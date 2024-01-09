Павел Пламенев записывал первые треки на деньги фанатов: творческий путь загадочного рокера

Детство и юность
О биографии музыканта известно очень мало. Он не любит делиться подробностями своей личной жизни.
Павел Пламенев родился 10 ноября 1986 года. По фото из его социальных сетей понятно, что после 2000 года артист жил В Северной столице. Тут же проходили и его первые выступления. Позже рок-музыкант переехал в Москву.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Фанаты помогают Павлу Пламеневу записывать треки. Фото: официальная группа ВК Павла Пламенева
Творчество
Дебютный трек Павла вышел весной 2013 года. Им стала песня с названием «Ухожу». Но большую популярность принесла музыканту другая его композиция «Геймер», которая появилась в Сети, спустя два месяца.
Исполнитель очень сильно увлекается компьютерными играми. Даже в клипах Пламенев часто использует кадры из онлайн-квестов.
На создание песни и клипа «Играть, чтобы жить», которые увидели свет в 2017 году, деньги собирали фанаты. Трек был написан совместно с писателем Дмитрием Русом. Но не все фанаты в полной мере оценили проект.
Павел Пламенев гастролирует по России. Фото: официальная группа ВК Павла Пламенева
Зрители сетовали, что деньги были потрачены зря, а качество музыки не соответствует ее стоимости. Правда были и те, кто защитил кумира и выразил благодарность за хорошую работу.
После обрушившейся критики авторы выставили на всеобщее обозрение подробную смету и отчет за потраченные денежные средства. Также создатели проекта заявили, что никто никого не заставлял вкладываться, сбор был делом добровольным.
Свой первый альбом Пламенев выпустил в 2016 году и назвал его «Герой с тысячью лиц». Содержанием диска стали 11 треков, в том числе популярный сингл «Ночь перед боем», клип которого набрал миллионы просмотров на YouTube. Следующей пластинкой стал сборник лирики под названием «Крадущая сны». Этот альбом также появился благодаря вкладу поклонников.
У музыканта Павла Пламенева вышли три сольных альбома. Фото: официальная группа ВК Павла Пламенева
Почитатели таланта Павла Пламенева создали сайт, где можно познакомиться с творчеством рокера. Также для этих целей на YouTube действует специальный канал, который артист ведет самостоятельно.
Музыкант создал проект «Мульт», где появляются анимированные видео, поднимающие острые социальные темы и озвученные голосом Павла, читающего стихи Чен Кима.
Павел Пламенев прославился как рокер-геймер. Фото: официальная группа ВК Павла Пламенева
Павел Пламенев в настоящее время
Музыкант выпустил третий альбом патриотической направленности из 16 композиций «Для мира на Земле» . За последние три года Павел записал около 30 новых треков, в число которых вошли «Волчье дело», «На вершине мира» и «Мертвый букет».
Рокер-геймер ведет гастрольную деятельность. У него запланированы концерты в 2024 году в столице и других регионах России.
Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro