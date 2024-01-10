Как рэпер Tyga стал одной из самых значительных персон в мире хип-хопа

Кто такой Tyga?
Tyga, начавший свою карьеру в рэпе под влиянием рок-н-поп музыки и добившийся раннего успеха, выпустил дебютный альбом в 2008 году и вскоре после этого присоединился к лейблу Лила Уэйна Young Money Entertainment. Это привело к еще большему успеху, включая громкие коллаборации с Риком Россом, Крисом Брауном и прочими, однако затем его уволили из Young Money. В последнее время он подписал контракт с GOOD Music - лейблом Канье Уэста. С 2014 по 2017 годы Tyga встречался с звездой реалити-шоу Кайли Дженнер.
Tyga на Неделе моды в Париже весна/лето — 2024. Париж, Франция, 28.09.2023 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и начало карьеры
Американский рэпер Tyga, настоящее имя которого Майкл Рэй Стивенсон, появился на свет 19 ноября 1989 года в городе Комптон, штат Калифорния. Будучи сыном вьетнамских и ямайских родителей, он был перевезен в Гардену, также в Калифорнии, на границе двух тысячелетий. Именно тогда Tyga начал испытывать интерес к рэпу, вдохновленный прослушиваемыми им исполнителями, такими как Fabolous, Eminem, Cam’ron и другими. В школе он часто участвовал в рэп-баттлах со своими друзьями и размещал свои собственные композиции в различных онлайн-чатах.
Двоюродный брат Tyga, Трэвис Маккой, являлся участником группы Gym Class Heroes. Он познакомил Tyga с множеством музыкальных жанров и помог ему в записи андерграундных микстейпов. Позже они отправились в тур, где Tyga продолжал записывать андерграундные микстейпы. Трэвис заключил с Tyga его первый контракт на выпуск музыки, поделившись его композициями с Питом Вентцом из Fall Out Boy.
Вентцу понравился голос и стиль исполнения Tyga. Он не мог поверить, что Tyga является родственником Трэвиса. Ведь Трэвис известен своим неординарным поведением. Вентц подписал с Tyga контракт на Bat Squad Records, дочерней компании своего лейбла Decaydance. В 2008 году он стал исполнительным продюсером дебютного альбома Tyga No Introduction.
Рэпер Tyga выступает в Лос-Анджелесе, 25 марта 2009 года. Фото: Global Look Press
Номинация на «Грэмми»
Три сингла были выпущены с этого альбома, но ни один из них не получил особого внимания со стороны критиков. Однако ремикс на песню Coconut Juice содержал гостевой куплет Лил Уэйна, который предложил Tyga подписать контракт с Young Money Entertainment. Хотя Tyga понадобилось четыре года, чтобы опубликовать свой первый студийный альбом на лейбле Thank You God Always, серия микстейпов и синглов привлекла к нему внимание публики и повысила его авторитет. В 2010 году он сотрудничал с Chris Brown над синглом Deuces, который занял 14 место в Billboard Hot 100. Впоследствии он был номинирован на премию «Грэмми».
Рэпер Tyga на съемках клипа Лила Уэйна Prom Queen в средней школе Бирмингема в Ван-Найс, Калифорния, 13 февраля 2009 года. Фото: Global Look Press
Крупные музыкальные коллаборации, падение продаж
Стиль Tyga полностью сформировался к моменту выхода его дебютного альбома Young Money: Careless World - Rise of the Last King в 2012 году. Однако первоначальный эффект был ослаблен из-за включения в альбом неочищенной версии речи Мартина Лютера Кинга «У меня есть мечта». В результате многие магазины отказались продавать альбом, и он был переиздан без этого фрагмента. Несмотря на это, продажи альбома были высокими: он занял четвертое место в американском чарте Billboard 200. Среди приглашенных гостей были T-Pain, Pharrell, Nas, Robin Thicke и J. Cole.
Третий альбом Tyga Hotel California был выпущен 9 апреля 2013 года. В его создании принимали участие Wiz Khalifa, The Game, 2 Chainz, и Lil Wayne. Однако продажи альбома были ниже, чем у его предыдущей работы, а отзывы критиков были неоднозначными. Джефф Вайс, обозреватель Spin, назвал его «наименее креативным рэп-альбомом крупного лейбла за последнее время».
Вскоре после выхода альбома отношения Tyga с Young Money ухудшились. В октябре 2014 года он написал в Twitter, что «золотой альбом готов, но мой лейбл удерживает меня, поэтому я не могу его выпустить». В июне 2015 года Tyga самостоятельно выпустил альбом в цифровом варианте. Дуэт с Джастином Бибером Wait for a Minute не вошел в финальную версию, так как песня принадлежала лейблу Young Money. Отзывы на микстейп и альбом были средними, а онлайн-продажи - низкими.
Американский рэпер TYGA дал интервью и выступил в студии NEW.MUSIC.LIVE в Торонто, 13 июля 2012 г. – Торонто, Онтарио, Канада – Фото: Global Look Press
Личная жизнь
У рэпера Tyga есть сын по имени Кинг Каиро Стивенсон от бывшей партнерши Блэк Чайны, которая снималась в его клипе Rack City. Пара обручилась в 2012 году, но спустя два года рассталась. В это время Tyga начал встречаться с Кайли Дженнер, участницей реалити-шоу, однако их отношения были непостоянными и завершились в апреле 2017 года.
Tyga с сыном на премия Nickelodeon Kids' Choice Awards, 23 марта 2019 г. – Лос-Анджелес, Калифорния, США – Фото: Global Look Press