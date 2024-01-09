Долго не мог определиться с профессией, но стал востребованным актером: история Романа Грибкова из «Морских дьяволов»

Театр и фильмы

Сниматься в кино актер начал сразу после выпуска. Свою первую эпизодическую роль адъютанта Грибков исполнил в картине «Империя под огнем». Далее еще несколько раз появился в небольших ролях в фильмах «Письма к Эльзе» и во втором сезоне «Агентства НЛС».

Роману поручали играть военных или бандитов из-за его статной фигуры, грубым чертам лица и высокого роста.

Кроме кино Роман принимал участие и в театральной деятельности. Он был участников нескольких трупп, пока не нашел свою в «Балтийском доме». В этом составе он сыграл в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Сирано де Бержерак». На протяжении десяти лет артист выступал на этой сцене, а после принял решение оставить ее.

Популярность пришла к актеру не сразу, а только в 2009 году после роли майора Баркова в сериале «Версия». После этого его пригласили сниматься в четвертом сезоне «Морских дьяволов», где Роман появился в образе капитан-лейтенанта Сергея Малого по прозвищу Гном.

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