Павел Пламенев записывал первые треки на деньги фанатов: творческий путь загадочного рокера

Детство и юность

О биографии музыканта известно очень мало. Он не любит делиться подробностями своей личной жизни.

Павел Пламенев родился 10 ноября 1986 года. По фото из его социальных сетей понятно, что после 2000 года артист жил В Северной столице. Тут же проходили и его первые выступления. Позже рок-музыкант переехал в Москву.

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