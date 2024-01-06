С приходом Нового года даже в Москве опустели дороги. Многие решили провести каникулы с родными. Артисты тоже разъехались. Кто-то устроил себе отпуск, а другие совмещают отдых и работу. 6 января, в рождественский сочельник, большая плеяда российских селебрити оказалась в Дубае.

Именно там отдыхает Лера Кудрявцева. Она прилетела на курорт с дочкой Марией. А вот ее муж Игорь Макаров остался в России. Телеведущая остановилась в роскошном отеле. Она похвасталась тем, что пятилетняя наследница ни минуты не скучает на отдыхе.