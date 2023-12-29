Как сложилась судьба немедийного сына Олега Газманова

У него были все шансы продолжить дело своего отца. Но Филипп Газманов выбрал другой путь — не лишенный трудностей, но приносящий солидный доход. Какой же — в материале Teleprogramma.pro.

Детство и родители

Филипп родился 29 ноября 1997 года в семье Марины Муравьевой и Вячеслава Мавроди, младшего брата Сергея Мавроди, основавшего ту самую скандальную финансовую пирамиду MMM. И как раз когда правда о мошеннических схемах всплыла наружу, родители мальчика развелись.

Вскоре Марина Муравьева вышла замуж за Олега Газманова. Также у Олега Михайловича есть сын Родион от первого брака и совместная с Мариной дочь Марианна.

В детстве Филипп, пытаясь продолжить дело приемного отца, также занимался музыкой: пел в группе «Непоседы». Но у мальчика были очень скромные вокальные данные, поэтому о карьере звезды эстрады пришлось забыть. Да и сам Олег Михайлович не особо одобрял такой выбор.