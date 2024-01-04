Кудрявцева с дочкой отдыхает в Дубае, Утяшева учит наследницу играть на фортепиано: как звезды развлекают своих детей после Нового года

Декабрь обычно у всех выдается очень сложным и насыщенным событиями. Артисты почти не видят свои семьи, так как проводят время на съемках или концертах. Но в январе наступает пора отпусков. Родители стремятся отдохнуть с родными. Так, Виктория Боня на этот раз отправилась на Коста-Рику.

Она решила там устроить очередной ретрит. С ней были дочка Анджелина, отец девочки Алек Смерфит и бойфренд знаменитости Руслан Гасанов. Телеведущая посетила церемонию с участием шамана. Но потом она заболела, а ее наследница вскоре улетела домой в Монако.