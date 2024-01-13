Что стало с пропавшей с экранов Еленой Кориковой, которую прославила роль в сериале «Бедная Настя»

Позже были скандальный клип «Плохая девочка» группы «Винтаж», театральные роли. Но карьера актрисы вдруг застопорилась так же внезапно, как и взлетела. Елена много снималась, но, как правило, это были эпизодические роли в проходных сериалах: «Капитанские дети», «Комплекс полноценности», «Женщины на грани» и проч.

По всей видимости, артистка больше сконцентрировалась на личной жизни, чем на карьере. Она почти вышла замуж за Дмитрия Рощина, сына советской актрисы Екатерины Васильевой (в последний момент она вмешалась и отговорила отпрыска), которому родила сына Арсения. Потом оформила отношения с писателем Дмитрием Липскеровым (это как Александр Цыпкин, только из нулевых). А после развода сошлась с известным оператором Максимом Осадчим. Впрочем, и с ним семья не сложилась - они то разбегались, то сходились.

Затем были краткосрочные романы с теннисистом Маратом Сафиным, актерами Сергеем Астаховым и Даниилом Страховым и вроде бы даже с телеведущим Андреем Малаховым.

Только в 2019 году Корикова попыталась объясниться, почему у нее все же не сложилась ни карьера, ни личная жизнь. Виноватым, по версии артистки, оказался один из мужчин, которого она оставила сама. Его имя она не назвала.

- Когда-то один брошенный мною мужчина пообещал, что всю свою жизнь положит на уничтожение меня, - ошарашила заявлением Корикова. - И как актрисы, и как женщины. Я долго не понимала, за что на меня ополчилась пресса, ведь я всегда была так искренна с ними, пока один журналист не признался по секрету, что это заказ. Сказал чей. И что будет это теперь регулярно, по графику, так как уплачено вперед.

После этого вселенная как будто сжалилась над Еленой. Блондинка встретила того самого...

В любви и счастье

Несколько лет назад Корикова вдруг стала выкладывать фотографии с роскошной виллы на берегу моря - с совершенно счастливым выражением лица.