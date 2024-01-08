Путешествует, ведет бизнес, растит сыновей и любит одного мужчину: как сейчас живет бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь

Блондинка Дарья Пынзарь – настоящее воплощение того, что может добиться самая обычная девушка, однажды пришедшая на «Дом-2». Красотка с правильными целями и идеалами, закрутившая на проекте роман, который продолжается уже много лет.

Чего смогла добиться Дарья Пынзарь к своим 38-ми годам? Подсчитаем.

Построила самый счастливый брак «Дома-2»

Дарья и Сергей Пынзарь – одни из немногих героев реалити-шоу, сделавших раз и навсегда правильный выбор в жизни. В мае этого года исполнится четырнадцать лет со дня свадьбы Дарьи и Сергея Пынзарь.

В статусе супругов они покинули «Дом-2» в 2015-м году, но до сих пор пара невероятно популярна у поклонников.

Дарья и Сергей Пынзарь стараются не разочаровывать своих фанатов. В соцсетях они транслируют, что очень счастливы вместе.