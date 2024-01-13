Галустян умеет принимать роды, а Сюткин - делать колбасу

Многие известные артисты в начале карьеры успели поработать в самых разных сферах. «Телепрограмма» рассказывает, какие профессии осваивали знаменитости до начала сценической жизни.
Валерий Сюткин: повар
Фото: личная страница Валерия Сюткина в социальной сети
После школы Валерий стал участником нескольких любительских музыкальных групп и до службы в армии успел получить первый трудовой опыт. «Зарабатывал, играя с группой на танцах, - рассказывал Сюткин. - Но в то время существовал закон о тунеядстве, поэтому я пошел на курсы поваров. И устроился работать учеником повара в гостинице - делал домашнюю колбасу. Чтобы не тратить на работу 6 часов в день, придумал, как ускорить процесс. У мамы в НИИ мне изготовили спецдеталь для мясорубки.
Она позволяла мне перекручивать по 300 кг мяса за три часа. Завпроизводством ставил меня в пример: «Посмотрите, как работает товарищ!» Так я стал поваром 3-го разряда и получал 90 рублей в месяц. А с группой зарабатывало еще около 150. В сумме выходило прилично!».
Татьяна Буланова: библиотекарь
Фото: личная страница Татьяны Булановой в социальной сети
«Я хотела поступать на библиотечный факультет, но провалила экзамены, - рассказывала певица. - Пошла работать в библиотеку в военно-морскую академию. Пальцы были постоянно черные от газетных чернил, болело горло, даже отек Квинке как-то случился: библиотечная пыль - жестокая вещь. Но я получила доступ к огромному количеству литературы. В конце 80-х стали издаваться авторы, которых раньше не печатали: Бек, Платонов, Булгаков. За три года работы там я прочитала столько, сколько не прочла за всю жизнь. У меня нет высшего образования, но благодаря времени, проведенному в библиотеке, я получила столько знаний!»
Буланова трудилась в библиотеке с 1986 года, а с 1987-го была еще и студенткой вечернего отделения библиотечного факультета Ленинградского института культуры по специальности «библиотекарь-библиограф». Институт (и работу в библиотеке заодно) Татьяна Буланова бросила ради сцены.
Миша Галустян: фельдшер-акушер
Фото: канал СТС
Миша Галустян в родном Сочи после школы поступил в медицинское училище, где получил специальность «фельдшер-акушер». Мама артиста Сусанна Ардашовна - фельдшер, она мечтала, чтобы сын в будущем стал врачом: «Он был у меня в травмпункте на практике, и я наблюдала, как Миша, после того как у бабушки сняли гипс, вытирал ей ногу, ухаживал. Не брезговал никогда. Сын был бы хорошим врачом. На скорой немножко поработал, уколы делать умеет. Ну а потом парня захватил КВН. И он пошел учиться в Сочинский государственный университет туризма и курортного дела».
Олег Газманов: инженер-рефмеханик
Фото: личная страница Олега Газманова в социальной сети
Певец гордится своим первым высшим образованием, которое получил в 1973-м: «У меня красный диплом, где написано, что я окончил Калининградское высшее инженерное морское училище по специальности «инженер-рефмеханик» (специалист по обслуживанию судовых рефрижераторов. - Ред.). Я капитан 3-го ранга в запасе, три года ходил в море. Первый мой корабль был БМРТ «Волжанин» - большой морозильный рыболовный траулер, я на нем уходил сразу на 6 месяцев из Калининграда, мы пересекали экватор с одним заходом в Исландию. Конечно, труд моряков и любого флота - это сложно и опасно. Но и романтика все равно есть!».