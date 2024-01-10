В Италии его считают одним из величайших соотечественников XX века: биография Энцо Феррари

Герой нового биографического фильма «Феррари»

Бурный год в жизни Энцо Феррари — в центре внимания вышедшего в декабре 2023 года фильма «Феррари» режиссера Майкла Манна с Адамом Драйвером в главной роли. Действие картины происходит в 1957 году. В фильме также снимаются Пенелопа Крус и Шейлин Вудли. Впервые «Феррари» был показан на Венецианском международном кинофестивале 2023 года и рассказывает о проблемах Энцо Феррари вскоре после смерти его сына Дино и вокруг шоссейной гонки Mille Miglia.

Кем был Энцо Феррари?

Энцо Феррари — автогонщик с 1919 года. Затем он стал сотрудничать с Alfa Romeo и с 1931 года возглавлял ее гоночное подразделение. После Второй мировой войны марка Ferrari получила известность, поскольку ее пилоты выиграли множество крупных чемпионатов, и компания начала производство автомобилей не только для гонок. Однако ее основатель столкнулся с личными неурядицами после ранней смерти своего сына, в то время как финансовые проблемы вынудили его изучить возможность слияния с другими автопроизводителями.

Феррари ушел с поста президента своей компании в 1977 году и умер в 1988 году в возрасте 90 лет. Компания Ferrari остается одним из самых узнаваемых брендов автомобилей класса люкс в мире, продав в 2022 году более 13 000 автомобилей.