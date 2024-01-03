«Олечка, один момент, и так изменилось мнение о вас»: почему Орловой до сих пор не могут простить участие в вечеринке Ивлеевой

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова стала участницей вечеринки Насти Ивлеевой, которая обернулась громким скандалом. Именно Ольга Орлова разместила в своем микроблоге видео с пати, которое стало основой для многих мемов в Сети. Многие знаменитости принесли поклонникам извинения за участие в неуместном празднике жизни Ольга Орлова тоже высказалась на эту тему, заявив, что второй раз на подобную вечеринку не за что не пошла бы.
Но хейтерам этих слов Ольги Орловой оказалось мало. В микроблоге телеведущей до сих пор оставляют свои комментарии те, кому только дай повод позлословить. Причем, хейтеры строчат под новогодним снимком Ольги Орловой с дочкой Аней.
Ольга Орлова с дочкой Аней. Фото: соцсети Ольги Орловой
«Сделать удачное фото с Анюткой оказалось той еще задачкой. Мы желаем вам здоровья, добра и мира! С Новым годом!» - написала под фото Ольга Орлова.
Буквально на следующий день Орлова вместе с дочкой, сыном, подругой Ксенией Бородиной и ее дочками Теоной и Марусей улетела отдыхать в Таиланд. А под последним постом теледивы, сделанным в России, начали высказываться пользователи. Кто-то просто язвит и ехидничает, упражняясь в остроумии.
Дочь Ольги Орловой Аня с дочками Ксении Бородиной Марусей и Теоной. Фото: соцсети Ольги Орловой
«Уже на морях. Видео подписано: «Доброе». Конечно, устали, бедные, хвалиться перед обычными работягами», - высказалась irinaberger2281.
«Оля не знала, куда идет. Думала, на танцы бальные, а пришлось раздеться», - ехидничала katya_slobodchek.
«Я думала, ее уже наказали за голую вечеринку, ан – нет», - удивлена galya_18.07.
«Сейчас ребенка оставит и дальше тусить пойдет», - уверена shopping_ann_.
Кто-то из подписчиков интересуется, хотела бы Орлова, чтобы ее дочь увидела то, что происходило на вечеринке Ивлеевой.
«Мне вот интересно, вы бы хотели, чтобы ваш ребенок смотрел разврат? Эти же видео и дети посмотрели. На старых и голых, которые должны нести что-то полезное со сцены и в общество», - поинтересовалась oksana.safronova_64.
«Господи, все не знали, а пошли. Именно она снимала фото и видео, могла бы уйти сразу», - считает avgustin2493.
Многие подписчики признались, что разочаровались в Ольге Орловой, которую считали примером для подражания
«Ольга, как вы оказались на этой голой тусовке? У меня не укладывается в голове, я вас очень люблю, вашу семью, что вы сделали это, родили и счастливы», - недоумевает vaniushina18.
«Да, Олечка, как же, один момент, и так у всех изменилось о вас мнение. И жалко, и печально, только вот не надо говорить, что наше мнение вас не интересует, а то еще больше возненавидят… Это уже на всю жизнь, значит, все советы были так… пыль…» - высказался mauruchaitis.
Вспомнили в Сети и о взрослом сыне Ольги Орловой Артеме, который сейчас вместе с ней отдыхает в Таиланде.
Ольга Орлова с сыном Артемом. Фото: соцсети Ольги Орловой
«Сын, наверное, гордится вами, хвастается, наверное, перед друзьями. Говорит, а вот моя мама тусила с гoлым чуваком с носком, гладила попу Ивлеевой и Лолиты. Ох, гордость детей!» - съязвила15_a.m.a.
Плюс ко всему, хейтеры обвинили Ольгу Орлову в двойных стандартах и лицемерии.
«Да, потому что у нее это все показуха - собачки, ребенок, муж... Вот она, подноготная-то вылезла. Как ниточке ни виться, конец-то виден...» - написала tanya_kalinina63.
«Больше всего смешно, когда Оля ведет опросник и людям советы раздает. Это тебе надо дать совет, чтобы на старости лет детей не позорила», - полагает svet77779005.