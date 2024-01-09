Жил как рок-звезда и поменял музыку в России: кем был Рома Англичанин из группы ЛСП

Рома Англичанин заслуженно считается одним из самых талантливых музыкантов на всем постсоветском пространстве. За свою короткую жизнь он сумел не только создать успешный проект, но и полностью поменять музыкальную индустрию в России. Начав с небольшой группы в Беларуси, уже через несколько лет Англичанин вместе с «ЛСП» собирал целые стадионы по всему СНГ.

Однако насладиться популярностью музыкант так и не смог. Его жизнь неожиданно оборвалась прямо на пике карьеры.

Детство и юность

Роман Николаевич Сащенко, которого многие знают как Рому Англичанина, родился 27 апреля 1988 года в Могилеве – одном из городов Беларуси. О детстве музыканта известно достаточно мало. Он предпочитал не раскрывать публике детали своей биографии. Однако нередко упоминал, что музыкой занимался еще в подростковом возрасте.