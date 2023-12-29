Карина Аветисян из «Камызяков» была солисткой, а стала юмористкой: творческий путь артистки

Детство и юность
Будущая кавээнщица Карина Осмонова, которая позже вышла замуж и стала Аветисян, родилась 4 июня 1993 года в Красноярске. Еще совсем малышкой девочка пела, мечтая стать настоящей звездой эстрады.
В пять лет Карина начала принимать участие во всевозможных конкурсах, пока ей не улыбнулась удача. Ее пригласили на кастинг в детский центр музыкального искусства «Волшебный микрофон».
Карина Аветисян в юности основала кавер-группу. Фото: соцсети Карины Аветисян
После окончания центра на какое-то время девушка оставила занятия пением и снова взялась за любимое дело, поступив в Международную высшую школу бизнеса Сибирского государственного аэрокосмического университета.
Тогда она вместе с друзьями основала кавер-группу BeatWave.
Трио в своем творчестве объединяли битбокс, вокал и клавишные. Оригинальное звучание не имело конкурентов, поэтому в марте 2013 года коллектив стал победителем на региональном этапе «Студенческой весны» в номинации «Поп-музыка», а в мае копилка группы пополнилась дипломом 2-й степени на всероссийском этапе в категории «Вокально-инструментальные коллективы».
В том же году солистка группы стала «мисс Аэрокосмический Университет» и победила на блиц-фестивале «Эксклюзив».
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Карина Аветисян отвечала за вокальную составляющую в КВН. Фото: соцсети Карины Аветисян
Юмор и творчество
КВН Карина никогда не увлекалась и попала туда случайно. Она пришла в качестве вокалистки. С 2013 года девушка пела в клубе веселых и находчивых. Ее команда несколько раз выходила в Высшую лигу, где самым лучшим результатом были полуфиналы в 2014-м и 2015-м. Ребята дважды сражались за Кубок мэра Москвы и стали обладателями «Большого КиВиНа в светлом» и «Малого КиВиНа в светлом».
Вокалистка выступала не только за «Плохую компанию», но выходила на сцену в составе «Люкса» из Заозерного в решающей игре «КВН на Енисее» в 2014-м, а в 2019-м помогла выиграть главную награду во «Встрече выпускников» со «Сборной Камызякского края по КВН», оставив позади «Уральских пельменей» и «Город Пятигорск».
Весной 2018 года Карина впервые выступила в шоу «Песни» на ТНТ, приготовив для кастинга песню Don't Tell Me Манижи. Но дальше второго этапа не прошла.
Тогда же Аветисян выпустила свой первый сольный трек «Буду». Карина участвовала в записи нескольких треков совместно с другими исполнителями. Кроме пения артистка также успевала работать в автосалоне.
Карина Аветисян — единственная женина в коллективе «Камызяки». Фото: соцсети «Камызяков»
Личная жизнь
Мужем Карины стал коллега по «Плохой компании» Арсен Аветисян. Свадебное торжество состоялось 20 октября 2018 года. Невеста нарядилось в классическое пышное белое платье с корсетом, но от фаты отказалась. Жених надел синий костюм без галстука.
Карина Аветисян в день свадьбы отказалась от фаты. Фото: соцсети Карины Аветисян
В браке у пары родился сын.
Влюбленные обожают путешествовать, а фото из поездок с радостью демонстрируют в своих соцсетях.
Певица старается плотно завтракать, а вечер посвящает занятию спортом. В свободное время встречается с друзьями или проводит время дома.
Карина Аветисян родила сына. Фото: соцсети Карины Аветисян
Карина Аветисян сейчас
Осенью 2021 года Карина снова вернулась на ТНТ, но уже в юмористическое шоу. Ее муж стал игроком другой команды шоу «Игра». Карина боролась за 30 млн рублей в «Камызяках», а Арсен — в «Сборной Красноярска».
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Карина Аветисян обожает путешествовать и шлет фото из Сочи. Фото: соцсети Карины Аветисян