Самые красивые советские актрисы: настоящая внешность без накаченных губ и фотошопа

Какие черты скрываются за внешностью современных актрис – одному Богу известно. Ведь чудеса косметологии и современной пластической медицины уже ни у кого не вызывают удивления.

Другое дело – лица и фигуры советских актрис. Они были действительно настоящими и, главное, разными. Знаменитыми становились и хрупкие, и полнотелые, и с крупными чертами лица, и с утонченными.

Давайте вместе вспомним советских красоток-актрис и полюбуемся их природным очарованием.

Ирина Алферова

Ирина Алферова – наверное, первая актриса, которая приходит на ум при упоминании самых красивых в СССР. В ее бездонных голубых глазах утонуть можно. Не случайно она покорила сердце и самого красивого советского актера Александра Абдулова, в 1976 году они поженились.

Для Алферовой это уже был второй брак. После союза с болгарским дипломатом Бойко Гюровым, от которого у него родилась дочь Ксения, она согласилась жить с нищим артистом в общежитии несколько лет. Свое жилье у них появилось только после вмешательства Евгения Леонова, который замолвил за них словечко.

Увы, этот красивый брак распался в 1993 году. В настоящее время 72-летняя Ирина Алферова счастлива с мужем Сергеем Мартыновым, тоже актером. Она усыновила его двоих детей от предыдущего брака, а также сына своей покойной сестры.