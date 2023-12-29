Экс-солистка группы «Серебро» Дарья Шашина после ухода из группы занялась блогерством и скинула 11 кг

Дарья Шашина ведет свой влог на YouTube. Фото: страница ВК Дарьи Чебановой

Дарья Шашина — известный блогер. Ранее состояла в коллективе «Серебро». Даша привыкла всегда двигаться вперед и постоянно открывает для себя новые творческой реализации.

Детство и юность

Дарья Шашина появилась на свет в Нижнем Новгороде в День знаний 1990 года. Семья, в которой росла девочка, была очень музыкальной. Дедушка играл на трубе, бабушка служила концертмейстеров в консерватории, папа стал композитором и писал аранжировки, а мама — скрипачка. Позже женщина ушла в бьюти-сферу и начала заниматься визажом.

Кроме Даши родители воспитывали и ее младшую сестру. Но родители развелись, и девочки остались с матерью.

С детства творческие корни давали о себе знать. Даша окончила музыкальную школу сразу по двум специальностям — фортепиано и скрипки.

После повторного замужества мамы Шашиной они переехали в Англию. Отчим Дарьи был подданным Великобритании и в Нижнем Новгороде трудился по контракту.

Немного позже девушка вернулась в Россию и поступила учиться в Нижегородскую консерваторию. Окончив четыре курса, Дарья прошла двухгодичные курсы по иностранным языкам. В 2012 году будущая певица уехала в Америку.

В США Дарья совершенствовала свой вокал и иностранные языки. Чтобы обеспечить свое существование, она подрабатывала фотомоделью, а вечерами пела в ресторане на Брайтон-Бич.

Дарья Шашина несколько лет прожила в США. Фото: страница ВК Дарьи Чебановой

Группа «Серебро»

Солистка не планировала возвращаться на родину, но случайно узнала, что в ее любимой коллектив «Серебро» требуется солистка. Шашина, не долго думая, вылетела в Москву.

Даша без труда прошла кастинг и была принята в группу на место ушедшей Анастасии Карповой.

Так, с октября 2013 года артистка стала выступать в трио «Серебро» вместе с Еленой Темниковой и Ольгой Серябкиной. Впервые Шашина появилась в группе на премьере клипа на «Угар». Песня «Я тебя не отдам» стала единственной композицией, записанной в этом составе. Темникова в 2014 году покинула коллектив, ее место заняла Полина Фаворская.

Дарья в качестве участницы группы снялась в нескольких клипах и работала над альбомом «Сила трех», но в 2016 году ушла по состоянию здоровья.

После этого «Серебро» выступали в сокращенном составе, но затем нашли Даше замену, ею стала Катя Кищук.

Диск «Сила трех» стал обладателем «Реальной премии MusicBox» как альбом года. Музыкальный интернет-портал «Яндекс.Музыка» также назвал пластинку лучшей.

Дарья Шашина покинула группу «Серебро» из-за серьезных проблем со здоровьем. Фото: страница ВК Дарьи Чебановой

Сольная карьера

Покинув группу, солистка некоторое время не появлялась в медиапространстве, но после паузы продолжила творческую самореализацию. Дарья завела свой блог в соцсети. Ее аккаунт очень быстро набрал популярность, и она вошла в десятку самых популярных блогеров России.

После этого Шашина вместе с супругом запустили проект VADA. Название произошло из соединения двух первых слогов имен влюбленных. Дуэт регулярно представлял слушателям новые треки. В 2019 году состоялся релиз клипа на композицию «С первой крыши». В создании песни «Мона Лиза» участвовали Дмитрий Красилов, Ида Галич, Роман Хан и Анна Семенович.

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Дарья Шашина с Иваном Чебановым создали дуэт VADA. Фото: страница ВК Дарьи Чебановой

Внешность

За врем нахождения в группе «Серебро», Даша поправилась на 10 кг. Изначально ее вес при росте 164 см составлял 52 кг. Солистка в коллектива может весить не более 55 кг, но Даша превысила норму.

Причиной оказалось больное колено девушки. Когда ей поставили, наконец, диагноз: врожденная дисплазия коленных суставов — болезнь уже начала прогрессировать. И беда не заставила себя долго ждать, в правом колене разорвался мениск. Ей пришлось меньше двигаться, и нужна была операция.

Прийти в форму певице помогли диетологи и психологи. Она ела только экологически чистые продукты и добилась заветной цифры на весах. Таким образом она смогла скинуть 11 кг. В это время ее очень хорошо поддерживал муж.

Экс-солистка группы «Серебро» Дарья Шашина после ухода скинула 11 кг. Фото: страница ВК Дарьи Чебановой

Личная жизнь

Находясь в группе «Серебро», девушка не находила времени на романы. После ее ухода появилась новость о том, что Шашина выходит замуж за экс-участника шоу «Голос-3» Ивана Чебанова.

Долгое время они были просто друзьями и в августе 2017 года поженились. Исполнительница взяла фамилию мужа после свадьбы.

В 2021 году Дарья поделилась с подписчиками информацией о своей беременности. Там же рассказала о первенце, выложив фото с мужем и малышом.

В браке с Иваном Чебановым Дарья родила сына Макса. Фото: соцсети Дарьи Чебановой

Дарья Чебанова (Шашина) - блогер

Вокалиста ведет свой влог на YouTube, посвященный бьюти-теме. Там она делится с подписчиками новинками косметологии, дает совету по уходу за своей внешностью.

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