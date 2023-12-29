Карина Аветисян из «Камызяков» была солисткой, а стала юмористкой: творческий путь артистки

После окончания центра на какое-то время девушка оставила занятия пением и снова взялась за любимое дело, поступив в Международную высшую школу бизнеса Сибирского государственного аэрокосмического университета.

Тогда она вместе с друзьями основала кавер-группу BeatWave.

Трио в своем творчестве объединяли битбокс, вокал и клавишные. Оригинальное звучание не имело конкурентов, поэтому в марте 2013 года коллектив стал победителем на региональном этапе «Студенческой весны» в номинации «Поп-музыка», а в мае копилка группы пополнилась дипломом 2-й степени на всероссийском этапе в категории «Вокально-инструментальные коллективы».

В том же году солистка группы стала «мисс Аэрокосмический Университет» и победила на блиц-фестивале «Эксклюзив».

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