря внешности и роскошным волосам. В 2007 году Мила заслужила титул «Мини-мисс Вселенная».
С детства Сивацкая начала строить карьеру на телевидении. Впервые появилась на экране в музыкальном клипе. Позже Мила стала ведущей, в том числе приняла участие в в благотворительном концерте «Звезды детям» в качестве соведущей. Кроме этого Мила ведет программу «Осторожно, дети» и другие телепроекты.
Мила Сивацкая оставила занятие синхронным плаванием в угоду актерской карьере. Фото: соцсети
Карьера в кино
Дебют Милы как актрисы состоялся, когда ей исполнилось 10 лет. Для этого она училась актерскому мастерству на профессиональных курсах.
Первой ролью Сивацкой стал образ девочки, занимающейся бальными танцами, в детективном фильме «Гений пустого места». Режиссер искал на эту роль мальчика, но увидев очаровательную малышку Милу велел переписать сценарий под девочку. На одной площадке с юной актрисой выступали именитые звезды кинематографа.
Когда режиссеры подыскивают актрис на роли нежных, беззащитных героинь, выбор падает на Сивацкую. Особую популярность Миле принесла ее игра в фильме ужасов «Синевир» в 2013 году.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Мила Сивацкая мечтает стать режиссером. Фото: соцсети
В 2016 году Мила сыграла дочь главной героини в картине «Вчера. Сегодня. Навсегда».
Роль одной из сестер - Оли Мила Сивацкая исполнила в сериале «Нити судьбы». Сериал стал очень популярным, в том числе в России.
После этого актриса сыграла Женю в мини-сериале «Раненое сердце».
В 2017 году Мила стала исполнительницей главной роли - сыграла Василису в сказке «Последний богатырь», в 2021 году она участвовала в продолжении фантастической истории.
В 2018 году зрители увидели Сивацкую в одной из ключевых ролей в сериале «Гранд». Здесь Мила сыграла на одной площадке с опытным составом, что позволило ей приобрести новый полезный опыт.
2019 год был очень трудоемким для знаменитости. Она приняла участие сразу в нескольких проектах. В это же время не прекращались съемки сериала «Гранд».
В сериале «Гранд» Мила Сивацкая смогла научиться мастерству у более опытных коллег. Фото: соцсети
Личная жизнь
Актриса не любит рассказывать подробности своей личной жизни. Однажды она разместила пост в соцсетях, где дала понять фанатам, что у нее счастливые отношения, которые длятся несколько лет. Избранник звезды Сергей занимается бизнесом и не имеет отношения к миру искусства.
Избранник актрисы не имеет отношения к шоу-бизнесу. Фото: соцсети
В будущем актриса хотела бы стать режиссером и поступить в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.
Мила Сивацкая очень похожа на свою маму. Фото: соцсети
Мила Сивацкая сейчас
В данный момент Сивацкая живет в Киеве и продолжает заниматься танцами. Девушка активно ведет социальные сети, где часто делится публикациями и снимками, отражающими ее общественную и личную жизнь.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro
Мила Сивацкая ведет активный образ жизни. Фото: соцсети