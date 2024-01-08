Самые красивые советские актрисы: настоящая внешность без накаченных губ и фотошопа

Какие черты скрываются за внешностью современных актрис – одному Богу известно. Ведь чудеса косметологии и современной пластической медицины уже ни у кого не вызывают удивления.
Другое дело – лица и фигуры советских актрис. Они были действительно настоящими и, главное, разными. Знаменитыми становились и хрупкие, и полнотелые, и с крупными чертами лица, и с утонченными.
Давайте вместе вспомним советских красоток-актрис и полюбуемся их природным очарованием.
Ирина Алферова – наверное, первая актриса, которая приходит на ум при упоминании самых красивых в СССР. В ее бездонных голубых глазах утонуть можно. Не случайно она покорила сердце и самого красивого советского актера Александра Абдулова, в 1976 году они поженились.
Для Алферовой это уже был второй брак. После союза с болгарским дипломатом Бойко Гюровым, от которого у него родилась дочь Ксения, она согласилась жить с нищим артистом в общежитии несколько лет. Свое жилье у них появилось только после вмешательства Евгения Леонова, который замолвил за них словечко.
Увы, этот красивый брак распался в 1993 году. В настоящее время 72-летняя Ирина Алферова счастлива с мужем Сергеем Мартыновым, тоже актером. Она усыновила его двоих детей от предыдущего брака, а также сына своей покойной сестры.
Ирина Алферова и Александр Абдулов. Фото: Global Look Press
Светлана Светличная хоть и обладала прозрачными голубыми лазами и хрупкой фигурой вовсе не была похожа на нежного и пушистого ангелочка. Тут точно в зрачках плясали чертята, которые притягивали к ней внимание публики.
Звезда «Бриллиантовой руки» была максимально непохожа на советских актрис своей раскрепощенностью и особенной энергетикой. Но даже одной роли в советской комедии ей хватило для того, чтобы запомниться зрителям раз и навсегда.
Крупных киноработ у нее так и не случилось, но образ роковой соблазнительницы Семена Горбункова из комедии Леонида Гайдая до сих пор заставляет учащенно биться сердца мужчин.
Светлана Светличная дважды была замужем. С первым супругом актером Владимиром Ивашевым она прожила с 1961 года по 1995 год, до самой его смерти. У них родилось двое сыновей, Алексей и Олег. Младший наследник умер еще в молодости.
В 1998 году Светлана Светличная попыталась построить личное счастье с бардом, поэтом и художником Сергеем Смирновым-Сокольским, но этот брак не просуществовал и месяца. Супруги развелись.
В настоящий момент актриса страдает от деменции, ей 83 года.
Светлане Светличной очень идет роль роковой красотки. Фото: Global Look Press
Маргарита Терехова
Говоря о красивых актрисах времен СССР с чертовщинкой в глазах, нельзя не упомянуть и Маргариту Терехову. Роковой образ Миледи из «Д’Артаньяна и трех мушкетеров» навечно приклеился к ней. Ее томный взгляд не вызывал сомнений – это омут, из которого выбраться невозможно.
Маргарита Терехова снялась во многих ролях в кино, чаще всего это были не бездумные красотки, а интеллектуалки, которые могли разбить сердце навсегда.
Маргарита Терехова была трижды замужем. Ее дочь Анна Терехова от второго брака с болгарским актером Саввой Хашимовым пошла по стопам матери, стала заслуженной артисткой.
Сына Александра Маргарита Терехова родила в третьем браке (гражданском) с режиссером Георгием Гавриловым, но не от него. Биологическим отцом Александра считается предприниматель Сайфиддин Тураев, с которым она познакомилась на съемках фильма «Кто поедет в Трускавец?» в Таджикистане.
Сейчас актрисе 81 год, она давно страдает болезнью Альцгеймера. По рассказам дочери Анны, она все время лежит в постели, стала как ребенок, но иногда узнает родственников.
Маргарита Терехова покоряет своей внутренней страстью. Кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»/ режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич/ 1978 г
Наталья Варлей не только считалась одной из самых красивых актрис в СССР, но и воплощением образ советской молодой женщины. Спортивная, активная, самостоятельная, талантливая! Ну истинная «студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!» Именно так ее описывали в «Кавказской пленнице» Леонида Гайдая.
Звезда снялась в целой череде известных фильмов: «Вий», «12 стульев», «Гостья из будущего».
Как и другие советские кинокрасотки Наталья Варлей не ограничилась одним браком. Она трижды ходила в ЗАГС за официальной росписью в паспорте.
С первым мужем актером Николаем Бурляевым она прожила всего год. Со вторым, актером Владимиром Тихоновым, сыном Нонны Мордюковой и Вячеслава Тихонова прожила трудных семь лет. Поженились они из-за беременности «комсомолки и красавицы», но на этом не удалось построить настоящую семью.
Владимир Тихонов все время подозревал, что сын рожден не от него и сам погуливал на стороне. Да к тому же баловался запрещенными препаратами. В итоге брак развалился.
Второго сына Александра Наталья Варлей родила от загадочного мужчины, имя которого не раскрывает никому.
Про ее третьего мужа, бизнесмена Владимира, почти ничего неизвестно. В настоящее время 76-летняя актриса живет одна с многочисленными кошками.
Образ Натальи Варлей в «Кавказской пленнице» зачаровывает. Фото: Global Look Press
Источники: «Википедия», womens-tears.ru, МК.ru.
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