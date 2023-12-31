«Никогда не забывайте мечтать!»: звезды показали свои семьи и поздравили поклонников с наступающим 2024 годом

«Наша семья желает всем самого лучшего Нового года! Пусть все ваши заветные желания исполнятся! А вы никогда не забывайте мечтать! Смело и от души! С наступающим» - написала Полина Гагарина.

Актриса Елена Подкаминская решила не публиковать семейных фото, но намекнула, что близкие дорожат общением с ней.

«В принципе, мой сын сказал мне самое главное в этом году. В проект он меня больше не отпустит и от меня пахнет мамой. С наступающим Новым годом, друзья!» - лаконично высказалась актриса Елена Подкаминская.

Жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова поблагодарила поклонников за поддержку.

«С Наступающим Новым Годом! Пусть исполнятся ваши самые заветные желания. Мира, благополучия, любви и здоровья! Пусть этот год принесет нам больше поводов для радости! Спасибо, что были рядом. Спасибо за каждый комментарий и за ваше внимание! Будьте счастливы!» - написала в микроблоге Юлия Проскурякова.

Актер и режиссер Сергей Безруков разместил в личном блоге довольно объемный новогодний текст с пожеланиями друзьям и поклонникам.«Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом и хочу пожелать каждому – своего особенного счастья. У каждого оно свое – кому-то нужно много счастья, кому-то недостает любви, кому-то не хватает для счастья самой малости, а кому-то – просто спокойствия, мира и всего самого-самого доброго на Земле. Вот этого я и желаю: чтобы каждый обрел то, что ему нужнее, в наступающем году.Пусть уйдут все проблемы, а заботы и хлопоты будут только приятными. Мира, добра, и чтобы все было хорошо. Давайте загадаем – и все у нас получится!С наступающим Новым 2024 годом! Искренне ваш, Сергей Безруков», - написал артист.

Обратились к поклонникам и мама покойной певицы Юлии Началовой Таисия и дочь вокалистки Вера Алдонина.