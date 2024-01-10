Как актриса Каджол продолжила семейную династию и стала рекордсменом по количеству наград Болливуда

Детство и юность
Каджол Мукерджи (после замужества стала Каджол Девган) появилась на свет 5 августа 1974 года в Бомбее. В семье актрисы все были потомственные кинематографисты. Кроме мамы, которая сыграла немало ролей, ее бабушка и тетя также были знамениты в Болливуде.
Отец Каджол трудился режиссером и продюсером, его братья и сестра тоже обладали актерским талантом.
Родители будущей звезды Болливуда расстались, едва девочке исполнилось четыре года. Но она не сильно почувствовала горести развода, потому что в доме отца к ней очень хорошо относились, а мама смогла научить всему, что даже не обязаны уметь девочки.
Родители Каджол развелись, когда ей было 4 года. Фото: страница ВК Каджол
Несколько лет, проведенных в строгости монастырских стен Святого Джозефа не омрачили жизнь Каджол. Школу ей закончить не удалось, поскольку она в 16 лет уехала в Канаду на свои первые съемки фильма «Сенсационный дебют». Название задало ритм, и девушка сразу вошла в пятерку знаменитых звезд Болливуда.
Карьера
В 1993 году Каджол повезло встретиться на одной площадке с Шахрукхом Кханом в криминальной драме «Игра со смертью». В прокате фильм занял четвертое место и принес актрисе популярность.
Через два года актерский тандем повторился в романтической комедии «Непохищенная невеста». Эта картина заслужила неимоверное количество наград, стала «вечным блокбастером» и стала феноменальной с точки зрения прибыли.
Каджол довелось играть с культовыми звездами Болливуда. Фото: страница ВК Каджол
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Актерский дуэт признали самым красивым в Индии, поэтому впоследствии их работа в боевике «Каран и Арджун» стала не менее успешна. Затем Каджол снялась с Саифом Али Ханом в фильме «Вместе навсегда».
В следующих лентах актрисе выпала возможность работать с самыми яркими Болливуда Аамиром Кханом, Анилом Капуром, Дхармендрой и другими.
С сыном последней Бобби Деолом Каджол сыграла в криминальной драме «Скрытая истина». За отрицательную роль актриса получила очередную награду.
Если до этого Каджол считала за честь играть с именитыми актерами, то после 2000 года такой актрисой стала она сама.
В 2010 году после двухлетнего перерыва Каджол появилась в тандеме с Шакрукх в работе над фильмом «Меня зовут Кхан». Фильм получил несколько наград. Позже дуэт снова предстал перед телезрителями в мелодраме «Влюбленные», чем-то схожей с историей Ромео и Джульетты, но с хорошим концом.
В июле 2018 года актриса появилась в семейной драме в образе матери-одиночки, которая, чтобы прокормить семью поет в клубе.
В 2020 году Каджол снялась в исторической ленте «Тонаджи: Невоспетый воин».
Актрису Каджол любят поклонники. Фото: страница ВК Каджол
Личная жизнь
Несмотря на различный темперамент, Каджол счастлива со своим мужем.
Со сценаристом и режиссером Аджаем Девганом актриса познакомилась еще в молодости. В 1999 году они поженились. С этим решением выступила сама актриса - Аджай не хотел становится семьянином.
Позже карьера актрисы прерывалась дважды: из-за рождения сына Юга и дочери Нисы.
Каджол счастлива и без работы - она не паникует, если долго не появляется на экране. Когда красавица решила вернуться на экраны, то похудела и похорошела (при росте 160 см ее вес составлял 60 кг). Рекламщики не могли не заметить преображение актрисы и завалили предложениями.
Мама научила будущую актрису Каджол всему. Фото: страница ВК Каджол
В 2008 году Каджол как посол британской благотворительной ассоциации Loomba Trust, детского фонда Рratham была удостоена национальной награды Индии за активную гражданскую позицию.
Каджол счастлива в браке и очень дорожит своей семьей. Фото: страница ВК Каджол
Каджол сейчас
Актриса продолжает сниматься и пополняет свою фильмографию. В 2022 году приняла участие в съемкам очередного индийского шедевра Salaam Venky.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro.