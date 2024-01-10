Легендарный Люк Скайуокер из «Звездных войн»: кто такой Марк Хэмилл

Вскоре молодой актер дебютировал на профессиональном поприще, впервые появившись на шоу Билла Косби (1970), а затем в таких шоу, как «Семья Партридж» (1971), «Кэннон» (1971) и «Ночная галерея» (1972). Также в 1972 году Хэмилл получил повторяющуюся роль Кента Мюррея в сериале «Больница общего профиля», который перенес его в 1973 год.

Заработав на жизнь приличную череду небольших ролей в телефильмах и сериалах, в 1976 году Хэмилл получил одну из главных ролей в новой семейной драме под названием «Восьми достаточно». Шоу стало большим прорывом для актера, но другая роль в конечном итоге стала прорывом всей его жизни.