Дочери знаменитостей, которые пошли по стопам своих матерей и отцов

14-летняя Анна Пересильд в конце прошлого года стала звездой - у нее только в телеграм-канале 720 тыс. подписчиков и еще столько же в других соцсетях. Популярность пришла к Пересильд-младшей после выхода самого обсуждаемого сериала минувшего года «Слово пацана», где она сыграла школьницу-скрипачку Айгуль, которая погибает в 7-й серии.

Анна и раньше снималась в кино и даже успела получить кинопремию за роль девочки-альбиноса в фильме «Тибра».

Анна - дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Родители девочки уже несколько лет не живут вместе, но поддерживают дружеские отношения. Анна не только играет в кино, но и записывает свои песни. После окончания школы она намерена поступать на актерский факультет.

Мама девочки считает, что она справилась с ролью Айгуль: «Это сложная драматическая работа. Все очень тонко, точно, по-взрослому. Как будто она действительно прошла серьезную школу в этом проекте. Конечно, это заслуга невероятно талантливого режиссера, который умеет филигранно работать с артистами, - Андрея Николаевича Першина (он же Жора Крыжовников. - Авт)».

Ника, дочь Сергея Жукова