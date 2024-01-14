Мы отправили героев незабвенной комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Голливуд

На этот раз нейросети поработали над одним из главных символов новогоднего праздника - комедией Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Главные герои веселого фильма успешно внедрились в известные американские картины. Современные в том числе.

Андрей Мягков (Лукашин): Форрест Гамп

А что если бы Женя Лукашин (Андрей Мягков) не сдался малодушно под чарами незнакомой блондинки, а вернулся бы к той, что верно прождала его всю новогоднюю ночь? Билетов, понятное дело, уже не купить. И тогда герой, выветрив из себя последние пары шампанского, как Форрест Гамп, побежал бы из Ленинграда в Москву при полной поддержке проходящих мимо. Разве 700 км - расстояние для влюбленного интеллигента?!

Барбара Брыльска (Надя): Барби