Долго не мог определиться с профессией, но стал востребованным актером: история Романа Грибкова из «Морских дьяволов»

Детство и юность
Роман Владимирович Грибков начал свою биографию 28 октября 1972 года.
Детство будущий актер провел в закрытом городе Ленинске, которые сейчас называется Байконур, поскольку его отец был военным. Затем семья переехала в город Чехов, который под Москвой.
Роман Грибков провел детство в военном городке. Фото: страница ВК Романа Грибкова
Роман долго не мог определиться с профессией. Сначала он решил быть полярником и подал документы в ленинградское арктическое училище. Немного позже перешел в другой вуз, когда задумал работать в горной промышленности. Вкупе со всем этим Грибков получил образование реставратора произведений из дерева.
Но жизненная тропинка все же привела его к актерской деятельности. Он обучился в «Школе русской драмы», под руководством преподавателя Игоря Горбачева, который впоследствии стал для него примером в творчестве.
Актер Роман Грибков имеет образование реставратора. Фото: страница ВК Романа Грибкова
Театр и фильмы
Сниматься в кино актер начал сразу после выпуска. Свою первую эпизодическую роль адъютанта Грибков исполнил в картине «Империя под огнем». Далее еще несколько раз появился в небольших ролях в фильмах «Письма к Эльзе» и во втором сезоне «Агентства НЛС».
Роману поручали играть военных или бандитов из-за его статной фигуры, грубым чертам лица и высокого роста.
Кроме кино Роман принимал участие и в театральной деятельности. Он был участников нескольких трупп, пока не нашел свою в «Балтийском доме». В этом составе он сыграл в спектаклях «Мастер и Маргарита» и «Сирано де Бержерак». На протяжении десяти лет артист выступал на этой сцене, а после принял решение оставить ее.
Популярность пришла к актеру не сразу, а только в 2009 году после роли майора Баркова в сериале «Версия». После этого его пригласили сниматься в четвертом сезоне «Морских дьяволов», где Роман появился в образе капитан-лейтенанта Сергея Малого по прозвищу Гном.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Роман Грибков десят лет посвятил труппе «Балтийского дома». Фото: страница ВК Романа Грибкова
В рамках серии «Морские дьяволы. Судьбы» о его персонаже выпустили отдельный фильм «Отпуск у моря», который снимался на протяжении месяца. Грибков получил положительный опыт работы в этом проекте, особенно его поддерживала коллега Наталья Ткаченко. Артисту импонировал образ героя, которого он воплощал на экране, ему нравились его преданность и принципиальность.
После этого в творческой биографии Романа настало время для новой главной роли майора Николая Нестерова в сериале «Ржавчина». Герой, которого играл Грибков служил в прокуратуре, но позже стал сотрудником отдела по борьбе с коррупцией. Когда прошла премьера, зрители положительно оценили картину.
Особенно зрителей порадовал образ мужественного и жесткого прокурора Игоря Лаврентьева в детективной драме «Невский». Затем Грибков снимался в продолжениях проектов «Проверка на прочность» и «Чужой среди своих».
Во время пандемии коронавирусной инфекции Роман впервые выступил в роли театрального режиссера и поставил спектакль по пьесе «Дядя Ваня» Антона Чехова.
Роман Грибков играет преимущественно военных или преступников. Фото: страница ВК Романа Грибкова
После отмены самоизоляции актер вернулся на площадке. В 2021 году он появился в картине «Медиум» и военной драме «Небо». В 2022 году вышла короткометражная лента с участием Романа под названием «Свиделись», где героя актера в молодости сыграл его старший сын.
Личная жизнь
Еще будучи студентом, Роман женился на актрисе Марии Маркеловой. Через короткое время у них появился на свет сын Степан, решивший пойти по стопам родителей.
В 2015 году у пары родился еще один сын Леонид, а после этого Григорий.
Старший сын Романа Грибкова тоже стал актером. Фото: страница ВК Романа Грибкова
Роман все свободное время посвящает семье. Он ездит с детьми на море, гуляет и радует поклонников семейными фото.
Роман Грибков в настоящее время
В данный момент Роман является очень востребованным актером. За год с его участием выходит по несколько картин. В 2023 году зрители смогли увидеть актера в «Военной полиции», «Такси под прикрытием», а также в фантастическом триллере «Кукольник».
Осенью на экраны вышла одна и новелл драмы «Сила добра».
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro