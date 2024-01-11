Работает юристом и ведет здоровый образ жизни: что еще известно об избраннице Милоша Биковича

Звезда фильмов «Холоп» и «Вызов», 35-летний актер Милош Бикович недавно впервые стал отцом. Он не из тех, кто выставляет личную жизнь напоказ, поэтому о его избраннице, на которой он тайно женился, публике мало известно.

Ивана Малич

Жену Милоша Биковича зовут Ивана Малич. Она родом из Черногории, появилась на свет в портовом городе Бар в апреле 1998 года.

Избранница знаменитости обладает модельной внешностью, имеет юридическое образование и работает по специальности. Кроме того жена артиста тоже тянется к искусству и даже посещает актерские курсы.

Ивана ведет здоровый образ жизни, как и ее возлюбленный.