Шаляпин веселился с Волочковой, а Киркоров — с экс-участницей «Дома-2»: как звезды провели новогоднюю ночь

Новый год – праздник семейный. Многие знаменитости, правда, ночь с 31 декабря на 1 января проводят на работе – выступают в клубах, развлекая публику. В нашей же подборке – настоящие счастливчики, которым удалось встретить 2024 год в кругу семьи.
В их числе – известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев. Молодая супруга знаменитости, певица и актриса Юлия Проскурякова разместила в микроблоге семейный снимок. В кадре она, Игорь Николаев и их дочь Вероника запечатлены на крыльце своего дома. Красивые и счастливые!
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой в новогоднюю ночь. Фото: соцсети Юлии Проскуряковой
Поп-король Филипп Киркоров, выступления которого в Новогоднюю ночь были отменены после его появления на вечеринке Насти Ивлеевой, собрал в своем особняке теплую компанию. Гостей Филиппа Киркорова развлекали Дед Мороз и Снегурочка. В гостях у поп-короля побывала бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова, которая тоже облачалась в костюм Снегурочки и читала Киркорову стихи. Марго отметила, что атмосфера в доме поп-короля была невероятно душевной и праздничной.
Вдова известного кутюрье Валентина Юдашкина Марина встретила Новый год с семьей дочери Галины. В телеграм-канале Марина Юдашкина поделилась снимком, на котором запечатлена с наследницей, зятем, двумя внуками Аркадием и Анатолием и внучкой Агатой Ариеллой.
Марина Юдашкина с дочкой, зятем и внуками встречала Новый год в жаркой стране. Фото: телеграм-канал Марины Юдашкиной
«Дорогие друзья! Поздравляем С Наступающим Новым годом! Желаем здоровья! Счастья в доме! Всего самого светлого», - написала Марина Юдашкина под семейным снимком.
Поп-король Филипп Киркоров, выступления которого в Новогоднюю ночь были отменены после его появления на вечеринке Насти Ивлеевой, собрал в своем особняке теплую компанию. Гостей Филиппа Киркорова развлекали Дед Мороз и Снегурочка. В гостях у поп-короля побывала бывшая участница «Дома-2» Марго Овсянникова, которая тоже облачалась в костюм Снегурочки и читала Киркорову стихи. Марго отметила, что атмосфера в доме поп-короля была невероятно душевной и праздничной.
С семьей встречал Новый год тренер по фигурному катанию и бывший муж Татьяны Навки Александр Жулин. В микроблоге он поделился снимком, на котором запечатлен за праздничным столом в обществе дочерей от второй супруги.
Александр Жулин с дочками от второй жены Натальи. Фото: соцсети Александра Жулина
«Спасибо за поздравления и за прошедший год, он принес немало изменений во всех сферах жизни. Я за все благодарен. Мои любимые рядом, чего и вам желаю в Новом году. Натуля моя – лучший фотограф», - написал под фото Александр Жулин.
Ольга Бузова под бой курантов загадала заветное желание, написав его на бумажке. В полночь лист был сожжен, пепел растворен в бокале с шампанским. Бокал выпит во время боя курантов.
Оперная дива Анна Нетребко встретила Новый год в Дубае вместе с мужем, певцом Юсифом Эйвазовым. Звезда мировой оперной сцены блистала в наряде Дольче Габбана.
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов в новогоднюю ночь утопали в роскоши. Фото: соцсети Анны Нетребко
«Иронию судьбы» не смотрела, - зачем-то сообщила поклонникам Анна Нетребко. - С Новым годом!»
Балерина Анастасия Волочкова провела новогоднюю ночь в компании певца и шоумена Прохора Шаляпина, назвав его любимым. Тот заснял, как балерина танцует в черной пачке.
«Я в новогоднюю ночь глазами любимого Прохора», - подписала кадры в телеграм-канале Анастасия Волочкова.
Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова - весьма эксцентричная парочка. Фото: соцсети Прохора Шаляпина
Кстати, Волочкова говорила, что в 2024 году, возможно, выйдет замуж. Может, это намек? Сразу после Нового года Анастасия Волочкова улетит отдыхать на свои любимые Мальдивы, куда обожает брать с собой кавалеров. Неужели на этот раз компанию диве составит Прохор?
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