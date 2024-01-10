Из всех актеров именно с ним женщины чаще всего хотели закрутить роман: звездный путь Оскара Айзека

Кто такой Оскар Айзек?
Оскар Айзек родом из Гватемалы, после переезда в Майами у него появилась тяга к искусству. Он отложил многообещающую музыкальную карьеру, чтобы поступить в Джульярд в начале 2000-х и вскоре вызвал шумиху благодаря ролям второго плана в фильмах «Робин Гуд» (2010) и «Драйв» (2011).
Айзек поразил критиков своими выступлениями в «Внутри Льюина Дэвиса» (2013) и мини-сериале «Покажи мне героя» (2015), проложив путь к его появлению в «Звездных войнах: Пробуждение силы» (2015) и его продолжениях. Отмеченный наградами актер с тех пор блистал в полнометражных фильмах, таких как «Дюна» (2021) и мини-сериалах «Сцены из брака» (2021) и «Лунный рыцарь» (2022).
Ранние годы
Оскар Исаак Эрнандес Эстрада родился 9 марта 1979 года в городе Гватемала, Гватемала, в семье родной матери Марии Эухении Эстрада Николле и отца-кубинца Оскара Гонсало Эрнандеса-Кано. Студент-медик Оскар-старший вскоре перевез семью в Балтимор, штат Мэриленд, а затем в Новый Орлеан, штат Луизиана, прежде чем в середине 1980-х они обосновались в Майами, штат Флорида.
Выросший в глубоко религиозной семье, Айзек перенял страсть своего отца к музыке и с удовольствием снимал свою старшую сестру Николь и младшего брата Майка семейной видеокамерой. Взбунтовавшись против своего консервативного сообщества, он был исключен из Вестминстерской христианской средней школы за деструктивное поведение и начал играть с рядом ска-групп, будучи студентом средней школы сообщества Санталус.
После того, как Айзек чуть не поступил в морскую пехоту, он поступил в колледж Майами Дейд и делил свое время между актерским мастерством и музыкальными выступлениями. Одна театральная роль привела его в Нью-Йорк, и многообещающий актер решил остаться в «Большом яблоке» после того, как в 2001 году был принят в престижную Джульярдскую школу.
Оскар Айзек в юности. Фото: соцсети
Фильмы, телешоу и театр
«Рождественская история», «Балибо»
Айзек начал работать после окончания Джульярдского университета в 2005 году, он использовал свое обучение для выдающихся ролей в постановках «Шекспир в парке», «Два веронца» и «Ромео и Джульетта». Его карьера на экране также набрала обороты благодаря главной роли Джозефа в фильме Кэтрин Хардвик «Рождественская история» (2006), первом фильме, премьера которого состоялась в Ватикане.
После появления в триллере Ридли Скотта «Тело лжи» (2008) Айзек получил награду Австралийского института кино за лучшую мужскую роль второго плана за исполнение роли будущего президента Восточного Тимора Хосе Рамуша Орты в фильме «Балибо» (2009).
Оскар Айзек и Энтони ЛаПалья в фильме «Балибо». Фото: кадр из фильма 2009 года
«Робин Гуд», «Молокосос», «Драйв»
Присоединившись к Скотту для ремейка «Робин Гуда», Айзек украл шоу у хедлайнеров Рассела Кроу и Кейт Бланшетт своим часто веселым перевоплощением в короля Джона. Его музыкальный номер с Карлой Гуджино стал кульминацией амбициозного, но разочаровывающего фильма Зака Снайдера «Запрещенный прием» (2011). Между тем его тонкая игра в том, что могло бы стать обычной ролью плохого парня Стандарда в «Драйве», способствовала критическому и коммерческому успеху фильма.
Оскар Айзек в фильме «Робин Гуд». Фото: кадр из фильма 2010 года
«Внутри Льюина Дэвиса»
Айзек достиг нового уровня славы, когда его пригласили на главную роль в драме братьев Коэн «Внутри Льюина Дэвиса», основанной на жизни фолк-певца Дэйва Ван Ронка. Хотя его опыт работы в группе пригодился, актер в конечном итоге освоил новый метод подбора гитары, чтобы убедительно изобразить вдохновляющую фигуру фильма во время его музыкальных номеров. Критики были впечатлены его способностью оживить сурового персонажа с помощью гитары и голоса, и Айзек получил номинацию на «Золотой глобус» за свои усилия.
«Самый жестокий год», «Из машины», «Покажи мне героя»
Положительные отзывы продолжались в течение «Самого жестокого года» (2014), когда Айзек заслужил похвалу за то, что сыграл принципиального бизнесмена Абеля Моралеса вместе с бывшей одноклассницей по Джульярдской школе Джессикой Честейн.
Оскар Айзек и Джессика Честейн в фильме «Самый жестокий год» 2014 года. Фото: Global Look Press
Затем он направил своего внутреннего Стэнли Кубрика на победный ход в роли неуравновешенного и пугающего технического гения Натана Бейтмана в фильме «Из машины» (2014), подчеркнув свое выступление еще одним захватывающим танцевальным номером.
Вернувшись на телевидение впервые после выхода «Закона и порядка» в 2006 году, Айзек заслужил широкую известность в качестве звезды мини-сериала HBO «Покажи мне героя» под руководством Пола Хаггиса. Играя реального персонажа Ника Васицко, который в 1987 году стал самым молодым мэром крупного города Америки, Айзек показал, как показать человека, ломающегося от жизненных невзгод, и на этот раз получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в мини-сериале или телефильме.
«Звездные войны», «Люди Икс: апокалипсис»
Перейдя на уровень блокбастера, Айзек присоединился к актерскому составу «Звездных войн: Пробуждение силы» в роли лихого пилота-истребителя По Дамерона. Хотя его стремление к тому, что могло бы стать новаторским романом между исполнителями главных мужских ролей, не увенчалось успехом, Айзеку удалось отговорить продюсеров от быстрого убийства его персонажа, гарантировав возвращение По в «Последних джедаях» (2017) и «Восстании Скайуокера» (2019).
Оскар Айзек в роли По Дэмерона в фильме «Звездных войнах: Пробуждение силы» (2015). Фото: Global Look Press
Другая крупная часть франшизы, «Люди Икс: апокалипсис» (2016), не смогла завоевать аудиторию, несмотря на все усилия Айзека в роли главного злодея. Его энтузиазм выступать бок о бок с такими талантами, как Майкл Фассбендер и Дженнифер Лоуренс, был приглушен тяжелым и неудобным костюмом. Позже Айзек признался GQ, что поймал себя на том, что просто пытается выжить во время изнурительных съемок.
«Уничтожение», «Человек-паук», «Семейка Аддамс»
После знаменитого возвращения на сцену в бродвейской постановке «Гамлета» (2017) Айзек сыграл агента спецназа, пострадавшего от таинственной инопланетной силы в «Уничтожении» (2018), прежде чем приступить к выполнению двойной обязанности в качестве звезды и продюсера драмы «Операция «Финал» (2018).
Оскар Айзек и Ник Кролл в фильме 2018 года «Операция «Финал». Фото: Global Look Press
Он также перешел в сферу озвучивания, внеся свой краткий вклад в фильм «Человек-паук: В стихах о пауке» (2018) (с обещанием расширенной роли в будущих продолжениях), и был человеком, стоящим за жутким и чокнутым патриархом Гомесом в анимационных фильмах «Семейка Аддамс» (2019) и «Семейка Аддамс – 2» (2021).
«Счетчик карт», «Дюна»
Максимально используя свой шанс поработать со сценаристом «Таксиста» (1976) Полом Шрейдером, Айзек сыграл типично многослойную, завораживающую роль бывшего военного оперативника, берущего на себя бремя прошлых преступлений, в фильме «Счетчик карт» (2021) режиссера Шрейдера. Айзек также возродил свою высокобюджетную добросовестность, сыграв герцога Лето Атридеса в классическом научно-фантастическом фильме «Дюна», помогая превратить некогда «неподъемный» объект в кассовый хит.
Оскар Айзек в роли герцога Лето в фильме «Дюна». Фото: кадр из фильма 2021 года
«Сцены из супружества», «Лунный рыцарь»
Заинтригованный идеей исследовать длительные отношения, Айзек подписал контракт с Честейн на главную роль в обновленном пересказе мини-сериала Ингмара Бергмана 1973 года «Сцены из брака». Съемки оказались непростыми из-за длинных дублей и интимных сцен, но коллеги по фильму полагались на доверие, построенное на двух десятилетиях дружбы, и особенно уязвимый показ Айзека привел к номинациям на «Золотой глобус», «Эмми» и Гильдию киноактеров.
Следующий проект для малого экрана вернул Айзека в кинематографическую вселенную Marvel для «Лунного рыцаря» — роли, которая требовала комплексного подхода к персонажу, страдающему диссоциативным расстройством личности (DID). Пройдя путь от сотрудника музея milquetoast до сурового борца с преступностью, звезда выработала дух сотрудничества с актерским составом и съемочной группой, чтобы найти наилучшие ракурсы повествования.
Оскар Айзек в роли Лунного рыцаря. Фото: кадр из сериала «Лунный рыцарь» 2022 года
«Он приходил каждый день, одержимый идеей сделать что-нибудь, на что стоит посмотреть, — сказал в интервью Esquire его коллега Итан Хоук. — И он передал нам свою энергию».
Жена и дети
Сообщается, что Айзек и датский сценарист и режиссер Эльвира Линд начали свои отношения в 2012 году и поженились в начале 2017 года. Их первый сын Юджин родился в апреле того же года, а второй, Мэдс, родился в октябре 2019 года.
Оскар Айзек и с женой Эльвирой Линд. Фото: соцсети
Айзек и Линд также поддерживают профессиональные отношения: она сняла для своего мужа фильм «Комната писем» (2020), который был номинирован на премию «Оскар» как лучший короткометражный фильм с живыми актерами. Вместе они основали продюсерскую компанию Mad Gene Media.