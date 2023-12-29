Как сложилась судьба немедийного сына Олега Газманова

У него были все шансы продолжить дело своего отца. Но Филипп Газманов выбрал другой путь — не лишенный трудностей, но приносящий солидный доход. Какой же — в материале Teleprogramma.pro.
Детство и родители
Филипп родился 29 ноября 1997 года в семье Марины Муравьевой и Вячеслава Мавроди, младшего брата Сергея Мавроди, основавшего ту самую скандальную финансовую пирамиду MMM. И как раз когда правда о мошеннических схемах всплыла наружу, родители мальчика развелись.
Вскоре Марина Муравьева вышла замуж за Олега Газманова. Также у Олега Михайловича есть сын Родион от первого брака и совместная с Мариной дочь Марианна.
В детстве Филипп, пытаясь продолжить дело приемного отца, также занимался музыкой: пел в группе «Непоседы». Но у мальчика были очень скромные вокальные данные, поэтому о карьере звезды эстрады пришлось забыть. Да и сам Олег Михайлович не особо одобрял такой выбор.
Филипп Газманов с мамой, отцом и сестрой. Фото: Global Look Press
Кроме того, Филипп активно занимался спортом. Так, он увлекался футболом, а поступив в лондонскую частную школу, стал заниматься и регби, четыре раза в неделю посещал тренажерный зал. Затем Филипп Газманов начал изучать бизнес-азы в университете Англии.
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Модель
Тренировки дали весомые результаты. Филипп накачал торс, у него появились кубики, а его тело стало рельефным и атлетичным. Газманов выкладывал результаты своего труда в социальные сети, что не могло не привлечь внимание не только поклонниц, но и представителей модельных агентств.
Полноценно погружаться в модельный мир Филипп, конечно, не стал, однако начал сотрудничать с питерским фотографом Александром Мавриным и агентством Mavrin Models.
Олег Газманов не препятствовал развитию хобби приемного сына. Более того, он посчитал, что учебу Филипп все равно не забросит, а показ красивого тела лишь пропагандирует здоровый образ жизни среди молодого поколения.
Филипп Газманов демонстрирует мышцы. Фото: соцсети Филиппа Газманова
В 2017 году в ЦУМе прошла вечеринка для детей селебрити, которую помимо Филиппа Газманова посетили Саша Стриженова, Стеша Маликова, Григорий Верник, Саша Жулина, Меланья Кондрахина. И на этом же мероприятии издание Tatler проводило конкурс на звание «Король и королева вечера». И королем как раз стал Филипп, королевой была названа Лиза Мамиашвили, дочь олимпийского чемпиона и президента Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили. А королевой Digital Queen стала видеоблогер Саша Спилберг.
Что же касается карьеры модели, то она все же больше воспринимается Филиппом Газмановым как полноценное прибыльное хобби.
Бизнес
Значительную часть времени Филипп все же посвящает своему бизнесу, которым стал заниматься после возвращения из Лондона. Так, совместно со своими деловыми партнерами Артуром Жажояном и Геворком Саркисяном он разработал приложение для дальнобойщиков Fura. Сначала целью приложения было помогать водителям большегрузов находить комфортные стоянки и заправки, но потом конечной целью стало сотрудничество грузоперевозчиков и реальных заказчиков, что существенно увеличило прибыль бизнесменов.
Постепенно бизнес-обороты выросли настолько, что обычное приложение, по сути, превратилось в транспортно-логистическую компанию. А в 2021 году к транспортному бизнесу были привлечены и западные партнеры.
Филипп признается, что ответственно подходит к развитию бизнеса и старается учитывать интересы и заказчиков, и дальнобойщиков. Кстати, парень отмечает, что водители большегрузов — закрытое сообщество, но и к ним можно найти подход.
«Один раз у меня был случай: водитель очень недоверчиво на меня посмотрел, вылез из фуры с обрезом и пошел ее проверять — не подрезал ли я ему тент и не вытащил ли чего-нибудь. Но потом я нашел к дальнобойщикам подход: нужно всего лишь угостить человека обедом, чтобы он рассказал тебе о своих проблемах, — рассказал Филипп изданию Forbes.
— Вот так делается востребованный продукт. Так мы сделали навигатор, который строит удобные для грузовых перевозок маршруты, собрали точную базу АЗС, банкоматов, прачечных, кафе, АЗС с выносной колонкой, показываем онлайн-цены на дизельное топливо».
Слухи о романах
Филиппу Газманову приписывали романы с яркими и знаменитыми девушками, например, с дочерью Дмитрия Маликова Стефанией. Но на самом деле молодые люди — друзья детства. Также в кулуарах ходили слухи об отношениях Газманова-младшего с Сашей Спилберг, тогда как, по уверениям Филиппа, они лишь перекинулись парой слов в соцсетях.
Филипп Газманов очень востребован среди девушек. Фото: соцсети Филиппа Газманова
Впоследствии представители СМИ писали, что Филипп встречается с девушкой Анной. Она подруга Анны Шеридан — ныне бывшей избранницы сына Валерии, Арсения Шульгина. В одном из своих интервью Газманов-младший признавался, что ему нравятся красивые ухоженные девушки из хороших семей. Но в его потенциальной избраннице обязательно должна присутствовать какая-то изюминка.
Доходы
Однако в 2019 году на программе «Привет, Андрей», посвященной 50-летнему юбилею концертной деятельности своего отца, Филипп Газманов заявил, что сейчас он живет в доме родителей и полностью посвящает свое время бизнесу. И подобная вовлеченность в дело, конечно, принесла свои результаты.
Так, в 2022 году благодаря привлечению инвесторов общая сумма финансирования компании Fura достигла 600 миллионов рублей. По словам Филиппа, ему, конечно, здорово помогает и фамилия отца. Но этот фактор накладывает и дополнительную ответственность.
Филипп Газманов. Фото: соцсети Филиппа Газманова
«Первый вопрос, который приходит на ум нашим клиентам, — сможем ли мы взять на себя обязательства по перевозке груза, который стоит несколько миллионов рублей. А если это ликвидный груз, например алкоголь, не увезем ли мы этот груз и не пропадем ли с концами, — отметил Филипп в разговоре с Forbes.
— Все-таки все знают нашу семью, что мы порядочные люди, не будем прятаться и скрываться. Да, имя может сыграть положительную роль на старте, но только реальный результат и завоеванная репутация приносят хорошие отзывы и контракты с крупными клиентами».
Рост и вес
Рост Филиппа Газманова — 180 сантиметров, вес — 70 килограммов.
Филипп Газманов, его увлечения и личная жизнь сейчас
Ну и теперь, когда бизнес раскручен, Филипп Газманов может позволить себе встречаться с любыми девушками, что он и делает. Так, недавно в прессе писали, что Газманов-младший закрутил роман с моделью и блогером Аллой Брулетовой. Красотка сотрудничает со столичными модельными агентствами и принимает участие в съемках La Moda.
Алла Брулетова. Фото: соцсети Аллы Брулетовой
Филипп Газманов — действительно выгодный жених, у которого, помимо прибыльного бизнеса, много увлечений. Так, он занимается смешанными единоборствами, sup-серфингом и ездой на велосипеде.
Филипп Газманов. Фото: Global Look Press
Кроме того, Филипп увлечен графикой. Одно время он подрабатывал в компании, разрабатывающей компьютерные игры, и даже сумел продать несколько своих рисунков на аукционе. В общем, Филипп Газманов достоин своей звездной фамилии.
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