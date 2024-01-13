Как Алексей Глызин стал звездой, и как артист выглядел раньше

Будущий артист родился в подмосковных Мытищах. Родители Алексея развелись, когда мальчику было 4 года. После школы учился в радиоаппаратостроительном техникуме и позже признавался, что видел себя только на сцене. Потому поступил на заочное отделение Тамбовского музыкального училища, а затем в Московский институт культуры, с третьего курса которого его призвали в армию. Служил на границе с Китаем в авиационном полку, откуда перевелся в музыкальный взвод.