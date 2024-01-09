Волочкова на Мальдивах, Прилучный в Дубае, а Ивлеева в России: как звезды отметили праздники

Многие звезды отечественного шоу-бизнеса сразу после Нового года, честно отработав корпоративы, решили использовать праздничные каникулы для отпуска в теплых странах.
Мальдивы
Певица Алсу, отметив юбилей своего папы отправилась отдыхать в Италию. На личной странице в соцсети она опубликовала фото из Рима на фоне фонтана Треви.
Отдых на Мальдивах устроили Лариса Долина и Анастасия Волочкова.
Певица Долина в социальной сети призналась, что очень ждала отпуск, но первое время не могла отвлечься от работы. Но благодаря дочери и внучке знаменитость смогла все-таки расслабиться.
Балерина Волочкова традиционно летает на Мальдивы после Нового года. Этот год не стал исключением, поэтому звезда сменила морозные столичные дни на ласку лазурного моря.
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Павел Прилучный проводит праздники с семьей в Дубае. Фото: соцсети Павла Прилучного
Дубай
Многие звезды собрались в свой мини-отпуск в Дубае. Большинство из них прибыли на фестиваль «Жара».
Павел Прилучный с семьей первое время отказались от телефонов. А чуть позже в личном блоге актер показал поклонникам снимок из бассейна. Рядом с ним его дети от Агаты Муцениеце Мия и Тимофей в очках для подводного плавания и восьмимесячный Микаэль в чепчик с ушками.
Там же оказалась Лера Кудрявцева с дочерью Марией. В соцсетях Лера выложила несколько видео, на которых девочке не приходится скучать: она принимает ванну с пеной, танцует или мастерит деревянные игрушки.
Филипп Киркоров тоже оказался в Дубае, но по работе. Там он давал свои концерты и даже спел в дуэте с Михаилом Шуфутинским. Праздники же он отметил с друзьями в своем роскошном особняке.
Актриса Наталья Рудова удивила подписчиков видео из Дубая, на котором она ужинала с рэпером Давидом Манукяном (Дава). Неизвестно, что их связывает кроме дружбы.
Ани Лорак появилась на Дубайском фестивале с Исааком Виджараком. А Стас Михайлов появилась на красной дорожке в одиночестве.
Актриса Наталья Рудова поделилась совместными фото с Давой. Фото: соцсети Натальи Рудовой
Таиланд, Перу и Южная Африка
Агата Муцениеце улетела отдыхать с певицей Машей Зайцевой в Таиланд. Подруги покатались на яхте, а вечером отправились в ресторан. Актриса призналась, что год будет напряженным, поэтому она старается впитывать каждый момент своего отпуска.
Здесь же провела новогодние каникулы Ксения Бородина вместе с мамой и дочками. Каждый день девчонки проводят на пляже, купаются и загорают.
Клава Кока вместе с возлюбленным отправилась в Южную Африку. Артистка уже успела обгореть и искупаться.
Виктория Боня с Русланом Гасановым провела праздники на Коста-Рике. Туда к ней также прилетели ее дочь Анджелина и бывший муж Александр. Затем звезда отправилась в Перу. Боня планирует перезагрузиться. Телеведущая считает, что в прошлом году смогла дойти до точки просветления и теперь имеет право помогать другим людям достичь того же.
Клава Кока греется в теплых странах. Фото: соцсети Клавы Коки
Россия
Настя Ивлеева после слухов о ее переезде в Дубай сообщила, что праздники проводит с семьей в Санкт-Петербурге. Ивлеева улыбалась и развеяла все домыслы хейтеров, что страдает после скандальной вечеринки.
Джиган и Оксана Самойлова в этом году решили остаться в Москве, как и Ксения Собчак.
Телеведущая тоже отметила праздник в России вместе с мамой Людмилой Нарусовой, выражая пожелания мира и милосердия.
Ксения Собчак отметила праздник с мамой. Фото: соцсети Ксении Собчак