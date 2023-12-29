Его голос знают все любители советского спорта: почему Владимир Маслаченко прервал спортивную карьеру

Детство и юность
Владимир Маслаченко начал свой жизненный путь 5 марта 1936 года в поселке Васильковка Днепропетровской области в семье ветеринарного врача. Немного позже Маслаченко поселились в городе Кривой Рог.
С детства будущий комментатор увлекался спортом, но родители не одобряли это, потому что у мальчика оставалось мало времени на учебу. Он играл в баскетбол, волейбол, футбол, занимался еще и теннисом вкупе с легкой атлетикой.
Советский голкипер Владимир Маслаченко с детства увлекался спортом. Фото: Global Look Press
Футбольная карьера
В 15 лет Владимир стал одним из участников юношеской команды «Строитель», позже перешел в «Спартак» г. Кривой Рог и днепропетровский «Металлург». В 20 лет Маслаченко переехал в Москву, где и обосновался. Там он играл в составе команды «Локомотив», которая вскоре завоевала Кубок СССР. Такие же кубки Владимир выиграл в 1963 и 1965 годах, но уже будучи игроком московского «Спартака». В 1966 году Маслаченко стал капитаном команды.
Самым удачным в футбольной карьере для спортсмена стал период с 1960 по 1962 год. В 1960 году голкипер завоевал Кубок Европы, в 1961 году по мнению читателей журнала «Огонек», Владимир стал лучшим вратарем Советского Союза. В 1962 году команда Маслаченко удостоилась золотых медалей чемпионата СССР по футболу.
Владимир Маслаченко принес немало наград своим футбольным командам. Фото: Global Look Press
Во время матча в Коста-Рике футболист пострадал от удара ноги противника, ему раздробило челюсть. Пришлось делать сложную операцию по реконструкции лица, но после травмы вратарь стал плохо слышать одним ухом и даже носил слуховой аппарат. На чемпионате мира 1962 года он не смог защищать ворота команды, на его месте оказался Лев Яшин.
В 1970 году Маслаченко завершил спортивную карьеру и окончил Государственный институт физкультуры. Затем бывший голкипер выучил французский язык и два года трудился тренером-координатором в Республике Чад.
Голос спортивного комментатора Владимира Маслаченко знает каждый житель Советского Союза. Фото: Global Look Press
Телевидение
С 1973 по 1990 год Маслаченко работал спортивным комментатором в программе «Время». Его голос знает каждый житель Советского Союза. В 1996 году Владимир Никитович стал сотрудничать с НТВ и спутниковыми каналами компании.
Маслаченко комментировал матчи так эмоционально, что слушатели невольно ощущали себя на поле, среди игроков. В 2000 году советский вратарь, самый знаменитый комментатор заслужил российскую национальную премии в области телевидения ТЭФИ.
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Владимир Маслаченко создавал эффект присутствия на матче своим эмоциональным комментированием. Фото: Global Look Press
Одна любовь на всю жизнь
Когда Маслаченко играл в составе «Металлурга», он познакомился с будущей женой.
Ольга, отец которой был высокопоставленным чиновником, в то время училась в институте. Она ходила на учебу мимо общежития, где жил Маслаченко.
Целый год пара встречалась, ходила по концертам и музеям, а потом молодые люди расстались. Но когда Владимир ехал в Москву, в поезде встретил бывшую возлюбленную. Иначе как судьбой это не назовешь, поэтому позже вратарь отыскал девушку в столице. Мать Ольги была против отношений с футболистом, а отец дал добро на их союз, увидев у молодого спортсмена широкие перспективы.
Ольга и Владимир были счастливы в браке. В их семье царила любовь и взаимоуважение. Владимир Никитович не имел вредных привычек и никогда не выражался нецензурно в своей семье.
Приезжая из-за границы, обязательно привозил дорогой жене стильные наряды, да и сам старался модно одеваться.
Владимир Маслаченко и через 50 лет брака считал жену юной девушкой. Фото: соцсети
Увлечения
Владимир Никитович любил читать, с радостью занимался воспитанием внучек, но про спорт не забывал. В свободное время он катался на горных лыжах в Австрии и Болгарии. В 2000-х года стал заниматься парусным спортом и даже на протяжении четырех лет занимал пост в президиуме Всероссийской Федерации парусного спорта.
Владимир Маслаченко занимался воспитание внучек. Фото: соцсети
Смерть
Последний репортаж комментатора состоялся 14 ноября 2010 года. В свой почтенный возраст советский голкипер чувствовал себя бодро. Через четыре дня во время приготовления салата Владимир неожиданно упал. Супруга вызвала скорую, врачи которой констатировали у экс-вратаря гипертонический криз. В больнице Маслаченко поставили инсульт. После этого у репортера поднялась температура. Врачи боролись за его жизнь до 28 ноября 2010 года, но Владимир Никитович все же скончался от сердечной недостаточности.
Церемония прощания с легендой спортивной журналистики прошла в телецентре «Останкино». Все матчи 30-го тура чемпионата России по футболу начинались с минуты молчания в память о Маслаченко.
Владимир Маслаченко ушел из жизни 28 ноября 2010 года. Фото: Global Look Press
Его похоронили на Ваганьковском кладбище в Москве. На памятнике изображен футбольный матч и эмблема «Спартака», капитаном которого являлся Маслаченко и за которую болел всю свою жизнь.
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