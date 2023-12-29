Его голос знают все любители советского спорта: почему Владимир Маслаченко прервал спортивную карьеру

Одна любовь на всю жизнь

Когда Маслаченко играл в составе «Металлурга», он познакомился с будущей женой.

Ольга, отец которой был высокопоставленным чиновником, в то время училась в институте. Она ходила на учебу мимо общежития, где жил Маслаченко.

Целый год пара встречалась, ходила по концертам и музеям, а потом молодые люди расстались. Но когда Владимир ехал в Москву, в поезде встретил бывшую возлюбленную. Иначе как судьбой это не назовешь, поэтому позже вратарь отыскал девушку в столице. Мать Ольги была против отношений с футболистом, а отец дал добро на их союз, увидев у молодого спортсмена широкие перспективы.

Ольга и Владимир были счастливы в браке. В их семье царила любовь и взаимоуважение. Владимир Никитович не имел вредных привычек и никогда не выражался нецензурно в своей семье.

Приезжая из-за границы, обязательно привозил дорогой жене стильные наряды, да и сам старался модно одеваться.