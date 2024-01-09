Жил как рок-звезда и поменял музыку в России: кем был Рома Англичанин из группы ЛСП

Рома Англичанин заслуженно считается одним из самых талантливых музыкантов на всем постсоветском пространстве. За свою короткую жизнь он сумел не только создать успешный проект, но и полностью поменять музыкальную индустрию в России. Начав с небольшой группы в Беларуси, уже через несколько лет Англичанин вместе с «ЛСП» собирал целые стадионы по всему СНГ.
Однако насладиться популярностью музыкант так и не смог. Его жизнь неожиданно оборвалась прямо на пике карьеры.
Детство и юность
Роман Николаевич Сащенко, которого многие знают как Рому Англичанина, родился 27 апреля 1988 года в Могилеве – одном из городов Беларуси. О детстве музыканта известно достаточно мало. Он предпочитал не раскрывать публике детали своей биографии. Однако нередко упоминал, что музыкой занимался еще в подростковом возрасте.
Рома Англичанин с друзьями. Фото: официальная страница Ромы Англичанина во ВКонтакте.
При этом неизвестно, какими жанрами увлекался Англичанин. В интервью он часто говорил, что мог слушать совершенно разную музыку.
Первые шаги в музыке
Впервые заявить о себе Англичанину удалось в 2011 году. Тогда он вместе со своим другом Денисом Астаповым основал группу «Грязь». Творчество коллектива отличалось депрессивными, меланхоличными мотивами и колкими рифмами. Нередко в треках проскальзывали темы неразделенной любви.
Рома и Денис вкладывали огромное количество сил в развитие группы. Однако старания оказались безуспешными. Широкой известности коллектив так и не приобрел.
Группа «Грязь» с Ромой Англичанином (справа). Фото: официальная группа «Грязи» во ВКонтакте.
В 2012 году Англичанин познакомился с Олегом Савченко. Новый друг музыканта был настоящей локальной звездой. Он вовсю развивал свою рэп-карьеру, регулярно выпускал новый материал и даже имел за плечами несколько альбомов.
Рома Англичанин с Олегом Савченко. Фото: фан-группа Ромы Англичанина во ВКонтакте.
Вместе с Савченко Англичанин создал проект под названием «ЛСП». Именно в этот период жизнь обоих музыкантов начала стремительно меняться.
Взлет карьеры
В том же 2012 году Рома и Олег выпустили первую совместную композицию, получившую название «Номера». Песня, а также клип на нее увидели свет 24 мая. Популярность не заставила себя долго ждать. Сингл практически сразу стал настоящим хитом. Позднее участники коллектива назвали эту дату «днем создания группы».
Вскоре после этого вышла еще одна композиция – «Зачем мне этот мир». Как и в предыдущем случае, она сопровождалась музыкальным клипом. Видеоролик получился бюджетным, однако это сыграло лишь на руку. Фанаты тут же отметили его искренность и атмосферность, а также расхвалили исполнителей за оригинальность.
Кадр из клипа на песню «Зачем мне этот мир». Фото: скриншот из клипа группы «ЛСП».
Популярность группы «ЛСП» росла бешеными темпами. Уже через год хиты коллектива знала вся белорусская молодежь. Особенно часто из колонок играли песни «Коктейль», «Больше денег» и «Лилвэйн». Каждый из этих треков считался хитом.
В тот же период о группе узнали и за пределами родной Беларуси. Композиции «Коктейль» и «Больше денег» возглавили российские чарты, благодаря чему группа приобрела огромное количество новых слушателей.
В 2014 году группа «ЛСП» порадовала слушателей сразу двумя новыми альбомами. Первым из них стал «ЕП», в записи которого участвовал рэпер Владимир Галат. Пластинка отличалась яркими аранжировками. В рамках каждой композиции электрическая музыка сочеталась с хип-хоп мотивами. Идеальным дополнением треков стал невероятный вокал Олега Савченко.
Рома Англичанин и Олег Савченко на концерте. Фото: фан-группа Ромы Англичанина во ВКонтакте.
Второй альбом получил название «Виселицца». Работа произвела настоящий фурор в музыкальной индустрии. Пластинку сразу же признали одной из лучших работ за последнее десятилетие, а также включили во всевозможные рейтинги. Поклонники группы «ЛСП» восприняли альбом с особенным восторгом. Все восемь композиций фанаты назвали хитами.
Booking Machine
К 2015 году группа «ЛСП» стала одной из самых известных на всем постсоветском пространстве. Коллектив собирал огромные залы во время своих гастролей по России и близлежащим странам. Причем в каждом городе исполнителей встречали с восторгом.
Вскоре на группу «ЛСП» обратил внимание Oxxxymiron* (настоящее имя Мирон Федоров, признан иностранным агентом на территории РФ) — рэпер и глава концертного агентства Booking Machine. Он публично заявил о своем желании сотрудничать с группой. Творческий дуэт, недолго думая, принял предложение.
Рома Англичанин и Олег Савченко. Фото: фан-группа Ромы Англичанина во ВКонтакте.
Под эгидой Booking Machine группа «ЛСП» выпустила сразу несколько работ. Первой из них стал трек под названием «Мне скучно жить», в записи которого поучаствовал и Oxxxymiron*. Совместная работа исполнителей стала настоящим прорывом. Популярность каждого из музыкантов выросла в несколько раз.
Вскоре группа «ЛСП» приступила к записи очередного альбома. Пластинка получила название Magic City. В создании работы, помимо Ромы и Олега, участвовали рэперы Sil-A и Pharaoh.
Альбом вышел в свет в том же 2015 году. При этом релиз оказался неоднозначным. Если раньше пластинки дуэта встречались исключительно с восторгом, то теперь работу начали критиковать. В том числе, за плохое сведение голоса и аранжировки. Несмотря на это, пластинка все же вошла в топ лучших русскоязычных альбомов за 2015 год.
Скандал и уход из Booking Machine
Несмотря на колоссальный успех, группа «ЛСП» и не думала останавливаться. В том же 2015 году коллектив выпустил еще одну пластинку. Она получила название Romantic Colegtion. Благодаря новой работе исполнители смогли реабилитироваться в глазах слушателей, и снова заслужили звание «хитмейкеров».
Однако спустя полгода прогремел скандал. Рома Англичанин и Олег Савченко заявили о своем уходе из Booking Machine. Они обвинили агентство в малом количестве концертов. Артисты заявляли, что из-за этого потеряли не только деньги, но и популярность.
Рома Англичанин и Олег Савченко на интервью. Фото: скриншот из интервью с YouTube-канала «Вписка»
В ответ на это директор Booking Machine лишь попросил не афишировать подробности ситуации. Тем не менее, Олег проигнорировал его просьбу. В свет вышел трек Imperial, в котором исполнитель прошелся по бывшим коллегам. Исполнитель обвинил их в воровстве музыкального стиля, а директора Booking Machine и вовсе назвал «крысой».
Рома Англичанин всегда считался куда более молчаливым, чем Олег. Однако вскоре он также озвучил свою версию ссоры. Заявления исполнителя стали последней каплей для Oxxxymiron*. Вскоре рэпер выпустил часовое видео, в котором обвинил обоих музыкантов в инфантильности, а также безответственности. Ролик артист разместил на своем YouTube-канале.
Рома Англичанин и Олег Савченко во время выступления. Фото: фан-группа Ромы Англичанина во ВКонтакте.
Слова Oxxxymiron* окончательно поставили крест на отношениях между Booking Machine и группой «ЛСП». Концертное агентство расторгло все контракты с коллективом, а также заявило о своем нежелании «иметь какое-либо дело». Творческий дуэт, при этом, предпочел больше не комментировать ситуацию.
Дальнейшая карьера
В 2017 году Рома Англичанин поучаствовал в создании мини-альбома группы «ЛСП» под названием «Кондитерская». Пластинка была записала вместе с рэпером Pharaoh. В ходе работе исполнители подружились, и вскоре решили отправиться в тур. Он получил название Cake Factory.
Весной того же года Рома Англичанин и Олег ЛСП порадовали поклонников еще одной пластинкой – Tragic City. Работа стала хронологическим продолжением событий из альбома Magic City. Как и в случаях с предыдущими сборниками, фанаты встретили релиз с восторгом. Пластинку назвали одной из лучших отечественных работ.
Рома Англичанин на сцене. Фото: фан-группа Ромы Англичанина во ВКонтакте.
Особенное внимание поклонников привлекли треки «Тело» и «Еще один день». Каждая из этих композиций отличалась мрачной, депрессивной атмосферой.
Позднее в свет вышли синглы Pimperial и «Монетка». Последний оказался особенно знаковым. В рамках него Рома Англичанин впервые появился на публике. Ранее он занимался исключительно продюсированием группы, а также написанием треков.
Однако первое появление Ромы на публике стало и последним. В том же 2017 исполнитель неожиданно скончался.
Личная жизнь
О личной жизни Ромы Англичанина неизвестно практически ничего. Исполнитель скрывал любые детали и никогда не затрагивал эту тему в интервью. Однако ходили слухи, что на протяжении долгого времени он встречался с девушкой по имени Галина. По словам некоторых источников, пара познакомилась во время концерта – избранница Англичанина была его фанаткой.
Рома Англичанин со свой возлюбленной. Фото: фан-группа Ромы Англичанина во ВКонтакте.
Слухи косвенно подтверждались фотографиями в соцсетях Ромы. Он неоднократно публиковал совместные снимки с Галиной.
Трагичная смерть
К 29 годам Рома Англичанин добился практически всего. Артист обладал огромной армией фанатов, признавался одним из самых талантливых музыкантов и мог похвастаться целым рядом успешных проектов. Тем не менее, он продолжал вести разгульный образ жизни. Артист открыто признавал, что любит злоупотреблять алкоголем.
Кадр из интервью Ромы Англичанина. Фото: скриншот с YouTube-канала «Вписка».
Роман Сащенко скоропостижно скончался 30 июля 2017 года. О смерти исполнителя сообщили его друзья и коллеги, которые опубликовали соответствующую запись в официальной группе «ЛСП» во «Вконтакте».
Уход Англичанина из жизни сразу же вызвал резонанс среди фанатов группы. Появились слухи, что причиной смерти артиста могли стать вредные привычки. На протяжении многих лет Англичанин страдал от проблем с сердцем, поэтому многие поклонники группы говорили о возможном инфаркте. Однако «ЛСП» никак не комментировали подобные заявления.
Спустя несколько недель после смерти Ромы его ближайший друг и коллега Олег Савченко выпустил клип на трек «Тело». Видеоролик был посвящен покойному Англичанину. Работа оказалась крайне успешной. Клип сразу же набрал огромное количество просмотров, а также занял верхние строчки российских чартов.
Обложка клипа на трек «Тело». Фото: скриншот с клипа группы «ЛСП».
Прощание с Ромой Англичанином было непубличным. Друзья и родственники артиста не афишировали дату похорон, и провели церемонию в кругу близких. Примерно через месяц после смерти музыканта стало известно, что его могила расположена на одном из кладбищ в Могилеве.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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