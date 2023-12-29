Экс-солистка группы «Серебро» Дарья Шашина после ухода из группы занялась блогерством и скинула 11 кг

Детство и юность

Дарья Шашина появилась на свет в Нижнем Новгороде в День знаний 1990 года. Семья, в которой росла девочка, была очень музыкальной. Дедушка играл на трубе, бабушка служила концертмейстеров в консерватории, папа стал композитором и писал аранжировки, а мама — скрипачка. Позже женщина ушла в бьюти-сферу и начала заниматься визажом.

Кроме Даши родители воспитывали и ее младшую сестру. Но родители развелись, и девочки остались с матерью.

С детства творческие корни давали о себе знать. Даша окончила музыкальную школу сразу по двум специальностям — фортепиано и скрипки.

После повторного замужества мамы Шашиной они переехали в Англию. Отчим Дарьи был подданным Великобритании и в Нижнем Новгороде трудился по контракту.

Немного позже девушка вернулась в Россию и поступила учиться в Нижегородскую консерваторию. Окончив четыре курса, Дарья прошла двухгодичные курсы по иностранным языкам. В 2012 году будущая певица уехала в Америку.

В США Дарья совершенствовала свой вокал и иностранные языки. Чтобы обеспечить свое существование, она подрабатывала фотомоделью, а вечерами пела в ресторане на Брайтон-Бич.