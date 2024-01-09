Волочкова на Мальдивах, Прилучный в Дубае, а Ивлеева в России: как звезды отметили праздники

Дубай

Многие звезды собрались в свой мини-отпуск в Дубае. Большинство из них прибыли на фестиваль «Жара».

Павел Прилучный с семьей первое время отказались от телефонов. А чуть позже в личном блоге актер показал поклонникам снимок из бассейна. Рядом с ним его дети от Агаты Муцениеце Мия и Тимофей в очках для подводного плавания и восьмимесячный Микаэль в чепчик с ушками.

Там же оказалась Лера Кудрявцева с дочерью Марией. В соцсетях Лера выложила несколько видео, на которых девочке не приходится скучать: она принимает ванну с пеной, танцует или мастерит деревянные игрушки.

Филипп Киркоров тоже оказался в Дубае, но по работе. Там он давал свои концерты и даже спел в дуэте с Михаилом Шуфутинским. Праздники же он отметил с друзьями в своем роскошном особняке.

Актриса Наталья Рудова удивила подписчиков видео из Дубая, на котором она ужинала с рэпером Давидом Манукяном (Дава). Неизвестно, что их связывает кроме дружбы.

Ани Лорак появилась на Дубайском фестивале с Исааком Виджараком. А Стас Михайлов появилась на красной дорожке в одиночестве.