«Никогда не забывайте мечтать!»: звезды показали свои семьи и поздравили поклонников с наступающим 2024 годом

31 декабря 2023 года в соцсетях звезд появляется схожий контент. Знаменитости размещают семейные снимки или запечатлеваются по одиночке и поздравляют всех с наступающим Новым годом.
Певица Ани Лорак в микроблоге разместила снимок, на котором запечатлена с дочкой Софией и новым избранником – инструктором по йоге Исааком Виджраком
«С наступающим Новым годом! Мы желаем добра и любви каждому! Пусть улыбки родных и близких согревают в 2024 году!» - пожелала певица Ани Лорак.
Популярная вокалистка Полина Гагарина поделилась кадром в компании сына и дочери.
Полина Гагарина с дочкой и сыном. Фото: соцсети Полины Гагариной
«Наша семья желает всем самого лучшего Нового года! Пусть все ваши заветные желания исполнятся! А вы никогда не забывайте мечтать! Смело и от души! С наступающим» - написала Полина Гагарина.
Актриса Елена Подкаминская решила не публиковать семейных фото, но намекнула, что близкие дорожат общением с ней.
«В принципе, мой сын сказал мне самое главное в этом году. В проект он меня больше не отпустит и от меня пахнет мамой. С наступающим Новым годом, друзья!» - лаконично высказалась актриса Елена Подкаминская.
Жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова поблагодарила поклонников за поддержку.
«С Наступающим Новым Годом! Пусть исполнятся ваши самые заветные желания. Мира, благополучия, любви и здоровья! Пусть этот год принесет нам больше поводов для радости! Спасибо, что были рядом. Спасибо за каждый комментарий и за ваше внимание! Будьте счастливы!» - написала в микроблоге Юлия Проскурякова.
Актер и режиссер Сергей Безруков разместил в личном блоге довольно объемный новогодний текст с пожеланиями друзьям и поклонникам.«Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом и хочу пожелать каждому – своего особенного счастья. У каждого оно свое – кому-то нужно много счастья, кому-то недостает любви, кому-то не хватает для счастья самой малости, а кому-то – просто спокойствия, мира и всего самого-самого доброго на Земле. Вот этого я и желаю: чтобы каждый обрел то, что ему нужнее, в наступающем году.Пусть уйдут все проблемы, а заботы и хлопоты будут только приятными. Мира, добра, и чтобы все было хорошо. Давайте загадаем – и все у нас получится!С наступающим Новым 2024 годом! Искренне ваш, Сергей Безруков», - написал артист.
Обратились к поклонникам и мама покойной певицы Юлии Началовой Таисия и дочь вокалистки Вера Алдонина.
Вера Алдонина и Таисия Началова. Фото: соцсети Таисии Началовой
«С наступающим 2024-м годом! Мира, добра и здоровья в Новом году!» - пожелала Таисия Началова.
«Дорогие друзья! От всего сердца хочу поздравить вас с наступающим Новым годом! Желаю всем здоровья, радости, любви и благополучия!» - присоединилась к поздравлениям бабушки Вера Алдонина.
Телеведущая Лера Кудрявцева пожелала наступления мира на всей планете.
«Пусть в 2024 году наступит мир на всей нашей огромной планете! – написала Лера Кудрявцева в микроблоге. - Будьте здоровы, пусть будут счастливы наши детки, терпения, везения и, конечно, любви. Любви ко всему миру, людям, детям, соседу, ближнему, дальнему. Будьте счастливы каждую секунду своей жизни! Люблю и обнимаю каждого! С Наступающим 2024 годом!Пусть Дракон не открывает пасть с огненной лавой, а станет добрым и милым», - написала Лера Кудрявцева.
Многодетная семья рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, по традиции, запечатлелась в пижамах.
Оксана Самойлова и рэпер Джиган с дочками и сыном. Фото: соцсети Оксаны Самойловой
«31 декабря 2023. Традиционные фото в одинаковых пижамках и самые теплые пожелания счастья, здоровья и всего самого наилучшего от нашей семьи в дом каждого, кто читает эти строки. С наступающим Новым годом, друзья», - поздравила Оксана Самойлова.
Поющая телеведущая Ольга Бузова велела смотреть ее в Новый год на телеканале ТНТ, сообщила, что улетает работать в Сочи и оставила всем добрые пожелания.
Ольга Бузова наказала смотреть ее на ТНТ. Фото: соцсети Ольги Бузовой
«Я не хочу подводить итоги… Вы все видели и все знаете. Единственное, что я хочу вам здесь написать, так это только спасибо! Спасибо, что провели этот год со мной. Спасибо за вашу веру, поддержку и любовь. Хочу пожелать вам здоровья и любви», - написала Ольга Бузова.
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