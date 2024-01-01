Шаляпин веселился с Волочковой, а Киркоров — с экс-участницей «Дома-2»: как звезды провели новогоднюю ночь

Новый год – праздник семейный. Многие знаменитости, правда, ночь с 31 декабря на 1 января проводят на работе – выступают в клубах, развлекая публику. В нашей же подборке – настоящие счастливчики, которым удалось встретить 2024 год в кругу семьи.

В их числе – известный композитор и поэт-песенник Игорь Николаев. Молодая супруга знаменитости, певица и актриса Юлия Проскурякова разместила в микроблоге семейный снимок. В кадре она, Игорь Николаев и их дочь Вероника запечатлены на крыльце своего дома. Красивые и счастливые!