Сменил имидж по совету Аллы Пугачевой и стал похож на Пьера Ришара: как Аркадий Укупник сначала писал хиты другим, а потом начал петь сам

Но поступать отправился в Московское высшее техническое училище им. Баумана, как настояли родители. Для этого он в 1970 году переехал в Москву. Получил диплом по специальности «Оборудование и технология сварочного производства» в 1976 году.

Параллельно Укупник продолжал заниматься музыкой и даже окончил Московское областное музыкальное училище (Царицынское) по классу бас-гитары.

Начало карьеры

Работать Аркадий начал еще в студенчестве. Но не сварщиком, а музыкантом. Сколотили с друзьями группу «Альтаир», подрабатывали на свадьбах, вечеринках. Во время работы в ресторане «Архангельское» познакомился со многими звездами Советского Союза, а также стал свидетелем начала карьеры Ларисы Долиной, которая пришла взамен заболевшего солиста петь джаз.

С 1972 по 1978 годы Укупник играл в разных ансамблях: под управлением Игоря Брюта, ансамбле «Магистраль» под управлением Юрия Антонова, у Стаса Намина, в оркестре Леонида Утесова и группе «Джаз-Атака».