Легендарный Люк Скайуокер из «Звездных войн»: кто такой Марк Хэмилл

Кто такой Марк Хэмилл?
Родившийся в Калифорнии в 1951 году Марк Хэмилл мгновенно прославился, когда получил роль Люка Скайуокера в космической эпопее «Звездные войны», а также в продолжениях фильма «Империя наносит ответный удар» и «Возвращение джедая». В 1980-х и 1990-х годах он снялся в ряде других фильмов, а также озвучивал мультсериалы. Хэмилл долгожданно вернулся во вселенную «Звездных войн», выпустив в 2015 году «Пробуждение силы» и его продолжение в 2017 году «Последние джедаи».
Марк Хэмилл. Фото: соцсети
Взросление и начало карьеры
Марк Хэмилл родился в Окленде, Калифорния, 25 сентября 1951 года, четвертый из семи детей. Его отец служил в военно-морском флоте США, поэтому семья часто переезжала, и Хэмилл вырос по всему миру — от Калифорнии до Нью-Йорка и Японии. После того, как Хэмилл окончил среднюю школу за границей, его семья вернулась в США. Он поступил в городской колледж Лос-Анджелеса, где изучал драматургию и театральное искусство.
Марк Хэмилл в детстве. Фото: соцсети
Вскоре молодой актер дебютировал на профессиональном поприще, впервые появившись на шоу Билла Косби (1970), а затем в таких шоу, как «Семья Партридж» (1971), «Кэннон» (1971) и «Ночная галерея» (1972). Также в 1972 году Хэмилл получил повторяющуюся роль Кента Мюррея в сериале «Больница общего профиля», который перенес его в 1973 год.
Заработав на жизнь приличную череду небольших ролей в телефильмах и сериалах, в 1976 году Хэмилл получил одну из главных ролей в новой семейной драме под названием «Восьми достаточно». Шоу стало большим прорывом для актера, но другая роль в конечном итоге стала прорывом всей его жизни.
Марк Хэмилл, 1978 год. Фото: Global Look Press
Люк Скайуокер в «Звездных войнах»
Еще до выхода в эфир пилотной серии «Восьми достаточно» Хэмилл получил роль Люка Скайуокера в научно-фантастической эпопее Джорджа Лукаса «Звездные войны». Актер покинул телешоу после того, как его первая серия вышла на большой экран. «Звездные войны» вышли на экраны в 1977 году и сразу привлекли внимание всего мира, мгновенно сделав звездами всех ведущих актеров.
Люк Скайуокер был стержнем всей истории, а Хэмилл был выдвинут в центр славы. Более того, фильм и два его продолжения — «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983) — достигли уровня популярности, редко встречающегося в какой-либо среде, достигнув культового статуса, который сохранялся десятилетиями.
Марк Хэмилл в роли Люка Скайуокера, Кэрри Фишер в роли принцессы Леи Органы и Харрисон Форд в роли Хана Соло в сериале «Звездные войны». Фото: кадр из фильма
Жизнь после «Звездных войн»
Хотя 1980-е и 1990-е годы не были особенно успешными для Хэмилла как актера за пределами трилогии «Звездные войны», в его фильмографии начала появляться повторяющаяся тема, которая вернула его на карту: работа с голосом за кадром. Благодаря работе Хэмилла в мультсериалах, фильмах и видеоиграх он добился решительного возвращения.
И такие сериалы, как «Бэтмен: мультсериал» (1992–1994), «Супермен» (1997) и «Настоящие приключения Джонни Квеста» (1996–1997), продемонстрировали новую сторону его таланта. Играть злодеев стало его специальностью, и он регулярно самозабвенно населял таких персонажей, как Хобгоблин, Джокер и Горгулья.
Сила снова манит
Имея на своем счету более 250 ролей, 2014 год вернул Хэмилла во вселенную «Звездных войн» с официальным объявлением о том, что он вернется на большой экран в роли Скайуокера в новой трилогии. «Звездные войны: Пробуждение силы», режиссера Дж.Дж. Абрамса, вышедший в США 18 декабря 2015 года, побил ряд рекордов кассовых сборов, заработав примерно 530 миллионов долларов по всему миру за первые выходные.
Марк Хэмилл в 7-м эпизоде «Звездных войн». Кадр из фильма «Звездные войны: Пробуждение силы»
Появившись только в конце «Пробуждения силы», Скайуокер Хэмилла был готов к более заметной роли вместе с новичками франшизы Дэйзи Ридли и Джоном Бойегой в ожидаемом продолжении. «Звездные войны: Последние джедаи», сценарий и режиссер Райан Джонсон, вышел в широкий прокат 15 декабря 2017 года.
Марк Хэмилл женат на Мэрилу Йорк с 1978 года. У них трое взрослых детей: Нэйтан, Гриффин и Челси.
Марк Хэмилл с женой и детьми. Фото: соцсети