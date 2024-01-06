С приходом Нового года даже в Москве опустели дороги. Многие решили провести каникулы с родными. Артисты тоже разъехались. Кто-то устроил себе отпуск, а другие совмещают отдых и работу. 6 января, в рождественский сочельник, большая плеяда российских селебрити оказалась в Дубае.
Именно там отдыхает Лера Кудрявцева. Она прилетела на курорт с дочкой Марией. А вот ее муж Игорь Макаров остался в России. Телеведущая остановилась в роскошном отеле. Она похвасталась тем, что пятилетняя наследница ни минуты не скучает на отдыхе.
Лера выложила несколько видео, на которых Мария то наслаждается массажем с пеной, то занимается созданием игрушки из дерева, то танцует с другими детьми.
«Машуля впервые сходила в отеле на пенный массаж. И каждый вечер ходит на детскую дискотеку. Каникулы», – написала телеведущая.
Наследница Кудрявцевой любит наряжаться, как мама. Она взяла с собой несколько пышных платьев. В сочельник Мария получила в подарок красный мешочек с пряниками и другими сладостями. Ведущая шоу «Секрет на миллион» также водит ее в бассейн и на пляж.
Однако в январе там очень холодная вода в заливе, поэтому дети в нем не купаются. Но маленьким гостям не дают скучать аниматоры. Сама Лера на этот раз предпочла не брать с собой подруг.
Павел Прилучный тоже выбрал ОАЭ для отдыха с семьей. Он привез туда жену Зепюр Брутян, сына Микаэля, тещу Гаяне и детей от первого брака: сына Тимофея и дочку Мию. В соцсети пара делится настоящей идиллией. Первое время они отказались от телефонов. А вот 6 января супруги делились кадрами с пляжа. Павел дурачится со своими старшими наследниками. А вот Брутян нянчится с маленьким Микаэлем, которому восемь месяцев.
«Январь самый холодный месяц в Дубае. Но я считаю, что это самый лучший месяц для поездки с малышом. Мне есть с чем сравнивать, поверьте! Микаэль в восторге от отдыха, от погоды! Мы спим на свежем воздухе, купаемся в бассейне, познаем все вокруг, играем и не хотим в номер», – рассказала актриса.
Мама Зепюр Брутян помогает родителям с детьми в отпуске. Фото: соцсети Зепюр Брутян
Проводит сочельник в Дубае также актриса Наталья Рудова. Она предпочитает несколько раз в год ездить на море. И на этот раз блондинке составил компанию певец Дава. Они стали делится кадрами, на которых позируют вдвоем. Не исключено, что и Рождество они захотят отпраздновать вместе. Но неизвестно, что их связывает кроме дружбы.
Звезда сериала «Татьянин день» заявила, что переживает счастливые моменты в жизни. Она каждый день ходит на пляж и ужинает в роскошных ресторанах.
Наталья Рудова и Дава вместе были на шоу «Звезды в Дубае». Фото: соцсети Натальи Рудовой
Целый караван звезд приехал в Эмираты к 6 января, так как там стартовал фестиваль «Жара». Ани Лорак появилась на мероприятии с возлюбленным Исааком Виджараком. Стас Михайлов позировал на красной дорожке в одиночестве.
Также там отметились Регина Тодоренко, Егор Крид, Эмин Агаларов и другие знаменитости. После мероприятия они смогут повеселиться и провести время с друзьями или родными. Возможно, что артисты проведут на afterparty всю ночь. Филипп Киркоров тоже прилетел в Дубай, где даст два концерта в первые выходные 2024 года.
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А вот Анастасия Волочкова выбрала свой любимый курорт – Мальдивы. Она каждый год прилетает туда перед своим днем рождения, чтобы загореть и отдохнуть. На этот раз балерина не стала брать с собой никого. Она выложила кадр, на котором красовалась в платье с платком на побережье.
«Я только заехала на виллу… И началось. Люди! Дайте отдохнуть.! Пожалуйста! Я даже репетиционную взяла! У меня тут океан!» – написала артистка.
Оказалось, что хейтеры тали критиковать ее за хвастовство. Другие удивились, что с ней нет Прохора Шаляпина, так как они очень близко дружат.
Анастасия Волочкова тратит на отпуск миллионы рублей. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Знаменитый шоумен Антон Шастун из «Импровизации» с друзьями улетел на Бали. Он сменил имидж. Теперь актер носит короткие высветленные волосы. Антон наслаждается отдыхом. Он купается в бассейне, ездит по городу и пробует местную еду. Примечательно, что участники проекта предпочитают отдыхать раздельно. Поэтому ни Дмитрия Позова, ни Арсения Попова, ни Сергея Матвиенко с ним не было.
Антон Шастун проводит каникулы за пределами России. Фото: соцсети Антона Шастуна
Клава Кока с появлением в ее жизни бойфренда стала больше отдыхать. Она на Рождество оказалась в Южной Африке. Вместе с Александром Повериным певица остановилась в Кейптауне. Она рассказала, что планирует посетить множество не туристических мест. А вот в сочельник пара успела искупаться, а потом устроил длительную прогулку в горы. Артистка пожаловалась, что успела обгореть.
Клава Кока и Александр Поверин путешествует вместе в третий раз. Фото: соцсети Клавы Коки
А вот Виктория Боня устроила себе необычную поездку. Она прилетела в Перу вместе со своим бойфрендом Русланом Гасновым. Бывшая участница «Дома-2» любит необычные практики и шаманские обряды. Она без макияжа предстала накануне Рождества. Боня собирается увидеть местных жителей, взобраться на гору и посетить святые места.
Виктория Боня регулярно устраивает ретриты. Фото: соцсети Виктории Бони
Агата Муцениеце оставила детей Павлу Прилучному, а сама улетела отдыхать с певицей Машей Зайцевой. Они в сочельник покатались на яхте. А вечером подруги отправились в ресторан. Агата проводит время в Таиланде на острове Бан Тай. Она отказалась от макияжа. Актриса признается, что у нее уже расписаны съемки до июня, поэтому она пытается впитать каждую секунду отпуска.
Модель Ирина Шейк в январе улетела на экзотический курорт. Она взяла с собой купальники и яркие наряды. Бывшая возлюбленная Брэдли Купера веселится с друзьями и устраивает яркие фотосессии. В 38 лет она может похвастаться моложавой внешностью. Неизвестно, взяла ли модель с собой на отдых дочку Лею или Рождество девочка встретит с отцом.
Ирина Шейк скрывает личную жизнь уже несколько лет. Фото: соцсети Ирины Шейк
А вот Настя Ивлеева не покинула Россию. После слухов, что она уехала в Дубай, блогерша вышла на связь. Блондинка сообщила, что находится в Санкт-Петербурге. Она рассказала, что проводит праздники с семьей. Настя находилась в хорошем настроении. Поклонники решили, что у нее могли завязаться романтические отношения. Ивлеева улыбалась и поздравила всех с наступающим Рождеством. Она развеяла все домыслы хейтеров, что страдает после скандальной вечеринки.