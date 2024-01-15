Дочери знаменитостей, которые пошли по стопам своих матерей и отцов

Вера, дочь Юлии Началовой
Фото: личная страница Веры Алдониной в социальной сети
17-летняя Вера Алдонина - дочь футболиста Евгения Алдонина и скончавшейся пять лет назад певицы Юлии Началовой - последние несколько лет участвует в концертах, играет в мюзиклах и уже получала гран-при на музыкальных конкурсах. Девочка учится в 11-м классе, занимается вокалом.
Вера живет с бабушкой и дедушкой, периодически гостит в семье своего отца Евгения Алдонина. Девочка планирует поступать на кафедру мюзикла в Московский институт культуры. Крестная Веры, народная артистка Лариса Долина, написала в своем телеграм-канале: «Верочка - самодостаточная, знающая, чего в жизни хочет, добрая, умная, талантливая, очень креативная и отзывчивая. Достойна своей мамы. Бабушка Тая и дедушка Витя души не чают во внучке, они стали ей опорой и защитой. Сейчас мы все решаем, куда дальше. Вера болеет мюзиклом и очень много экспериментирует в этом непростом жанре».
Анна, дочь Юлии Пересильд
Мама не нарадуется: выйдет из Ани актриса (на фото вверху - с Рузилем Минекаевым). Фото: кадр из фильма
14-летняя Анна Пересильд в конце прошлого года стала звездой - у нее только в телеграм-канале 720 тыс. подписчиков и еще столько же в других соцсетях. Популярность пришла к Пересильд-младшей после выхода самого обсуждаемого сериала минувшего года «Слово пацана», где она сыграла школьницу-скрипачку Айгуль, которая погибает в 7-й серии.
Анна и раньше снималась в кино и даже успела получить кинопремию за роль девочки-альбиноса в фильме «Тибра».
Анна - дочь актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя. Родители девочки уже несколько лет не живут вместе, но поддерживают дружеские отношения. Анна не только играет в кино, но и записывает свои песни. После окончания школы она намерена поступать на актерский факультет.
Мама девочки считает, что она справилась с ролью Айгуль: «Это сложная драматическая работа. Все очень тонко, точно, по-взрослому. Как будто она действительно прошла серьезную школу в этом проекте. Конечно, это заслуга невероятно талантливого режиссера, который умеет филигранно работать с артистами, - Андрея Николаевича Першина (он же Жора Крыжовников. - Авт)».
Ника, дочь Сергея Жукова
В папином сериале Ника еще и поет и играет на гитаре. Фото: кадр из фильма
Многодетный отец Сергей Жуков не только колесит по стране с концертным туром «Руки Вверх!», он еще и разным бизнесом занимается. Например, вместе со своей командой снимает сериалы. В молодежной музыкальной драме «Плакса» в главной роли снялась 15-летняя дочь Сергея - Ника Жукова. Сам артист - генеральный продюсер, композитор и автор сценария «Плаксы», где главная героиня сталкивается с травлей одноклассников. Сейчас начались съемки второго сезона проекта. Ника в сериале играет и поет.
«Больше всего на свете я не хочу пересудов: мол, Жуков снял свою дочь, - говорит Сергей. - Самодуров в кинобизнесе нет: снять своего ребенка в кино, если он не умеет играть, нельзя. Ника, как и все дети-актеры, проходила кастинг».
Девочка занимается в киношколе, берет уроки вокала, играет в театре. А вот в обычную школу не ходит: из-за дикой занятости перешла на домашнее обучение. Пока у ребенка планы поступать на актерский факультет.
Женя, дочь Александра Абдулова
Папу Женя не помнит, но очень-очень любит. Как и его фильмы. Фото: пресс-служба фильма «Баба Мороз и тайна Нового года»
16-летняя Евгения Абдулова учится в 11-м классе. Женя - дочь народного артиста Александра Абдулова и юриста Юлии Абдуловой. Актер умер, когда девочке было 9 месяцев. В конце минувшего года вышла в прокат комедия режиссера Андрея Богатырева «Баба Мороз и тайна Нового года», где Евгения сыграла небольшую роль - дочь главной героини. Это ее вторая работа в кино. Но Женя не собирается становиться актрисой - хочет стать режиссером. Абдулова посещает киношколу, снимает авторские короткометражки, увлекается чтением книг по криминалистике и психиатрии, научилась делать грим.
К своим актерским работам Женя относится самокритично: «Играю я ужасно. А с папой нас сравнивают потому, что мы оба отдаемся работе по максимуму. Я в любую погоду могу снимать!» Гонорар за съемки в комедии «Бабе Мороз и тайна Нового года» она отдала маме - как подарок на ее день рождения.