Экс-солистка группы «Серебро» Дарья Шашина после ухода из группы занялась блогерством и скинула 11 кг

Детство и юность
Дарья Шашина появилась на свет в Нижнем Новгороде в День знаний 1990 года. Семья, в которой росла девочка, была очень музыкальной. Дедушка играл на трубе, бабушка служила концертмейстеров в консерватории, папа стал композитором и писал аранжировки, а мама — скрипачка. Позже женщина ушла в бьюти-сферу и начала заниматься визажом.
Кроме Даши родители воспитывали и ее младшую сестру. Но родители развелись, и девочки остались с матерью.
С детства творческие корни давали о себе знать. Даша окончила музыкальную школу сразу по двум специальностям — фортепиано и скрипки.
После повторного замужества мамы Шашиной они переехали в Англию. Отчим Дарьи был подданным Великобритании и в Нижнем Новгороде трудился по контракту.
Немного позже девушка вернулась в Россию и поступила учиться в Нижегородскую консерваторию. Окончив четыре курса, Дарья прошла двухгодичные курсы по иностранным языкам. В 2012 году будущая певица уехала в Америку.
В США Дарья совершенствовала свой вокал и иностранные языки. Чтобы обеспечить свое существование, она подрабатывала фотомоделью, а вечерами пела в ресторане на Брайтон-Бич.
Дарья Шашина несколько лет прожила в США. Фото: страница ВК Дарьи Чебановой
Группа «Серебро»
Солистка не планировала возвращаться на родину, но случайно узнала, что в ее любимой коллектив «Серебро» требуется солистка. Шашина, не долго думая, вылетела в Москву.
Даша без труда прошла кастинг и была принята в группу на место ушедшей Анастасии Карповой.
Так, с октября 2013 года артистка стала выступать в трио «Серебро» вместе с Еленой Темниковой и Ольгой Серябкиной. Впервые Шашина появилась в группе на премьере клипа на «Угар». Песня «Я тебя не отдам» стала единственной композицией, записанной в этом составе. Темникова в 2014 году покинула коллектив, ее место заняла Полина Фаворская.
Дарья в качестве участницы группы снялась в нескольких клипах и работала над альбомом «Сила трех», но в 2016 году ушла по состоянию здоровья.
После этого «Серебро» выступали в сокращенном составе, но затем нашли Даше замену, ею стала Катя Кищук.
Диск «Сила трех» стал обладателем «Реальной премии MusicBox» как альбом года. Музыкальный интернет-портал «Яндекс.Музыка» также назвал пластинку лучшей.
Дарья Шашина покинула группу «Серебро» из-за серьезных проблем со здоровьем. Фото: страница ВК Дарьи Чебановой
Сольная карьера
Покинув группу, солистка некоторое время не появлялась в медиапространстве, но после паузы продолжила творческую самореализацию. Дарья завела свой блог в соцсети. Ее аккаунт очень быстро набрал популярность, и она вошла в десятку самых популярных блогеров России.
После этого Шашина вместе с супругом запустили проект VADA. Название произошло из соединения двух первых слогов имен влюбленных. Дуэт регулярно представлял слушателям новые треки. В 2019 году состоялся релиз клипа на композицию «С первой крыши». В создании песни «Мона Лиза» участвовали Дмитрий Красилов, Ида Галич, Роман Хан и Анна Семенович.
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Дарья Шашина с Иваном Чебановым создали дуэт VADA. Фото: страница ВК Дарьи Чебановой
Внешность
За врем нахождения в группе «Серебро», Даша поправилась на 10 кг. Изначально ее вес при росте 164 см составлял 52 кг. Солистка в коллектива может весить не более 55 кг, но Даша превысила норму.
Причиной оказалось больное колено девушки. Когда ей поставили, наконец, диагноз: врожденная дисплазия коленных суставов — болезнь уже начала прогрессировать. И беда не заставила себя долго ждать, в правом колене разорвался мениск. Ей пришлось меньше двигаться, и нужна была операция.
Прийти в форму певице помогли диетологи и психологи. Она ела только экологически чистые продукты и добилась заветной цифры на весах. Таким образом она смогла скинуть 11 кг. В это время ее очень хорошо поддерживал муж.
Экс-солистка группы «Серебро» Дарья Шашина после ухода скинула 11 кг. Фото: страница ВК Дарьи Чебановой
Личная жизнь
Находясь в группе «Серебро», девушка не находила времени на романы. После ее ухода появилась новость о том, что Шашина выходит замуж за экс-участника шоу «Голос-3» Ивана Чебанова.
Долгое время они были просто друзьями и в августе 2017 года поженились. Исполнительница взяла фамилию мужа после свадьбы.
В 2021 году Дарья поделилась с подписчиками информацией о своей беременности. Там же рассказала о первенце, выложив фото с мужем и малышом.
В браке с Иваном Чебановым Дарья родила сына Макса. Фото: соцсети Дарьи Чебановой
Дарья Чебанова (Шашина) - блогер
Вокалиста ведет свой влог на YouTube, посвященный бьюти-теме. Там она делится с подписчиками новинками косметологии, дает совету по уходу за своей внешностью.
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