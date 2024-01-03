«Олечка, один момент, и так изменилось мнение о вас»: почему Орловой до сих пор не могут простить участие в вечеринке Ивлеевой

«Уже на морях. Видео подписано: «Доброе». Конечно, устали, бедные, хвалиться перед обычными работягами», - высказалась irinaberger2281.

«Оля не знала, куда идет. Думала, на танцы бальные, а пришлось раздеться», - ехидничала katya_slobodchek.

«Я думала, ее уже наказали за голую вечеринку, ан – нет», - удивлена galya_18.07.

«Сейчас ребенка оставит и дальше тусить пойдет», - уверена shopping_ann_.

Кто-то из подписчиков интересуется, хотела бы Орлова, чтобы ее дочь увидела то, что происходило на вечеринке Ивлеевой.

«Мне вот интересно, вы бы хотели, чтобы ваш ребенок смотрел разврат? Эти же видео и дети посмотрели. На старых и голых, которые должны нести что-то полезное со сцены и в общество», - поинтересовалась oksana.safronova_64.

«Господи, все не знали, а пошли. Именно она снимала фото и видео, могла бы уйти сразу», - считает avgustin2493.

Многие подписчики признались, что разочаровались в Ольге Орловой, которую считали примером для подражания

«Ольга, как вы оказались на этой голой тусовке? У меня не укладывается в голове, я вас очень люблю, вашу семью, что вы сделали это, родили и счастливы», - недоумевает vaniushina18.

«Да, Олечка, как же, один момент, и так у всех изменилось о вас мнение. И жалко, и печально, только вот не надо говорить, что наше мнение вас не интересует, а то еще больше возненавидят… Это уже на всю жизнь, значит, все советы были так… пыль…» - высказался mauruchaitis.

Вспомнили в Сети и о взрослом сыне Ольги Орловой Артеме, который сейчас вместе с ней отдыхает в Таиланде.