Что стало с пропавшей с экранов Еленой Кориковой, которую прославила роль в сериале «Бедная Настя»

20 лет назад в эфире канала «Россия» завершилась историческая мелодрама «Бедная Настя», ставшая хитом с первых серий. Исполнительницу главной роли Елену Корикову, несмотря на обилие других работ, до сих пор величают не иначе как «звезда «Бедной Насти». Как сложилась жизнь актрисы, пропавшей с экранов и променявшей славу на семью, выясняла «Телепрограмма».
«Плохая девочка»
Счастливым билетом для Елены стала роль Анны Платоновой, крепостной девушки с нелегкой судьбой - внебрачной дочери князя Долгорукого. Да, именно сериал «Бедная Настя» сделал Корикову одной из самых узнаваемых актрис в России (хотя фильм «Барышня-крестьянка», за который артистка получила несколько кинопремий, конечно, сбрасывать со счетов не стоит) и за ее пределами. Например, под названием «Любовь в Петербурге» эта слезливая история вышла даже в Китае, где зрители пришли в бурный восторг от белокурой Елены - кроткой девушки с ангельскими чертами лица.
20-летнюю крепостную актрису сыграла в 31 год. Популярность Елены была бешеной. Ее фотографии выходили на обложках журналов, украшали календари, ей посвящали картины и стихи.
Елена в «Бедной Насте» (2023, с Даниилом Страховым). Фото: кадр из фильма
Позже были скандальный клип «Плохая девочка» группы «Винтаж», театральные роли. Но карьера актрисы вдруг застопорилась так же внезапно, как и взлетела. Елена много снималась, но, как правило, это были эпизодические роли в проходных сериалах: «Капитанские дети», «Комплекс полноценности», «Женщины на грани» и проч.
По всей видимости, артистка больше сконцентрировалась на личной жизни, чем на карьере. Она почти вышла замуж за Дмитрия Рощина, сына советской актрисы Екатерины Васильевой (в последний момент она вмешалась и отговорила отпрыска), которому родила сына Арсения. Потом оформила отношения с писателем Дмитрием Липскеровым (это как Александр Цыпкин, только из нулевых). А после развода сошлась с известным оператором Максимом Осадчим. Впрочем, и с ним семья не сложилась - они то разбегались, то сходились.
Затем были краткосрочные романы с теннисистом Маратом Сафиным, актерами Сергеем Астаховым и Даниилом Страховым и вроде бы даже с телеведущим Андреем Малаховым.
Только в 2019 году Корикова попыталась объясниться, почему у нее все же не сложилась ни карьера, ни личная жизнь. Виноватым, по версии артистки, оказался один из мужчин, которого она оставила сама. Его имя она не назвала.
- Когда-то один брошенный мною мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня, - ошарашила заявлением Корикова. - И как актрисы, и как женщины. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними, пока один журналист не признался по секрету, что это заказ. Сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, так как уплачено вперед.
После этого вселенная как будто сжалилась над Еленой. Блондинка встретила того самого...
В любви и счастье
Несколько лет назад Корикова вдруг стала выкладывать фотографии с роскошной виллы на берегу моря - с совершенно счастливым выражением лица.
Киношная слава ей больше не нужна - ей хорошо и без нее. Фото: личная страница Елены Кориковой в VК
«Теперь я могу быть просто собой, такой, какая есть! - подписывала снимки актриса. - Могу путешествовать и много еще чего могу того, на что не было времени раньше. Одним словом, счастье просто наслаждаться жизнью и никому ничего не доказывать. Пришло время для себя любимой!»
Если типичный мужчина решит, что звезда «Бедной Насти» нашла клад или вступила в наследство после кончины любимого дедушки, то любая женщина поймет, что за метаморфоза случилась с Еленой, откуда этот шикарный дом и почему ей теперь не нужно думать о профессии и заработке.
Одна из близких подруг актрисы недавно раскрыла некоторые подробности новой жизни Елены, которую она тщательно скрывает от публики: новый мужчина Кориковой - весьма состоятельный мужчина, который раньше был чиновником, а теперь переехал за границу и обеспечил любимой беззаботную жизнь. Несмотря на то что на безымянном пальце артистки красуется мощное и стильное кольцо, о статусе отношений пары доподлинно неизвестно - в загсах Москвы записей о браке Кориковой нет. Или они поженились в Черногории, куда переехали несколько лет назад после начала пандемии коронавируса, или состоят в гражданском браке.
Россию 51-летняя артистка не забывает и периодически появляется на родине. Но кино и театр, очевидно, остались в прошлом: последний проект с участием Елены - криминальная драма «Шелест. Большой передел», где актриса сыграла вдову главы ОПГ, вышла 6 лет назад. Не будет преувеличением сказать, что профессиональную карьеру артистка завершила. Но теперь это Корикову не так волнует. Она воспитывает сына Арсения, живет с любимым мужчиной, увлеклась дизайном интерьеров.
«Это мое хобби и, возможно, уже вторая работа, так как поступают предложения о помощи в декорировании, - пишет она в соцсетях. - Кто знает? Раз я так люблю этим заниматься. Мои подруги уже выставляли свои фото в моем доме, не говоря, где это они. Было приятно читать восторженные отзывы, так как все я делала сама и с большой любовью».
Все-таки не зря говорят, что артисты часто повторяют судьбы своих героев. Разве можно спорить с тем, что Елена Корикова долго мучилась, подобно Насте Долгорукой, а затем наконец-то была вознаграждена за все свои страдания?