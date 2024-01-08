Путешествует, ведет бизнес, растит сыновей и любит одного мужчину: как сейчас живет бывшая участница «Дома-2» Дарья Пынзарь

Блондинка Дарья Пынзарь – настоящее воплощение того, что может добиться самая обычная девушка, однажды пришедшая на «Дом-2». Красотка с правильными целями и идеалами, закрутившая на проекте роман, который продолжается уже много лет.
Чего смогла добиться Дарья Пынзарь к своим 38-ми годам? Подсчитаем.
Построила самый счастливый брак «Дома-2»
Дарья и Сергей Пынзарь – одни из немногих героев реалити-шоу, сделавших раз и навсегда правильный выбор в жизни. В мае этого года исполнится четырнадцать лет со дня свадьбы Дарьи и Сергея Пынзарь.
В статусе супругов они покинули «Дом-2» в 2015-м году, но до сих пор пара невероятно популярна у поклонников.
Дарья и Сергей Пынзарь стараются не разочаровывать своих фанатов. В соцсетях они транслируют, что очень счастливы вместе.
Счастливая пара Дарья и Сергей Пынзарь. Фото: соцсети Дарьи Пынзарь
Дарья Пынзарь признается, что с мужем Сергеем они, прежде всего, друзья, и именно это обстоятельство – залог их крепких отношений. Эти дни парочка проводит в Арабских Эмиратах, куда улетела, чтобы отпраздновать день рождения Даши.
Родила двоих сыновей
У Сергея и Дарьи Пынзарь два сына. Артем появился на свет под камерами «Дома-2» - в 2011 году, а спустя пять лет, когда Пынзари уже ушли с телестройки, родился их второй сын Давид. Поскольку семейство живет в Турции, Артем и Давид ходят здесь в школу. Успехами детей в микроблоге Дарья особенно не хвастается. Но по всему чувствуется, что родители растят сыновей в любви и заботе.
Жила на две страны
Несколько лет назад Дарья и Сергей Пынзарь перебрались в Турцию и довольно долго жили на две страны, периодически приезжая в Россию, где у пары бил бизнес. В России Пынзари строили дом, часто наведываясь на родину по делам. А затем отправлялись отогреваться в Турцию. Здесь Пынзари зарабатывают продажей недвижимости. А заодно сумели выбрать и купить себе еще на этапе строительства просторную квартиру в Алании.
Вела «Дом-2»
В 2021-м году случился камбэк Дарьи и Сергея Пынзарь на «Дом-2». Правда, не в роли участников, а в качестве ведущих обновленного реалити-шоу, которое стало выходить в эфир на телеканале «Ю».
Дарья и Сергей Пынзарь с сыновьями. Фото: соцсети Дарьи Пынзарь
Разумеется, идеальная пара, вышедшая с проекта, должна была продемонстрировать новеньким участникам телестройки, к чему они должны стремиться. Но через какое-то время Сергей и Дарья Пынзарь исчезли с экранов.
Пара призналась поклонникам, что устала постоянно приезжать на съемки в Москву из Турции. Сейчас Пынзари уже практически не появляются в России, окончательно перебравшись в теплую Турцию. Кстати, Дарья Пынзарь не раз признавалась, что не выносит холодов. Русская зима с ее морозами причиняет ей страдания.
Создала бизнес в трех странах
Дарья и Сергей Пынзарь успевают все. Активно ведут микроблоги, развлекая и радуя подписчиков веселым и жизнеутверждающим контентом, воспитывают сыновей, путешествуют и развивают бизнес в трех странах.
Дарья Пынзарь - женщина, которая состоялась во всех смыслах. Фото: соцсети Дарьи Пынзарь
Пынзари продают недвижимость в Турции и Дубае. А еще у пары есть собственный магазин одежды в центре Москвы. Дарья Пынзарь активно развивает все три направления с помощью социальных сетей.
Излучает радость и позитив
Дарья Пынзарь запросто могла бы завоевать титул самой легкой, позитивной и душевной звезды Интернета, если бы такой придумали. Она мила и приветлива даже с хейтерами. Ее рилсы наполнены юмором и добротой. Микроблог Дарьи Пынзарь – это наполненные счастьем, солнцем, теплом и жизнелюбием посты.