Чем грозит солисту группы «Щенки» появление на публике в неподобающем образе: «15 суток - ничего другого быть не может»

Музыканта ждет арест

8 января стало известно, что солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в петербургском аэропорту Пулково. Причиной стало выступление артиста на сцене ночного клуба MOD, где он появился в вызывающем образе. Певец предстал перед публикой лишь в одном носке на причинном месте. Teleprogramma.pro выяснила у юриста, что грозит Тесли за неподобающее поведение.

Адвокат Юрий Шель сообщил, что Максиму грозит всего 15 суток за нарушение общественного порядка.

«15 суток - ничего другого быть не может. Это же не хулиганство».

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