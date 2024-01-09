Одна из величайших актрис всех времен: биография, карьера и наследие Ингрид Бергман

Ранняя жизнь

Шведская актриса Ингрид Бергман, известная своей природной красотой, родилась 29 августа 1915 года в Стокгольме. В юности она пережила ряд тяжелых утрат. Когда она была еще совсем маленькой, умерла ее мать. Отец, владевший фотоателье, поддерживал ее интерес к искусству. В позднем подростковом возрасте Ингрид потеряла и отца тоже, в конечном итоге, оказавшись на попечении своего дяди и его семьи.

Бергман училась в частной школе, где участвовала во множестве театральных постановок. В начале тридцатых годов она поступила в школу Королевского драматического театра в Стокгольме и через год начала свою карьеру. Дебютом в кино для нее стал фильм «Монкброгревен» в 1934 году. Вскоре после этого она появилась еще в нескольких фильмах в Швеции, включая романтическую драму «Интермеццо» 1936-го года. На следующий год она вышла замуж за шведского доктора Петтер Линдстром. У них родилась дочь Фридель Пия.