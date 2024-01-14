Мы отправили героев незабвенной комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» в Голливуд

На этот раз нейросети поработали над одним из главных символов новогоднего праздника - комедией Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!». Главные герои веселого фильма успешно внедрились в известные американские картины. Современные в том числе.
Андрей Мягков (Лукашин): Форрест Гамп
А что если бы Женя Лукашин (Андрей Мягков) не сдался малодушно под чарами незнакомой блондинки, а вернулся бы к той, что верно прождала его всю новогоднюю ночь? Билетов, понятное дело, уже не купить. И тогда герой, выветрив из себя последние пары шампанского, как Форрест Гамп, побежал бы из Ленинграда в Москву при полной поддержке проходящих мимо. Разве 700 км - расстояние для влюбленного интеллигента?!
Барбара Брыльска (Надя): Барби
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А вот коварной Наде (Барбара Брыльска), что увела чужого мужика из почти состоявшейся семьи, самое место во вселенной «Барби». Фальшь, гламур, лицемерие и превосходство женского пола - все это идеально вписывается в философию разлучницы.
Ольга Науменко (Галя): Лея Органа
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Прекрасная чистая Галя, у которой прекрасное и редкое имя, разумеется, боролась бы против зла в «Звездных войнах» в образе Леи Органы - дочери Дарта Вейдера и сестры Люка Скайуокера. Невинная, мягкая и добрая, но с характером. Точно вышла бы из тени мужчин-протагонистов и навела бы порядок в Галактической империи, совершив ряд подвигов.
Эльдар Рязанов: Ганнибал Лектер
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Для режиссера Эльдара Рязанова, который любил засветиться в роли камео в каждой своей картине, подошла бы картина «Молчание ягнят». Интеллектуал-людоед с тонкой душевной организацией - знаменитый комедиограф был бы максимально неожиданным и непредсказуемым внутри психологического триллера, да еще и в образе Ганнибала Лектера. Так в этом и фишка!
Юрий Яковлев (Ипполит): Винсент Вега
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Грозного Ипполита (Юрий Яковлев) на главную роль в «Криминальном чтиве» Квентин Тарантино легко бы утвердил без проб. Советский артист харизматичен, серьезен, собран и умеет подурачиться, если нужно. Лучшая кандидатура для образа гангстера Винсента Веги вместо рыхлого и вальяжного Джона Траволты.