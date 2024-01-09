Сменил имидж по совету Аллы Пугачевой и стал похож на Пьера Ришара: как Аркадий Укупник сначала писал хиты другим, а потом начал петь сам

Аркадий Укупник родился 18 февраля 1953 года в Каменец-Подольске Хмельницкой области УССР в еврейской семье. Музыкант рассказывал, что настоящая фамилия у него – Окупник, но когда оформляли документы, в загсе допустили ошибку.
Родители Укупника были учителями, его младшая сестра Маргарита пошла по их стопам и тоже стала педагогом начальных классов. Аркадий же с детства любил музыку, с отличием окончил профильную школу по классу скрипки, позже увлекся бас-гитарой.
Аркадий Укупник в детстве. Кадр из программы "Мой герой" / ТВЦ
Но поступать отправился в Московское высшее техническое училище им. Баумана, как настояли родители. Для этого он в 1970 году переехал в Москву. Получил диплом по специальности «Оборудование и технология сварочного производства» в 1976 году.
Параллельно Укупник продолжал заниматься музыкой и даже окончил Московское областное музыкальное училище (Царицынское) по классу бас-гитары.
Начало карьеры
Работать Аркадий начал еще в студенчестве. Но не сварщиком, а музыкантом. Сколотили с друзьями группу «Альтаир», подрабатывали на свадьбах, вечеринках. Во время работы в ресторане «Архангельское» познакомился со многими звездами Советского Союза, а также стал свидетелем начала карьеры Ларисы Долиной, которая пришла взамен заболевшего солиста петь джаз.
С 1972 по 1978 годы Укупник играл в разных ансамблях: под управлением Игоря Брюта, ансамбле «Магистраль» под управлением Юрия Антонова, у Стаса Намина, в оркестре Леонида Утесова и группе «Джаз-Атака».
Аркадий Укупник в молодости носил короткую стрижку. Кадр из программы "Мой герой"/ ТВЦ
Музыка
Сам Укупник начал писать песни в начале 1980 годов. Он основал собственную звукозаписывающую студию и сначала создавал инструментальную музыку и делал аранжировки, а затем написал композицию «Рябиновые бусы» (1983), которая очень полюбилась Ирине Понаровской, и она не прогадала – трек стал хитом и ее визитной карточкой на долгие годы. А Укупник начал работать как композитор.
Алла Пугачева повлияла на имидж Аркадия Укупника. Фото: Global Look Press
Он написал музыку к «Сильной женщине» для Аллы Пугачевой, «Милой» для Филиппа Киркорова, «Ксюше» для Алены Апиной, сотрудничал с Владом Сташевским, Татьяной Овсиенко, Ларисой Долиной, Владимиром Пресняковым-младшим, Любовью Успенской и многими другими артистами эстрады.
Запел сам
А вот сам взял в руки микрофон Укупник намного позже, чем стал автором. Это был 1991 год, его пригласила Пугачева на свои «Рождественские встречи», где он исполнил песню «Фиеста». Именно Примадонна создала новоиспеченному певцу образ: кудрявые волосы, круглые очки.
Аркадий Укупник отрастил кудри, надел очки. Кадр из клипа "Я на тебе никогда не женюсь"
Популярность очень быстро пришла к Укупнику. А его песни «Я на тебе никогда не женюсь», «Маргарита», «Петруха», «Сим-сим, откройся!» до сих пор напевают поклонники по всей стране.
В 1993 году Укупник выпустил первый альбом – «Восток – дело тонкое», через два года – сразу два альбома: «Баллада о Штирлице» и «Сим-Сим, откройся!».
В 2000-е вышел совершенно иной по наполнению и настроению альбом Укупника – «Совсем другое кино». В этот раз он экспериментировал с жанром, наполнив сборник лирикой и грустью. Также он начал писать музыку к саундтрекам для множества фильмов: «Любовь-морковь», «Сволочи», «Юленька», «Черная молния», «Ирония любви» и другим.
Аркадий Укупник стал автором музыки к многим фильмам. Фото: Global Look Press
В 2003 году Укупник отметил 50-летний юбилей большим концертом. Через 10 лет поводов отпраздновать на сцене было два: 60-летие и 20 лет концертной деятельности. Торжество прошло с размахом в «Крокус Сити Холл».
Театр и кино
Укупник успел в молодости попробовать себя на театральной сцене. Он с 1978 по 1983 годы работал в Камерном еврейском музыкальном театре, где сначала играл на бас-гитаре, а затем и играл в пьесах. Например, пел на идиш в мюзикле «Черная уздечка для белой кобылицы».
Через много лет сцена вновь привлекла Укупника. В 2003 году он сыграл в мюзикле «Чикаго» роль Эймоса Харта.
Аркадий Укупник в фильме "Новейшие приключения Буратино" сыграл Дуремара. Кадр из фильма
Неоднократно Укупник появлялся в кино. Дебютом стала картина 1973 года «Это сильнее меня», он появился в кадре в роли гитариста в ресторане, но в титрах Аркадия даже не обозначили. Затем были «Новейшие приключения Буратино» (1997), «Кто в доме хозяин?» (2006), «Счастливы вместе» (2010) и многие другие картины.
Другие проекты
Укупник не раз становился гостем различных шоу. Например, играл в «Форт Боярд», который снимали во Франции. Местные приняли россиянина за актера Пьера Ришара, поскольку он действительно внешне очень похож на знаменитого комедийного актера, и даже рост и все почти одинаковые (180 см при весе 72 кг). И обращались к нему «мсье Пьер».
А в программе «Привет, Андрей!» Укупник появился с младшей дочкой Софьей. Она обладает вокальным талантом и, судя по всему, пойдет по отцовским стопам.
Три брака
Аркадий Укупник впервые женился, когда был студентом. Его избранницей стала Ольга Лельчук, они познакомились в синагоге. В 1980 году родился сын Григорий, но когда ему исполнилось два годика, родители развелись. Поводом стала очередная ссора. Бывшая жена эмигрировала в Германию, забрала сына.
Вторая жена – Марина Никитина, соседка по дому. Познакомились случайно, а когда Укупник узнал, что Марина живет в том же доме, то начали общаться, в 1986 году поженились. Через год родилась дочка Юнна, она стала журналистом, родила дочь Варвару - имя выбрал звездный дедушка. Но весной 2023 года Юнна заявила, что отец выгнал ее из квартиры и перестал с ней общаться.
Юнна Никитина заявила, что отец перестал с ней общаться. Кадр из программы "Ты не поверишь!" / НТВ
Спустя 14 лет Укупник повстречал новую любовь. Ею стала Наталья Турчинская, директор турагентства. Свадьбу сыграли, в 2011 году стали родителями – появилась дочка София.
Аркадий Укупник, его жена Наталья Турчинская и дочка София. Фото: Global Look Press
Карьера сегодня
В 2019 году Укупник написал музыку для мюзикла «Ромео vs. Джульетта. XX лет спустя», в 2022 — для музыкального спектакля «Князь Серебряный».
Композитор сегодня живет в Подмосковье, продолжает активно работать, но на публике появляется редко. В период пандемии коронавируса он перенес заболевание, после чего начал страдать паническими атаками. Сегодня состояние композитора не вызывает у поклонников опасений.
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