Прославилась после «Голоса» и «Битвы Титанов»: чем знаменита Людмила Соколова – звезда телешоу России

Многие знают исполнительницу по выступлениям в шоу «Голос» и «Битва Титанов». Особенно сильно поклонникам Людмилы нравится умение Соколовой исполнять иностранные песни. На протяжении многих лет артистка поражает слушателей композициями на английском, немецком, итальянском и других языках.

Детство и юность

Людмила Александровна Соколова родилась 19 октября 1972 года в городе Волжский, расположенном неподалеку от Волгограда. Семья артистки была музыкальной. Отец девочки пел и играл на гитаре, а бабушка регулярно выступала вместе с деревенскими хорами.

Плотно контактировать с музыкой девочка начала с ранних лет. Она часто гостила у бабушки, вместе с которой разучивала народные песни. Однако этим занятия не ограничивались. Под присмотром куда более опытной наставницы Людмила регулярно практиковала свой вокал.