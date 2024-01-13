Галустян умеет принимать роды, а Сюткин - делать колбасу

После школы Валерий стал участником нескольких любительских музыкальных групп и до службы в армии успел получить первый трудовой опыт. «Зарабатывал, играя с группой на танцах, - рассказывал Сюткин. - Но в то время существовал закон о тунеядстве, поэтому я пошел на курсы поваров. И устроился работать учеником повара в гостинице - делал домашнюю колбасу. Чтобы не тратить на работу 6 часов в день, придумал, как ускорить процесс. У мамы в НИИ мне изготовили спецдеталь для мясорубки.

Она позволяла мне перекручивать по 300 кг мяса за три часа. Завпроизводством ставил меня в пример: «Посмотрите, как работает товарищ!» Так я стал поваром 3-го разряда и получал 90 рублей в месяц. А с группой зарабатывало еще около 150. В сумме выходило прилично!».

Татьяна Буланова: библиотекарь