Из всех актеров именно с ним женщины чаще всего хотели закрутить роман: звездный путь Оскара Айзека

Кто такой Оскар Айзек?

Оскар Айзек родом из Гватемалы, после переезда в Майами у него появилась тяга к искусству. Он отложил многообещающую музыкальную карьеру, чтобы поступить в Джульярд в начале 2000-х и вскоре вызвал шумиху благодаря ролям второго плана в фильмах «Робин Гуд» (2010) и «Драйв» (2011).

Айзек поразил критиков своими выступлениями в «Внутри Льюина Дэвиса» (2013) и мини-сериале «Покажи мне героя» (2015), проложив путь к его появлению в «Звездных войнах: Пробуждение силы» (2015) и его продолжениях. Отмеченный наградами актер с тех пор блистал в полнометражных фильмах, таких как «Дюна» (2021) и мини-сериалах «Сцены из брака» (2021) и «Лунный рыцарь» (2022).

Ранние годы

Оскар Исаак Эрнандес Эстрада родился 9 марта 1979 года в городе Гватемала, Гватемала, в семье родной матери Марии Эухении Эстрада Николле и отца-кубинца Оскара Гонсало Эрнандеса-Кано. Студент-медик Оскар-старший вскоре перевез семью в Балтимор, штат Мэриленд, а затем в Новый Орлеан, штат Луизиана, прежде чем в середине 1980-х они обосновались в Майами, штат Флорида.

Выросший в глубоко религиозной семье, Айзек перенял страсть своего отца к музыке и с удовольствием снимал свою старшую сестру Николь и младшего брата Майка семейной видеокамерой. Взбунтовавшись против своего консервативного сообщества, он был исключен из Вестминстерской христианской средней школы за деструктивное поведение и начал играть с рядом ска-групп, будучи студентом средней школы сообщества Санталус.

После того, как Айзек чуть не поступил в морскую пехоту, он поступил в колледж Майами Дейд и делил свое время между актерским мастерством и музыкальными выступлениями. Одна театральная роль привела его в Нью-Йорк, и многообещающий актер решил остаться в «Большом яблоке» после того, как в 2001 году был принят в престижную Джульярдскую школу.