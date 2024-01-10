Чем грозит солисту группы «Щенки» появление на публике в неподобающем образе: «15 суток - ничего другого быть не может»

Музыканта ждет арест
8 января стало известно, что солиста группы «Щенки» Максима Тесли задержали в петербургском аэропорту Пулково. Причиной стало выступление артиста на сцене ночного клуба MOD, где он появился в вызывающем образе. Певец предстал перед публикой лишь в одном носке на причинном месте. Teleprogramma.pro выяснила у юриста, что грозит Тесли за неподобающее поведение.
Адвокат Юрий Шель сообщил, что Максиму грозит всего 15 суток за нарушение общественного порядка.
«15 суток - ничего другого быть не может. Это же не хулиганство».
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Максим Тесли может быть арестован на 15 суток. Фото: официальное сообщество ВК группы «Щенки»
Юрист подчеркнул, что уголовная статья может грозить за какие-то действия, связанные с насилием. Подобное нарушение общественного порядка - это административная статья.
«Пока не сделают поправки к Уголовному Кодексу, так. Скорее всего, Дума сейчас начнет что-то придумывать, чтобы сделать поправки и привести такие действия к 213-й статье Уголовного Кодекса - «Хулиганство».
Фанаты Максима Тесли переживают за будущее своего кумира. Фото: официальное сообщество ВК группы «Щенки»
На грани
Шель также добавил, что если артисты начнут ходить в обнаженном виде, и это увидят несовершеннолетние, то тогда их могут обвинить по 132-й статье Уголовного Кодекса, где наказание уже серьезнее, вплоть до лишения свободы.
Несмотря на то, что закон в данном случае не очень строг по отношению к таким артистам, общество уже успело осудить исполнителя. В Сети считают, что подобный перформанс был бы допустим в определенном контексте, однако сейчас не тот случай.
Максима Тесли задержали при попытке покинуть страну. Фото: официальное сообщество ВК группы «Щенки»
О группе «Щенки»
Группа «Щенки» зародилась в 2014 году в городе Кингисеппе (Ленинградская область). К какому-либо определенному жанру репертуар коллектива отнести сложно. Ближе всего панк-рок, но кроме привычной для панка шумной гитары использует в композициях речитатив.
О солисте группы Максиме Тесли (настоящее имя Максим Моисеев) известно немного. Свой возраст он не разглашает даже в официальной группе «Щенков» в Сети, где, к слову, у них более ста тысяч подписчиков, так что коллектив популярен. О личных отношениях Тесли тоже мало сообщает, но поклонники слышали о девушке Максима.
Максим Тесли является автором песен группы «Щенки». Фото: официальное сообщество ВК группы «Щенки»
Напомним, ранее в аналогичном виде появился рэпер Vacio на скандальной вечеринке Насти Ивлеевой. После этого исполнителя задержали снова, едва он успел выйти. Его также оштрафовали и вручили повестку в военкомат.
Впрочем, поклонники «Щенков» уверяют, что их кумир не заимствовал образ. Он и до этого случая не раз появлялся на сцене в подобном «наряде».