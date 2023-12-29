Из пловчихи – в звезду юмора: как Елена Степаненко попала на сцену и стала четвертой женой Евгения Петросяна

Елена в детстве занималась плаванием и даже имеет звание мастера спорта СССР. Также она посещала драмкружок и была увлечена актером местного театра Владленом Христенко, в результате чего решила тоже стать артисткой.

Сценический опыт Степаненко получила в самодеятельном театре в 1969 году в пьесе «Перед рассветом», сыграв девушку легкого поведения перед казнью. Окончив школу в 1970 году, она стала учащейся Волгоградского училища искусств, а уже через год отправилась покорять Москву, где стала студенткой ГИТИСа, на факультете актерского мастерства музыкальных жанров.

Начало карьеры

Через два года после окончания вуза, в 1979 году, Степаненко устроилась работать в Московский театр эстрады артисткой разговорного жанра. Она пародировала звезд, пела, исполняла роли в разных спектаклях. Помог дебютировать ей муж, пианист Александр Васильев, который аккомпанировал ей на выступлениях.