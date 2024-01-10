Как рэпер Tyga стал одной из самых значительных персон в мире хип-хопа

Ранняя жизнь и начало карьеры

Американский рэпер Tyga, настоящее имя которого Майкл Рэй Стивенсон, появился на свет 19 ноября 1989 года в городе Комптон, штат Калифорния. Будучи сыном вьетнамских и ямайских родителей, он был перевезен в Гардену, также в Калифорнии, на границе двух тысячелетий. Именно тогда Tyga начал испытывать интерес к рэпу, вдохновленный прослушиваемыми им исполнителями, такими как Fabolous, Eminem, Cam’ron и другими. В школе он часто участвовал в рэп-баттлах со своими друзьями и размещал свои собственные композиции в различных онлайн-чатах.

Двоюродный брат Tyga, Трэвис Маккой, являлся участником группы Gym Class Heroes. Он познакомил Tyga с множеством музыкальных жанров и помог ему в записи андерграундных микстейпов. Позже они отправились в тур, где Tyga продолжал записывать андерграундные микстейпы. Трэвис заключил с Tyga его первый контракт на выпуск музыки, поделившись его композициями с Питом Вентцом из Fall Out Boy.

Вентцу понравился голос и стиль исполнения Tyga. Он не мог поверить, что Tyga является родственником Трэвиса. Ведь Трэвис известен своим неординарным поведением. Вентц подписал с Tyga контракт на Bat Squad Records, дочерней компании своего лейбла Decaydance. В 2008 году он стал исполнительным продюсером дебютного альбома Tyga No Introduction.