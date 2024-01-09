Одна из величайших актрис всех времен: биография, карьера и наследие Ингрид Бергман

Краткий обзор
Актриса Ингрид Бергман родилась 29 августа 1915 года в Стокгольме, Швеция. Начав свою международную карьеру с фильма «Касабланка», она продолжала появляться во многих известных картинах, таких как «Завороженный» и «Путешествие в Италию». Ингрид Бергман была номинирована на целых семь премий «Оскар», выиграв награды за фильмы «Газовый свет», «Анастасия» и «Убийство в Восточном экспрессе». Будучи легендой сцены, Ингрид Бергман умерла в Англии 29 августа 1982 года.
Гигантское полотно с официальным плакатом 68-го Каннского кинофестиваля с изображением покойной актрисы Ингрид Бергман, 11 мая 2015 г. – Канны, Франция – Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Шведская актриса Ингрид Бергман, известная своей природной красотой, родилась 29 августа 1915 года в Стокгольме. В юности она пережила ряд тяжелых утрат. Когда она была еще совсем маленькой, умерла ее мать. Отец, владевший фотоателье, поддерживал ее интерес к искусству. В позднем подростковом возрасте Ингрид потеряла и отца тоже, в конечном итоге, оказавшись на попечении своего дяди и его семьи.
Бергман училась в частной школе, где участвовала во множестве театральных постановок. В начале тридцатых годов она поступила в школу Королевского драматического театра в Стокгольме и через год начала свою карьеру. Дебютом в кино для нее стал фильм «Монкброгревен» в 1934 году. Вскоре после этого она появилась еще в нескольких фильмах в Швеции, включая романтическую драму «Интермеццо» 1936-го года. На следующий год она вышла замуж за шведского доктора Петтер Линдстром. У них родилась дочь Фридель Пия.
Ингрид Бергман в фильме «Вальпургиева ночь», Швеция, 1935 год. Фото: Global Look Press
Лучшая актриса
После того как Ингрид Бергман появилась в фильме «Интермеццо», американский кинопродюсер Дэвид О. Селзник предложил ей главную роль в англоязычной версии этой картины. После успеха ремейка, выпущенного в 1939 году, Селзник заключил с Бергман долгосрочный контракт. Прежде чем отправиться в Голливуд, Бергман сделала перерыв на Бродвее, появившись в пьесе «Лилиом» 1940 года.
Ее ранние роли в американском кино создавали образ Бергман как благочестивой женщины. Она сыграла заботливую гувернантку в фильме «У Адама было четыре сына» (1941 год) и верную жену в картине «Ярость в небесах» (тот же год).
В 1942 году Бергман блистательно исполнила роль женщины, разрываемой противоречиями между двумя мужчинами (их играли Хамфри Богарт и Пол Хенрейд) во время войны, в «Касабланке». Героиня Бергман, Ильза Лунд, наперекор своим чувствам ставит служение делу политического сопротивления выше собственных сердечных переживаний. Этот образ пришелся по душе зрителям.
Пол Хенрейд в роли Виктора Ласло, Ингрид Бергман в роли Ильзы Лунд и Хамфри Богарт в роли Рика Блейна в фильме «Касабланка» 1942 г. Фото: Global Look Press
Благодаря успеху «Касабланки» Бергман быстро стала настоящей кинозвездой. Вместе с Гэри Купером она снялась в популярной экранизации романа Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» (1943 год). В «Газовом свете» (1944 год) актрису высоко оценили за роль молодой супруги, чей супруг пытается свести ее с ума. За эту работу над фильмом, режиссером которого выступил Джордж Д. Кьюкор, она получила свою первую статуэтку «Оскар».
Ингрид Бергман в «Газовом свете» (1944 год). Фото: Global Look Press
Сотрудничая с Альфредом Хичкоком, Ингрид Бергман снималась в его психологических триллерах, таких как «Завороженный» (1945 год) с Грегори Пэком и «Дурная слава» (1946 год) с Кэри Грантом. Особенно ее хвалили за исполнение роли шпионки в фильме «Дурная слава», который считается одной из ее самых ярких работ. В 1945-м актриса сыграла монахиню в паре с Бингом Кросби в киноленте «Колокола Святой Марии».
Бинг Кросби и Ингрид Бергман в «Колоколах Святой Марии» 1945 г. Фото: Global Look Press
Чтобы разнообразить свою деятельность, Бергман обратилась к бродвейской сцене, поучаствовав в «Жанне Лотарингской». Она взяла еще одну непростую роль на большом экране - главную героиню драмы 1948-го года «Жанна д'Арк». Эти фильмы и ее последняя работа с Альфредом Хичкоком «Под знаком Козерога» не вызвали особого восторга у зрителей или критиков. В стремлении восстановить свою пошатнувшуюся карьеру Бергман написала письмо итальянскому кинорежиссеру Роберто Росселлини, попросив о возможности сотрудничества с ним.
Ингрид Бергман в роли Жанны Д'Арк в фильме 1948 года «Жанна д'Арк». Фото: Global Look Press
Карьере помешал скандал
Ингрид Бергман встретила Росселлини на съемках фильма «Стромболи, земля Божья» (1950 год). Оба участника этого романа, ставшего международным скандалом, на тот момент были женаты. Будучи беременной от Росселлини, Бергман просила мужа о разводе, однако он сначала отказал.
Бергман родила сына Роберто буквально за несколько дней до оформления развода. Вскоре после этого она вышла замуж за Росселлини, однако ущерб, нанесенный ее карьере, был уже непоправим.
Поведение Ингрид Бергман вызвало бурную реакцию общественности, которая сильно поколебала ее устоявшийся имидж святой. Когда фильм «Стромболи, земля Божья», над которым Бергман работала вместе с Росселлини, вышел в прокат, он вызвал большое неодобрение. Несколько последующих фильмов Бергман и Росселлини не имели коммерческого успеха. У них родились еще две дочери-близнецы – Изабелла и Изотта – прежде чем они развелись в 1956 году.
Ингрид Бергман и Роберто Росселлини, их близнецы Изабелла и Изотта и сын Робертино. Фото: Global Look Press
Впечатляющее возвращение
После многолетнего игнорирования со стороны Голливуда Бергман триумфально вернулась в американское кино с фильмом «Анастасия» (1956). В нем она сыграла женщину, которая могла быть, а могла и не быть давно утраченной представительницей российской королевской семьи. Роль в «Анастасии» принесла Бергман вторую премию «Оскар». Вскоре за ней последовали другие киноработы, включая романтическую комедию 1958 года «Милый сэр» с Кэри Грантом.
Американский актер Юл Бриннер и актриса Ингрид Бергман в фильме «Анастасия», США, 1956 г. Фото: Global Look Press
В более поздние годы Ингрид Бергман снялась во множестве фильмов. Среди них была популярная комедия 1969 года «Цветок кактуса» с Уолтером Маттау и Голди Хоун в главных ролях. В 1974 году Ингрид получила еще одного «Оскара» за роль второго плана в «Убийстве в Восточном экспрессе». В экранизации детектива Агаты Кристи участвовали также Альберт Финни, Лорен Баколл и Шон Коннери.
Ингрид Бергман в фильме «Цветок кактуса» 1969 г. Фото: Global Look Press
В это же время у Ингрид Бергмана был обнаружен рак груди, но она не прекращала работать, продолжая бороться с болезнью. В 1978 году она снялась в музыкальной драме Ингмара Бергмана «Осенняя соната». Свою последнюю роль она сыграла в телефильме 1982 года «Женщина по имени Голда», где исполнила роль легендарного израильского лидера Голды Меир. Ее выступление в этой роли получило восторженные отзывы и принесло актрисе премию «Эмми».
«Осенняя соната» 1978 г., в главных ролях Лив Ульманн, Ингрид Бергман. Фото: Global Look Press
Ингрид Бергман ушла из жизни 29 августа 1982 года, в день своего рождения, в Лондоне, в возрасте 67 лет. Рядом с ней в этот момент находился ее третий муж - Ларс Шмидт, несмотря на развод, который произошел несколькими годами ранее. Ингрид Бергман запомнилась своими ролями в более, чем пятидесяти фильмах, среди которых - знаменитая «Касабланка». Обе дочери продолжили дело своей знаменитой матери, в частности стала знаменитой актрисой Изабелла Роселлини.
Изабелла Росселлини на презентации иллюстрированной книги Ширмера Мозеля о своей матери Ингрид Бергман, 4 октября 2013 г. Фото: Global Look Press