Прославилась после «Голоса» и «Битвы Титанов»: чем знаменита Людмила Соколова – звезда телешоу России

Многие знают исполнительницу по выступлениям в шоу «Голос» и «Битва Титанов». Особенно сильно поклонникам Людмилы нравится умение Соколовой исполнять иностранные песни. На протяжении многих лет артистка поражает слушателей композициями на английском, немецком, итальянском и других языках.
Детство и юность
Людмила Александровна Соколова родилась 19 октября 1972 года в городе Волжский, расположенном неподалеку от Волгограда. Семья артистки была музыкальной. Отец девочки пел и играл на гитаре, а бабушка регулярно выступала вместе с деревенскими хорами.
Плотно контактировать с музыкой девочка начала с ранних лет. Она часто гостила у бабушки, вместе с которой разучивала народные песни. Однако этим занятия не ограничивались. Под присмотром куда более опытной наставницы Людмила регулярно практиковала свой вокал.
Людмила Соколова (слева) с отцом. Фото: соцсети Людмилы Соколовой.
Училась Соколова в обыкновенной общеобразовательной школе. Уроки и выполнение домашних заданий девочка совмещала с посещением музыкальной студии. Там преподаватели учили девочку играть на фортепиано.
Несмотря на плотный график и не самую простую программу в музыкальной студии, талант девочки стал заметен практически сразу. Преподаватели регулярно заявляли о том, что Людмилу ждет большое будущее.
После окончания средней школы Соколова поступила в университет лингвистики имени Н.А. Добролюбова в Нижнем Новгороде. Выбор места обучения был обусловлен сразу несколькими факторами. Во-первых, девушке нравилось изучать языки, а во-вторых, неподалеку жила ее бабушка.
Людмила Соколова (посередине) на выпускном в школе. Фото: соцсети Людмилы Соколовой.
Во время обучения в ВУЗе Людмила увлеклась культурой других стран. В частности, начала изучать английский и немецкий языки. Она освоила их достаточно легко, благодаря чему ей открылись новые горизонты. С самого начала карьеры Соколова могла исполнять песни сразу на нескольких языках.
Начало карьеры
Несмотря на невероятный талант и огромное количество профессиональных навыков, творческая карьера Людмилы началась вовсе не с музыки. Первым ее местом работы стала радиостанция «Престиж» в Нижнем Новгороде. Артистка устроилась туда в 1992 году и практически сразу вызвала восторг у многочисленной аудитории. Слушателям запомнилась уникальная манера ведения программ, а также нежный голос певицы.
Людмила Соколова на радио. Фото: официальная группа Людмилы Соколовой во «ВКонтакте».
Резко пришедшая популярность не стала проблемой для Соколовой. Народная любовь лишь придала ей уверенности в себе и подтолкнула к участию во всероссийском конкурсе «На волне Волги». В рамках него Людмиле пришлось соперничать с другими молодыми исполнителями. Несмотря на высокую конкуренцию, артистка сумела одержать победу. Она получила Гран-при и в очередной раз убедилась в правильности выбора профессии.
Вскоре Людмиле довелось познакомиться с небезызвестным DJ SMASH. Вместе с ним певица записала песню «Я волна, новая волна». Композиция стала настоящим хитом. Долгое время работа находилась на вершине чартов, а также «крутилась» на всех радиостанциях. При этом в клипе на песню лица Соколовой было не видно, однако слушателям было достаточно роскошного голоса.
Людмила Соколова позднее появилась в клипе на ремейк песни «Новая волна». Фото: скриншот из клипа.
Полноценно карьера Соколовой началась после того, как песня «Я волна, новая волна» стала завоевывать зарубежные чарты. Композиция заняла верхние строчки в хит-парадах Франции, Германии и даже Америки.
Музыка
В 2009 году Людмила Соколова впервые появилась перед публикой. Она презентовала клип на свою песню «Dial my number». Ролик был показан в эфире нескольких телеканалов, аудитория которых сразу же пришла в восторг. Спустя год певица была удостоена премии «Бог эфира – 2010» в номинации «Лучший вокал».
Людмила Соколова поражала публику не только вокалом, но и нарядами. Фото: официальная группа Людмилы Соколовой во «ВКонтакте».
Получение первого титула стало настоящим прорывом в карьере Соколовой. На певицу обратили внимание не только продюсеры, но и мэтры российской эстрады. В числе последних была Алла Пугачева. В 2011 году Примадонна предложила Людмиле поучаствовать в ее проектах, а также пригласила на радио «Алла».
Позднее молодой исполнительнице довелось представлять опытную наставницу во время ее большого концерта в Crocus City Hall в Москве. Во время своей речи Людмила открыто назвала примадонну своим кумиром. В ответ на это Пугачева заявила, что считает Соколову настоящей жемчужиной российской сцены.
Алла Пугачева и Людмила Соколова: Официальная группа Людмилы Соколовой во «ВКонтакте».
В том же 2011 году Людмила представила публике свой первый сольный концерт под названием «Мой путь». Презентация состоялась в Доме музыки в Москве. Немногим позже молодая артистка выступила в Кремле. Артистка вышла на сцену во время концерта Стаса Михайлова.
Следующей ступенью в карьере Соколовой стал дуэт с группой «Любэ». Вместе с коллективом артистка записала песню под названием «Долго». Сочетание нежного голоса Людмилы и низкого тембра Николая Расторгуева сразу же привлекло внимание миллионов фанатов. Однако особенную популярность композиция приобрела после совместного выхода артистов на сцену. Во время концерта Расторгуева в Crocus City Hall Соколова неожиданно появилась перед публикой, и спела «Долго» вживую.
Людмила Соколова и «Любэ» во время совместного выступления. Фото: скриншот с одного из роликов на YouTube.
В 2013 году нашумевшая песня была отмечена премией «Золотой граммофон». В тот же период Соколова познакомилась с продюсером Игорем Матвиенко. Он сразу же разглядел невероятный талант артистки и предложил ей заключить контракт на семь лет. Вскоре свет увидела их первая совместная работа – клип на песню «Женская весна».
Участие в проекте «Голос»
В 2014 году Матвиенко подтолкнул Соколову к участию в третьем сезоне проекта «Голос». Первое появление певицы в рамках шоу состоялось на «слепых» прослушиваний. Во время них артистка исполнила композицию «Падаю в небо».
Слепые прослушивания проекта«Голос» Фото: скриншот с третьего выпуска «Голоса» на YouTube.
Невероятное выступление Людмилы сразу же очаровало всех звездных наставников, в числе которых были Дима Билан, Пелагея, Александр Градский и Леонид Агутин. Соколова не успела исполнить и половину песни, как к ней повернулись все четверо судей. Артистке пришлось выбирать, под чьим руководством она продолжит участвовать в проекте.
Принять решение оказалось непросто. Однако Людмила взвесила все «за» и «против», после чего выбрала Леонида Агутина. По словам артистки, главная причина заключалась в близости творчества наставника к тому, что делает она сама.
Леонид Агутин относился к своей подопечной с особенным трепетом. Фото: скриншот с третьего выпуска «Голоса» на YouTube.
Следующее появление Соколовой в «Голосе» состоялось в четвертом выпуске сезона. Второе выступление певицы оказалось не менее мощным, чем первое. Она заслуженно получила негласный статус самой яркой участницы проекта. Однако реакция публики оказалась неоднозначной. Многие подчеркивали, что в рамках «Голоса» должны соревноваться начинающие исполнительницы, а Соколова – уже состоявшаяся, профессиональная артистка.
Несмотря на шквал критики, Людмила продолжила свое победное шествие. Одним из самых ярких событий третьего сезона «Голоса» стало ее состязание с Севиль Велиевой. В седьмом выпуске шоу артистки вместе исполнили песню «Если ты слышишь». По окончании номера Леонид Агутин отдал голос за свою подопечную, и Велиева должна была покинуть шоу. Однако Дима Билан воспользовался «правом вето» и оставил Севиль в проекте.
Севиль Велиева и Людмила Соколова(справа) во время состязания. Фото: скриншот с седьмого выпуска «Голоса» на YouTube.
Не менее ярким получился этап «Нокауты». В рамках него Людмиле довелось столкнуться с двумя сильными соперниками – Артуром Бэстом и Софией Рубиной-Хантер. Судьи долго сомневались, но все же отдали голос за Соколову. Певица прошла в четвертьфинал.
Конкуренция в проекте достигла максимального уровня. В четвертьфинале Соколова вышла на сцену с настоящими титанами – Георгием Юфой и Мариам Мерабовой. Вопреки своему амплуа исполнительницы иностранных песен, Людмила спела на русском языке. Она выбрала трек «Ты здесь» Дианы Гурцкаи.
Людмила Соколова во время исполнения песни «Ты здесь». Фото: официальная группа Людмилы Соколовой во «ВКонтакте».
Как признавался Агутин, его подопечная блестяще справилась с поставленной задачей. Причем сделала это даже лучше, чем на репетициях. Однако этого все равно оказалось недостаточно. Мариам Мерабова собрала куда большие авации, и Соколова покинула «Голос».
Дальнейшая карьера
Благодаря участию в проекте «Голос» Людмила Соколова сумела приобрести бесценный опыт. В 2014 году она решила попробовать свои силы в других музыкальных шоу. Она появилась в «Живом звуке», а также участвовала в одном из сезонов «Битвы титанов».
В шоу «Битва Титанов» Людмила Соколова вновь поразила зрителей своим невероятным вокалом. Фото: кадр из выпуска «Битвы Титанов».
В тот же период Соколова презентовала поклонникам свой новый хит под названием «Знаю».
В 2015 году Людмила появилась в очередном для себя музыкальном шоу. Она посетила программу «Точь-в-точь», в рамках которой артисты перевоплощались в своих коллег по сцене. Соколовой довелось воплощать в жизнь образ Ани Лорак, а также исполнять ее песню «Зеркала».
Сольный концерт Людмилы Соколовой. Фото: официальная группа Людмилы Соколовой во «ВКонтакте».
Немногим позже Людмила порадовала поклонников новыми композициями. Она выпустила песни «Девочка в белом», а также «Алло» и «Я здесь». Последние две были исполнены дуэтом с Юрием Смысловым. В 2017 году дискография артистки пополнилась еще несколькими хитами – «Сердце как стекло» и «Люда хочет войти». Кроме того, в тот период певица начала сотрудничать с Еленой Ваенгой.
В 2020-м свет увидел первый альбом Людмилы Соколовой. Пластинка получила название Live!. Сборник возымел огромный успех. Слушатели восхищались не только вокалом певицы, но и ее умением исполнять композиции на разных языках. Громкий успех подтолкнул Соколову к выпуску двух мини-альбомов пластинок – Dance! и «Не грусти». Обе были выпущены в том же 2020 году.
Параллельно с записью нового материала и концертами Соколова продолжала посещать различные телешоу. Позднее певица появилась в пятом и шестом сезонах шоу «Три аккорда», а также вышла на сцену вместе с Дмитрием Певцовым, исполнив композицию «Ты дарила мне розы».
Людмила Соколова с Дмитрием Певцовым. Фото: соцсети Людмилы Соколовой.
В 2021 году Людмила презентовала свой третий студийный альбом под названием «Я стала другой». Сразу после выхода пластинки певица начала сотрудничать с Любовью Успенской. Вместе с ней Соколова записала еще один хит – песню под названием «Берега».
Спустя год Людмила познакомилась с Сергеем Куприком. Певица быстро нашла общий язык с коллегой, и вскоре они записали совместную песню. Композиция получила название «Клетка любви». В тот же период артистка выпустила трек «Это было красиво».
Личная жизнь
Личная жизнь Людмилы Соколовой сложилась не менее успешно, чем ее карьера. На данный момент певица замужем за музыкантом Владимиром Ковалевым. В браке у них родилось четверо детей, которых артистка называет своей «главной драгоценностью».
Старшая дочь Людмилы Мария. Фото: соцсети Людмилы Соколовой.
Как признавалась Соколова, в ее доме царит гармония. Супруг поддерживает ее практически во всем, а дети стараются радовать своими успехами. При этом некоторые наследники Людмилы пошли по ее стопам. Старший ребенок Соколовой закончил духовную семинарию, а средний проявлял музыкальный талант даже во время службы в армии.
Сейчас каждый из детей певицы живет отдельно. Однако Соколова продолжает заботиться о наследниках даже на расстоянии. Кроме того, она дарит свою любовь домашним питомцам. Певица регулярно забирает животных из различных приютов, поэтому в ее доме присутствуют еще и четвероногие друзья.
Один из питомцев Людмилы Соколовой. Фото: соцсети Людмилы Соколовой.
Людмила Соколова сейчас: последние новости
На данный момент Людмила Соколова продолжает строить свою музыкальную карьеру. Она регулярно радует слушателей новыми композициями, а также выступает вживую. Параллельно с этим артистка продолжает посещать различные музыкальные шоу.
Людмила Соколова сейчас. Фото: соцсети Людмилы Соколовой.
В 2023 году Соколова отметилась четвертым студийным альбомом. Певица выпустила пластинку под названием «Оставить след», которая появилась на всех площадках страны.
Подробности о жизни Соколовой поклонники узнают из ее соцсетей. Артистка имеет личную группу во «Вконтакте», где регулярно публикуются записи о ее грядущих концертах.
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