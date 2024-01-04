Кудрявцева с дочкой отдыхает в Дубае, Утяшева учит наследницу играть на фортепиано: как звезды развлекают своих детей после Нового года

Декабрь обычно у всех выдается очень сложным и насыщенным событиями. Артисты почти не видят свои семьи, так как проводят время на съемках или концертах. Но в январе наступает пора отпусков. Родители стремятся отдохнуть с родными. Так, Виктория Боня на этот раз отправилась на Коста-Рику.
Она решила там устроить очередной ретрит. С ней были дочка Анджелина, отец девочки Алек Смерфит и бойфренд знаменитости Руслан Гасанов. Телеведущая посетила церемонию с участием шамана. Но потом она заболела, а ее наследница вскоре улетела домой в Монако.
Анджелина Смерфит растет в роскоши. Фото: соцсети Виктории Бони
К слову, наследница Бони любит играть в компьютерные игры и однажды потратила пять тысяч евро в виртуальной игре. Также она учится в престижной школе и занимается конным спортом.
Увез своих детей в теплые края и рэпер Тимати. Его дочка Алиса от Алены Шишковой и сын Ратмир от Анастасии Решетовой отдыхают в экзотической стране. Поклонники предполагают, что артист проводит время на Бали.
Ратмир Юнусов с малых лет ездит на моря. Фото: соцсети Симоны Юнусовой
Там у наследника рэпера есть возможность есть экзотические фрукты, плавать, кататься на доске для серфинга и даже устраивать конные прогулки. Мама Тимати Симона Юнусова засняла, как внучка Алиса гуляет по побережью и ведет за собой белого коня.
«Здесь Алиса не только занимается сёрфингом. Эта девочка обожает все живое, на втором месте после собак, идут лошади. Каждый день к нам приходит "Торнадо" и Алиса учится понимать животное и ухаживать за ним», – поделилась Симона.
Впервые Марина Юдашкина встретила Новый год без мужа Валентина. Модельер умер в мае 2023 года. Она приехала в Дубай, где теперь живут ее дочка Галина, зять Петр и внуки. Бизнесвумен наслаждается теплой погодой и наслаждается компанией Аркадия, Анатолия и малышки Агаты-Ариеллы. У старших детей Галины начались каникулы в школе, поэтому она водит их в парки и на разные светские мероприятия. А так как в ОАЭ теплая погода, они даже могут ходить на пляж.
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Марина Юдашкина, Галина Юдашкина с мужем и детьми в Дубае. Фото: соцсети Галины Юдашкиной
Из года в год на новогодние каникулы уезжает и Ксения Бородина. Она обычно выбирает Мальдивы, но на этот раз телеведущая решила отдохнуть в Таиланде. С собой она взяла дочек Марусю и Теону.
Ведущая шоу «Последний герой» арендовала роскошную виллу с бассейном на побережье. Ее наследницы каждый день плещутся в воде. А также они устраивают шопинг. По словам Ксении, на курорте очень много русских туристов. Также дочкам звезда устраивает развлекательные экскурсии.
Маруся и Теона привыкли путешествовать не менее четырех раз в год. Фото: соцсети Ксении Бородиной
С собой Бородина берет подруг. На этот с ней приехала Ольга Орлова, с которой они вели шоу «Дом-2». Телеведущая взяла с собой дочку Аню, которой всего 10 месяцев. раньше Орлова старалась путешествовать без ребенка, чтобы не переутомлять кроху перелетами.
Теперь бывшая солистка «Блестящих» загорает, купается и берет с собой наследницу на прогулки под пальмами. Она часто ее наряжает в платье. Дочки Ксении порой нянчатся с маленькой девочкой.
Так как на отдыхе звезды не экономят, каждый вечер подруги едят еду из ресторанов. Чаще всего они заказывают морепродукты. Бородина не ограничивает дочек в рационе.
Еще 30 декабря улетела из России Лера Кудрявцева. Она тоже старается чаще вывозить дочку Марию на море. И в январе телеведущая наслаждается отпуском в Дубае.
Ее пятилетняя наследница не раз там была. А вот муж Игорь Макаров не поехал с женой. Это снова вызвало много вопросов у поклонников. Однако Лера выставила фото с дочкой, которая была в платье и джинсовой куртке. Они наслаждались прогулкой на набережной. Девочка редко дает скучать маме. Она любит наряжаться и играть в куклы.
Лера Кудрявцева улетела с дочкой, но без мужа. Фото: соцсети Леры Кудрявцевой
Павел Прилучный этот Новый год встретил с маленьким сыном Микаэлем и женой Зепюр Брутян. Они были дома в загородном особняке, где все украсили к празднику.
К актеру приехали его дети от первого брака с Агатой Муцениеце: сын Тимофей и дочка Мия. Они проводили вечера у камина, так как в столицу пришли суровые морозы.
А 4 января звездная семья уже оказалась на курорте. Павел выложил фото, на котором его старшие наследники позируют на побережье. Он не стал раскрывать место, куда они прилетел. Однако поклонники догадались, что это теплая страна. Примечательно, что Муцениеце тоже не стала оставаться в Москве. Но она отдыхает на море без детей.
Тимофей и Мия Прилучные поддерживают теплые отношения с мачехой. Фото: соцсети Павла Прилучного
А вот Татьяна Навка встретила Новый год с семьей в Москве. У нее состоялась премьера ледового шоу «Вечера на хуторе», поэтому почти каждый вечер она выступает.
Ее дочка Надежда уже была на представлении вместе с папой Дмитрием Песковым. Теперь у наследницы спортсменки каникулы, поэтому она может отдохнуть от тренировок и учебы.
Татьяна Навка и Дмитрий Песков с дочкой на ледовом шоу. Фото: соцсети Татьяны Навки
Ляйсан Утяшева и Павел Воля любят путешествовать с детьми. Но эти каникулы они пока проводят в России. Телеведущий наряжал елку с сыном Робертом и дочкой Софией. А теперь они устраивают прогулки по заснеженным лесам. Утяшева решила заснять, как восьмилетняя наследница сама играет на фортепиано.
«Тот самый момент, когда мы с Павлом совсем не при чем. Сама учится играть, сама зовет послушать выученные композиции, сама попросила записать это видео. Оставлю его здесь», – написала звезда.
Многие похвалили Софию и отметили, что у нее талант. А ряд подписчиков заметили, что на одежде ребенка остался ценник и решили, что Утяшева специально оставила бирку, чтобы похвастаться достатком.
Лиза Арзамасова с мужем Ильей Авербухом работает в январе. Она играет в театре, а фигурист поставил шоу «Корова на льду». Однако супруги находят время для сына Льва.
Актриса устроила с ним новогоднюю фотосессию и пообещала, что сводит двухлетнего малыша на представление Авербуха в скором времени. Своего сына она часто наряжает в элегантные наряды. Порой с ней проводит и старший сын спортсмена от прошлых отношений Мартин. Они все вместе встречали Новый год.
Лиза Арзамасова с сыном часто устраивает фотосессии. Фото: соцсети Лизы Арзамасовой