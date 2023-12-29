Из пловчихи – в звезду юмора: как Елена Степаненко попала на сцену и стала четвертой женой Евгения Петросяна

Елена Степаненко дважды была замужем. Фото: Global Look Press 

Юмористка дважды была замужем, но ни разу не стала матерью.

Елена Григорьевна Степаненко родилась в Сталинграде 8 апреля 1953 года в семье повара и парикмахера. К моменту появления дочки родители воспитывали сына Бориса. 

Елена Степаненко в молодости. Фото: личный архив Е.Степаненко

Елена в детстве занималась плаванием и даже имеет звание мастера спорта СССР. Также она посещала драмкружок и была увлечена актером местного театра Владленом Христенко, в результате чего решила тоже стать артисткой.

Сценический опыт Степаненко получила в самодеятельном театре в 1969 году в пьесе «Перед рассветом», сыграв девушку легкого поведения перед казнью. Окончив школу в 1970 году, она стала учащейся Волгоградского училища искусств, а уже через год отправилась покорять Москву, где стала студенткой ГИТИСа, на факультете актерского мастерства музыкальных жанров.

Начало карьеры

Через два года после окончания вуза, в 1979 году, Степаненко устроилась работать в Московский театр эстрады артисткой разговорного жанра. Она пародировала звезд, пела, исполняла роли в разных спектаклях. Помог дебютировать ей муж, пианист Александр Васильев, который аккомпанировал ей на выступлениях.

Елена Степаненко в Театре эстрадных миниатюр. Фото: соцсети Е. Петросяна

Через два года Степаненко познакомилась с юмористом Евгением Петросяном. Он и раньше ее заприметил, на пробах в спектакль, ему понравилось ее чувство юмора и красота. Вскоре она переходит не только работать в его актерское объединение, но и выходит за него замуж.

На сцене Степаненко выступает с монологами, в дуэте с Петросяном, а ее пародии на Аллу Пугачеву до сих пор знают и любят несколько поколений зрителей юмористических передач. Юмористка была нарасхват.

Передачи на телевидении

В 90-е годы Степаненко приглашали в «Аншлаг», где она вместе с Петросяном выступала дуэтом, а также в «Смехопанораму», «Шутку за шуткой», «Измайловский парк», «Петросян и женщины», «Юмор! Юмор!! Юмор!!!». Новая волна популярности приходит с появлением на экране «Кривого зеркала», откуда монологи Елены Григорьевны разлетаются на цитаты. 

Елена Степаненко и Евгений Петросян в шоу "Кривое зеркало". Кадр из шоу

Накопив огромный объем материала, Степаненко создает собственные программы – «Шоу Елены Степаненко» и «Кышкин дом» на НТВ, автором многих ее выступлений был Михаил Задорнов.

С 2017 года Степаненко была ведущей шоу «Субботний вечер» на канале «Россия-1», а весной 2020 года выпустила авторскую передачу «Еще не вечер», куда приходили знаменитости и разговаривали с артисткой по душам.

Елена Степаненко и Регина Дубовицкая в "Аншлаге". Фото: Global Look Press

В 2021 году вместе с Кареном Аванесяном она стала вести телепередачу «Парад юмора». И в том же году выпустила трек «Моя песня», тепло встреченный поклонниками юмористки.

Два мужа и скандальный развод

Первым мужем Елены Степаненко стал пианист Александр Васильев, который работал в Театре эстрады. Благодаря ему она, собственно, и попала на сцену этого учреждения, где стала стремительно завоевывать славу и признание.

В 1979 году Степаненко стала выступать в Театре эстрадных миниатюр Евгения Петросяна. А в 1985 году стала его четвертой женой. Этот брак для обоих стал самым длительным. А вот детьми пара не обзавелась. У юмориста подрастала дочка от первого брака Викторина, мама которой рано ушла, и Елена заменила ей ее.

Евгений Петросян. Фото: соцсети Е.Петросяна

В 2018 году внезапно Степаненко и Петросян начали бракоразводный процесс, и тогда вскрылось, что они 15 лет уже не жили вместе, а у Евгения Вагановича — новые отношения с молодой помощницей. Развод артистки с сатириком выдался скандальный, и продолжался до 2022 года, Степаненко добилась того, чтобы между ними распределили нажитое имущество по справедливости.

Фильмы

Степаненко за время карьеры успела сняться в кино. Дебютной стала картина «Мышеловка» в 1990 году, в следующий раз появившись на больших экранах в мелодраме «Самоубийца» в 1999 году с Леонидом Куравлевым. 

Елена Степаненко в фильме "Мышеловка". Кадр из фильма

В 2010-е юмористка участвовала в съемках музыкальных сказок: «Золотая рыбка», «Морозко», «Красная шапочка», «Золушка».

Новая внешность – новая жизнь

После развода Степаненко сильно преобразилась. Она похудела сразу на 40 кг и теперь весит около 70 кг при росте 168 см. своих методов не скрывает: сидела на диете, уменьшила размер порций, за один прием съедала столько пищи, сколько помещается в ладошку.

Елена Степаненко после похудения. Фото: канал «Россия-1»

Поклонники ахнули, увидев новую Степаненко. Многие уверены, что артистка еще и прибегала к омоложению в кабинете хирурга. Ведь очевидно, что звезда выглядит сейчас значительно моложе, чем по паспорту. Сама артистка о пластике не распространяется. 

По слухам, сегодня у Степаненко есть ухажер, некий бизнесмен, который мечтает покорить сердце звезды.

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