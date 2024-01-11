Что в итоге стало со звездами после скандальной вечеринки: Лолита занялась благотворительностью, а Глюкоза отдыхает на Сейшелах

Скандал после вечеринки, которую устроила Настя Ивлеева, обернулся огромными проблемами для звезд, участвовавших в мероприятии. Артисты понесли многочисленные убытки после запрета на их участие в новогодних мероприятиях, налоговая взялась проверять их счета.
Благотворительность
Филипп Киркоров покинул родную страну и осел на время в Дубае. Он потерял миллионные гонорары, его выступление массово вырезали из новогоднего эфира. На концертах в Эмиратах он заговорил о любви к России и заявил, что скоро намерен вернуться. Примадонн неоднократно извинялся, но пока так и не смог справиться с волной общественного негатива. А затем написал в своем Телеграм-канале, что отдаст гонорар за шоу «Новогодняя маска» пострадавшим жителям Белгорода.
Лолита Милявская, которая до мероприятия собиралась ехать в Болгарию к родственникам, решила остаться дома. Певица тоже не осталась в стороне и записала видео, где заявила, что собирается помочь семьям из Белгорода. При этом Лолита намерена это сделать не через различные фонды, а через Ксению Собчак. Певица посоветовала всем людям обращаться за помощью к Собчак напрямую, за что телеведущая ее поблагодарила.
Лолита советует людям обращаться за помощью напрямую к Ксении Собчак. Фото: Global Look Press
Журналистка, которая осталась без корпоративов на Новый год (и по ее словам, потеряла 15 миллионов рублей), также предложила жителям Белгорода помощь с переездом в другой регион и пообещала помочь с арендой жилья на три месяца.
Без забот и хлопот
Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная как Глюкоза, уехала из России. Сейчас она вместе с семьей отдыхает на Сейшельских островах. По словам певицы, это было ее давней мечтой. Дождливая погода не портит впечатления о поездке.
Исполнительница не переживает что ее могут лишить сценического имени (ранее об этом заявил продюсер Максим Фадеев), отдыхает и наслаждается жизнью.
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Наталье Ионовой не повезло с погодой на Сейшелах. Фото: Global Look Press
Ольга Орлова тоже не стала сидеть в морозной Москве и уехала отдыхать в теплые страны. Певица похвалилась кадрами у бассейна на фоне сочной зеленой растительности на своей странице в социальной сети.
Ольга Орлова каникулы провела в теплых странах. Фото: Global Look Press
Досталось больше всех
Рэпер Vasio после вечеринки попал под арест. После того, как музыкант отсидел 15 суток ареста, его отвезли в военкомат, где вручили повестку на 9 января.
Затем Vacio вновь попал в полицию и опять оказался за решеткой по статье «мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти». Так что в день явки рэпер будет находиться в спецприемнике.
Анастасия Ивлеева после вечеринки осталась в России. Фото: Global Look Press
Сама организатор скандального мероприятия Анастасия Ивлеева тоже не покинула Россию, несмотря на слухи. 6 января блогер опубликовала в социальных сетях видео из Санкт-Петербурга, где, по ее словам, она встречала Рождество с семьей.
Напомним, накануне Нового года в Москве прошла закрытая вечеринка Насти Ивлеевой. Некоторые звезды российского шоу-бизнеса появились там в вызывающем образе, что вызвало волну осуждения и негатива общественности. После этого знаменитости принялись массово извиняться, но им пока не удалось смягчить народное мнение.