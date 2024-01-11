Работает юристом и ведет здоровый образ жизни: что еще известно об избраннице Милоша Биковича

Звезда фильмов «Холоп» и «Вызов», 35-летний актер Милош Бикович недавно впервые стал отцом. Он не из тех, кто выставляет личную жизнь напоказ, поэтому о его избраннице, на которой он тайно женился, публике мало известно.
Ивана Малич
Жену Милоша Биковича зовут Ивана Малич. Она родом из Черногории, появилась на свет в портовом городе Бар в апреле 1998 года.
Избранница знаменитости обладает модельной внешностью, имеет юридическое образование и работает по специальности. Кроме того жена артиста тоже тянется к искусству и даже посещает актерские курсы.
Ивана ведет здоровый образ жизни, как и ее возлюбленный.
Жена Милоша Биковича родом из Черногории. Фото: соцсети
Девушка - православная христианка и религиозна. Этот факт тоже объединяет ее с Милошем, который много раз заявлял в интервью, что обязательно будет венчаться с будущей женой. Он сам верующий, а его родной брат и вовсе стал священником.
Также однажды Бикович поделился, что его избранница достаточно ревнивая девушка. Но главное, чтобы она чувствовала грань между актерской игрой и реальностью.
Ивана Малич любит путешествовать с мужем. Фото: соцсети
История отношений
Ивана Малича начала встречаться с Милошем в 2021 году. Как пара они впервые появились на публике во время премьеры фильма «Вызов».
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Милош Бикович впервые появился с Иваной на премьере фильма «Вызов». Фото: соцсети
Вместе влюбленные много путешествовали. Артист привозил красавицу в Россию. Они погуляли по Красной площади в Москве, побывали в Питер, где посетили Эрмитаж.
Вместе они объездили Европу, Бали, Мальдивы и Грецию. Именно здесь Бикович рассказал поклонником, что скоро станет папой.
Во время отдыха пара сообщила поклонникам, что ждет ребенка. Фото: соцсети
О свадьбе, которая прошла тайно, фанатам Биковича случайно рассказал его коллега и друг Иван Охлобыстин. Актер также добавил, что у Милоша прекрасная жена.
Ивана Малич обладает модельной внешностью. Фото: соцсети
Семья Биковича и Малич
Ивана Малич еще в начале прошлого года переехала в роскошные апартаменты Милоша Биковича в центре Белграда. А недавно актер опубликовал трогательный рисунок с изображением семьи. Так поклонники сразу поняли, что Милош стал отцом. Малыш появился на свет в клинике Белграда.
Под постом с этим рисунком поклонники поздравили Милоша Биковича с рождением ребенка. Фото: соцсети Милоша Биковича
Жена знаменитости редко появляется на публике, но фанаты могут видеть ее снимки в социальных сетях.
Ивана Малич активно ведет свои социальные сети. Фото: соцсети Иваны Малич
Стоит отметить, что Бикович известен не только громкими ролями, но и многочисленными романами. До женитьбы артист состоял в отношениях с моделью Сашей Лусс, актрисой Аглаей Тарасовой, чемпионкой по бальным танцам Ариной Волошиной и сербской моделью Барбарой Таталович.
Но до недавнего времени жениться актер не собирался. Поклонники сделали вывод, что Милош вырос, и уверены, что он успешно справится с новой ролью.
Милош Бикович и Ивана Малич живут в Белграде. Фото: соцсети