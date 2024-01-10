В Италии его считают одним из величайших соотечественников XX века: биография Энцо Феррари

Герой нового биографического фильма «Феррари»
Бурный год в жизни Энцо Феррари — в центре внимания вышедшего в декабре 2023 года фильма «Феррари» режиссера Майкла Манна с Адамом Драйвером в главной роли. Действие картины происходит в 1957 году. В фильме также снимаются Пенелопа Крус и Шейлин Вудли. Впервые «Феррари» был показан на Венецианском международном кинофестивале 2023 года и рассказывает о проблемах Энцо Феррари вскоре после смерти его сына Дино и вокруг шоссейной гонки Mille Miglia.
Кем был Энцо Феррари?
Энцо Феррари — автогонщик с 1919 года. Затем он стал сотрудничать с Alfa Romeo и с 1931 года возглавлял ее гоночное подразделение. После Второй мировой войны марка Ferrari получила известность, поскольку ее пилоты выиграли множество крупных чемпионатов, и компания начала производство автомобилей не только для гонок. Однако ее основатель столкнулся с личными неурядицами после ранней смерти своего сына, в то время как финансовые проблемы вынудили его изучить возможность слияния с другими автопроизводителями.
Феррари ушел с поста президента своей компании в 1977 году и умер в 1988 году в возрасте 90 лет. Компания Ferrari остается одним из самых узнаваемых брендов автомобилей класса люкс в мире, продав в 2022 году более 13 000 автомобилей.
Энцо Феррари. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Энцо Феррари родился как Энцо Ансельмо Джузеппе Мария Феррари 18 февраля 1898 года в крошечном городке Модена, Италия. Феррари вырос в Модене, не получив никакого официального образования. Энцо с детства увлекался гоночными автомобилями и вождением гоночных автомобилей.
В 10-летнем возрасте его «укусил гоночный жук», и Феррари решил стать автогонщиком. Он начал трудовую деятельность в качестве оператора токарных станков при мастерской пожарной охраны Модены в 1914 году. Во время Первой мировой войны его отец и брат погибли в результате вспышки итальянского гриппа в 1916 году. Примерно в то же время Энцо Феррари был призван в армию. В 1918 году он тяжело переболел гриппом и после окончания войны был вынужден уйти из армии.
Карьера водителя и руководителя команды
В 1918 году Энцо Феррари искал должность в Fiat после получения рекомендательного письма от военных. К сожалению, на тот момент вакансий не было. Энцо начал работать водителем в компании Costruzioni Meccaniche Nazionali в Милане в 1919 году. Однако он быстро был повышен до должности автогонщика. В том же году Энцо принял участие в своей первой гонке. Он закончил гонку на четвертом месте. В 1920 году Энцо Феррари во второй раз участвовал в автогонках Тарга Флорио. Он управлял Alfa Romeo и финишировал вторым. Эта победа ознаменовала начало его 20-летней карьеры в Alfa Romeo.
В 1923 году значимой стала встреча Феррари с родителями героя Первой мировой войны, летчика Франческо Баракки. Они предложили Феррари использовать на автомобилях эмблему, украшавшую самолет их сына, которая должна принести удачу. Эмблема — гарцующий конь — со временем стала олицетворять мощь и престиж марки Ferrari.
В том же году у Феррари произошло значимое событие в личной жизни: он женился на Лауре Доминике Гарелло.
Лаура Доминике Гарелло и Энцо Феррари. Фото: соцсети
Говорят, что Феррари не желал перегружать двигатель, доводя его до предела, тем не менее выигрывал большинство гонок и был отмечен наградами правительства Италии за спортивные достижения. В 1929 году Энцо Феррари основал гоночную команду Scuderia Ferrari Grand Prix («конюшня Феррари»). Это был гоночный отдел Alfa Romeo. Было решено, что компания будет стремиться предоставить своим акционерам возможность участвовать в гонках.
Суперспортивный автомобиль Alfa Romeo RL 1927 года выпуска в доме-музее Энцо Феррари в Модене, Италия, 9 марта 2012 г. Фото: GlobalLook Press
Феррари участвовал в своей последней гонке в августе 1931 года. В январе 1932 года у него родился сын Диего. Хотя он одержал победу на одной из своих машин на Гран-при Германии 1935 года, ему пришлось закрыть свою scuderia в 1937 году, когда Alfa Romeo восстановила свое гоночное подразделение. Он навсегда покинул компанию в сентябре 1939 года с условием, что не сможет использовать название Ferrari в связи с гонками или автомобилями по крайней мере в течение четырех лет.
Энцо Феррари, 1930-е годы. Фото: Global Look Press
Расцвет Ferrari
В том же году он основал свою фирму Auto Avio Costruzioni. Ferrari производила автомобили для Mille Miglia в 1940 году. Во время Второй мировой войны компания Ferrari была вынуждена производить автомобили для правительства Муссолини. Затем компания перенесла свой завод в соседний Маранелло, где сосредоточилась на производстве токарно-шлифовальных станков.
В марте 1947 года на тест-драйв был вывезен первый гоночный автомобиль Феррари, который сразу заявил о себе яркими победами в престижных гонках. Ferrari одержала свою первую победу в том же году на Гран-при Рима, а затем — на Mille Miglia в 1948 году, 24 часах Ле-Мана в 1949 году и Гран-при Великобритании в 1951 году.
В 1952 и 1953 годах гонщик Ferrari Альберто Аскари выигрывал чемпионат мира по автогонкам. В то же время компания начала выпуск авто не только для гонок, но и для «богатых и знаменитых», которые выстраивались в очередь с целью получить роскошную игрушку — престижный автомобиль.
Личные и корпоративные неурядицы
Сын Энцо Феррари — Альфредо Дино Феррари. Фото: соцсети
Мировая автогоночная индустрия в 1950-е годы переживала взлет. Однако в личной жизни Энцо Феррари случилась страшная трагедия: смерть сына Диего. Это стало страшным ударом для Феррари, он превратился в отшельника. Кроме того, последовала череда трагедий во время гонок.
В 1957 году Феррари и Энглеберту (производителю шин для гоночных машин) было предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве, когда во время Милле Милья Альфонсо де Портаго, управлявший Ferrari, погиб вместе со своим штурманом в результате взрыва одной из шин. Погибли также девять человек, находившихся вблизи трассы гонок. Обвинение было прекращено в 1961 году.
В этом же году случился так называемый дворцовый бунт в компании Феррари, в результате чего его покинула группа ведущих технических специалистов и инженеров. Причиной этого послужило в частности стремление его жены участвовать в управлении компанией. В 1969 году Ferrari продала 50% своих акций компании Fiat, но Энцо Феррари сохранил 100% контроль над гоночной деятельностью. Впервые это предложение было сделано Ford, но Феррари не пошел на него, зная, что он не сможет контролировать важные решения, если он привлечет Ford к своей компании.
Энцо Феррари, Италия, декабрь 1970 года. Фото: Global Look Press
Последующие годы, смерть и наследие
В 1974 году Энцо Феррари ушел с поста управляющего директора по производству дорожных автомобилей Ferrari. Впоследствии он также отказался от полномочий менеджера команды «Формулы-1», назначив на это место Луку Кордеро ди Монтедземоло. Несмотря на то что Феррари оставался связан со Scuderia Ferrari до его смерти, команда больше не выигрывала чемпионаты. После смерти своей жены в 1978 году он признался, что в 1945 году у него родился еще один сын, Пьеро, от его любовницы Лины Ларди.
Лина Ларди и Энцо Феррари. Фото: соцсети
Вскоре после присвоения почетной степени по физике в Университете Модены Феррари скончался 14 августа 1988 года в Маранелло. Причина смерти не была названа, хотя было известно, что он страдал заболеванием почек.
За свою жизнь его машины выиграли более 4000 гонок и завоевали 13 титулов чемпиона мира. В знак признания его достижений в 1994 году он был включен в Международный зал славы автоспорта.
Автомобиль «Энцо-Феррари»
Построенный в 2002 году, Enzo Ferrari, названный в честь знаменитого основателя, представляет собой спортивный автомобиль с 12-цилиндровым двигателем и максимальной скоростью 218 миль в час.
Enzo Ferrari 2002 года. Фото: Global Look Press
Фильмы о Феррари
Автомобили Ferrari по-прежнему признаны лучшими гоночными продуктами и роскошными игрушками для богатых, в то время как ее основатель остается предметом общественных интриг. История его жизни была запечатлена в фильме 2003 года «Феррари».
Неудачные переговоры Ferrari о слиянии с американским автопроизводителем Ford и их последующее соперничество на гоночной трассе были в центре внимания спортивной драмы «Ford против Ferrari» 2019 года с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном в главных ролях.
Кристиан Бейл и Мэтт Деймон в фильме «Ford против Ferrari» (2019). Фото: кадр из фильма
На Рождество 2023 года в кинотеатрах вышел еще один биографический драматический фильм под простым названием «Феррари». Фильм, в котором Адам Драйвер играет главную роль автопроизводителя, дебютировал 31 августа на Венецианском международном кинофестивале. Он основан на книге Брока Йейтса «Энцо Феррари: человек и машина» 1991 года. В российском прокате фильм «Феррари» вышел 21 декабря 2023 года.
Постер фильма «Феррари» 2023 года