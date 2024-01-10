Как актриса Каджол продолжила семейную династию и стала рекордсменом по количеству наград Болливуда

Детство и юность

Каджол Мукерджи (после замужества стала Каджол Девган) появилась на свет 5 августа 1974 года в Бомбее. В семье актрисы все были потомственные кинематографисты. Кроме мамы, которая сыграла немало ролей, ее бабушка и тетя также были знамениты в Болливуде.

Отец Каджол трудился режиссером и продюсером, его братья и сестра тоже обладали актерским талантом.

Родители будущей звезды Болливуда расстались, едва девочке исполнилось четыре года. Но она не сильно почувствовала горести развода, потому что в доме отца к ней очень хорошо относились, а мама смогла научить всему, что даже не обязаны уметь девочки.