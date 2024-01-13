Как Алексей Глызин стал звездой, и как артист выглядел раньше

Некоторые путают Алексея Глызина то с Дитером Боленом (в молодости), то с Оззи Осборном (с длинными волосами), то даже с Крисом Хемсвортом (с короткой стрижкой). А зря! Звезда русской эстрады неповторим и аутентично прекрасен. 13 января исполнитель хитов «Ты не ангел», «То ли воля, то ли неволя», «Поздний вечер в Сорренто» и многих других отметит 70-летие.
Фото: личная страница Алексея Глызина в социальной сети
Будущий артист родился в подмосковных Мытищах. Родители Алексея развелись, когда мальчику было 4 года. После школы учился в радиоаппаратостроительном техникуме и позже признавался, что видел себя только на сцене. Потому поступил на заочное отделение Тамбовского музыкального училища, а затем в Московский институт культуры, с третьего курса которого его призвали в армию. Служил на границе с Китаем в авиационном полку, откуда перевелся в музыкальный взвод.
Фото: Александр Блотницкий/PhotoXPress.ru
«Добры молодцы» - первый ВИА, в котором начал играть на гитаре Глызин. После победы в сочинском конкурсе «Красная гвоздика» в 1976 году были «Самоцветы» и «Ритм», где Алексей аккомпанировал на своем модном «гибсоне» самой Алле Пугачевой. «Она всегда всех собирала в своем люксе, очень веселые были посиделки, - вспоминал Алексей. - Коллектив был дружный. Все боготворили Аллу. Мы жили как одна большая семья».
Фото: РИА новости
И все же первую славу музыканту принесли «Веселые ребята», где Глызин и играл, и пел вместе с Александром Буйновым в течение 8 лет. В группу артиста позвали в 1980 году. Пугачева начинала в том же коллективе, поэтому препятствовать не стала. С этой группой певец стал известен на весь СССР. Словом, был готов к сольному плаванию.
Фото: личная страница Алексея Глызина в социальной сети
Устав петь одно и то же в составе ВИА, Алексей запустил сольную карьеру, взяв в партнеры барабанщика «Веселых ребят» и сколотив собственную команду «Ура» в 1988 году. «Ты не ангел» - первый суперхит, с которым музыканты выступали на телевидении. А в 1990 году Алексей презентовал дебютный сольный альбом «Зимний сад», ставший бестселлером. На концертах он собирал полные залы, став секс-символом.
Фото: НТВ
И сейчас артист выглядит отлично и весьма спортивно. Алексей Сергеевич и в телешоу продолжает участвовать («Суперстар!» на фото), и концерты все так же энергично и без «фанеры» дает. Мы желаем счастья и творческого долголетия нестареющему романтику!