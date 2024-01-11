Что в итоге стало со звездами после скандальной вечеринки: Лолита занялась благотворительностью, а Глюкоза отдыхает на Сейшелах

Скандал после вечеринки, которую устроила Настя Ивлеева, обернулся огромными проблемами для звезд, участвовавших в мероприятии. Артисты понесли многочисленные убытки после запрета на их участие в новогодних мероприятиях, налоговая взялась проверять их счета.

Благотворительность

Филипп Киркоров покинул родную страну и осел на время в Дубае. Он потерял миллионные гонорары, его выступление массово вырезали из новогоднего эфира. На концертах в Эмиратах он заговорил о любви к России и заявил, что скоро намерен вернуться. Примадонн неоднократно извинялся, но пока так и не смог справиться с волной общественного негатива. А затем написал в своем Телеграм-канале, что отдаст гонорар за шоу «Новогодняя маска» пострадавшим жителям Белгорода.

Лолита Милявская, которая до мероприятия собиралась ехать в Болгарию к родственникам, решила остаться дома. Певица тоже не осталась в стороне и записала видео, где заявила, что собирается помочь семьям из Белгорода. При этом Лолита намерена это сделать не через различные фонды, а через Ксению Собчак. Певица посоветовала всем людям обращаться за помощью к Собчак напрямую, за что телеведущая ее поблагодарила.