Чем Наталья Варвина запомнилась на проекте «Дом-2» и как обрела личное счастье с его продюсером

Многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» наверняка помнят белокурую участницу проекта Наталью Варвину. Кто-то считает, что она вытянула счастливый билет, выйдя замуж за продюсера реалити Алексея Михайловского.
Но Алексей уже лишился этой должности, а они до сих пор счастливы вместе. Так что счастье Натальи не в социальных привилегиях. А тогда в чем же?
Детство
Наталья Варвина родилась 23 ноября 1982 года в Волгограде. У нее есть старший брат Александр и младшая сестра Ольга. После трагического события — смерти мамы — семья переехала из Волгограда в город Волжский.
Наталья проявляла активность с самого детства: занималась хореографией, каталась на роликах, лыжах и коньках. Кстати, в одном из интервью Наталья Варвина призналась, что закончила школу только с двумя четверками и даже могла претендовать на серебряную медаль.
После школы девушка поступила на заочное отделение в Волгоградский государственный технический университет, на факультет «Финансы и кредит». Параллельно с учебой работала ведущей на местном телевидении.
Наталья Варвина в детстве. Фото: соцсети Натальи Варвиной
«Дом-2»
Широкую известность Наталья получила после появления в реалити-шоу «Дом-2». Сначала девушка долго не могла найти себе пару, поскольку многих пугала ее излишняя прямолинейность. Но все же однажды лед тронулся.
В первую очередь Наталья обратила внимание на Степана Меньщикова, правда, он не смог ответить ей взаимностью. Затем Варвина начала строить отношения с Андреем Тишко, но потом узнала о его жене и ребенке.
Неожиданный поворот случился в романе с Андреем Черкасовым. Поначалу участник проекта осыпал девушку комплиментами, но как только сблизился с ней, все резко изменилось. Также еще одним претендентом на внимание Натальи был Максим Орлов, но и эта история не имела внятного продолжения.
В мае 2011 года Наталья Варвина ушла из «Дома-2». Но, очевидно, с пользой провела там время. Так, в 2009 году она получила второе место на конкурсе реалити-шоу «Человек года», а в 2010 году завоевала «золото» и автомобиль.
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Наталья Варвина на проекте «Дом-2». Фото: канал ТНТ
Конечно, участие в «Доме-2» дало Наталье определенную популярность. Однажды, рассказывая об этом, она вспомнила один, по собственному выражению, показательный случай.
«Мы с Сашей Харитоновой (участница «Дома-2». — Прим. ред.) после фотосессии зашли перекусить в забегаловку, за нами в очередь встали парни из «Фабрики звезд». Подхожу к кассе, мне говорят: «Здравствуйте, Наталья. Заказывайте». Один из парней сказал: «Наверное, постоянная клиентка, вот и узнали», — рассказывала Наталья в одном из своих интервью.
Другие проекты
После ухода с проекта Наталья Варвина активно искала себя. Так, совместно с вышеупомянутой Александрой Харитоновой и Нелли Ермолаевой они создали группу «Истринские ведьмы» и гастролировали вместе с ней по России. А чуть позже остался только дуэт с Нелли Ермолаевой.
Широкую известность в исполнении девушек получили песни «Напиши мечту», «Сердце стучится спокойно». Спустя какое-то время Наталья Варвина стала выступать и как сольная певица. Кроме того, она была концертным директором телешоу.
Наталья Варвина пробовала свои силы и в кинематографе. Так, в 2010 году она снялась в эпизодической роли в сериале «Супруги» с Ингой Оболдиной, Сергеем Шныревым и Николаем Горбуновым.
Наталья Варвина. Фото: личная страница Натальи Варвиной во «ВКонтакте»
Также Наталья приняла участие в драме Михаила Барщевского «Точка Док. Десять последних дней», где познакомилась с Иваном Охлобыстиным и Максимом Мальцевым. Но, к сожалению, съемки фильма так и не были завершены.
Одно время Наталья вела на реалити-шоу «Дом-2» танцевальный курс и даже успела подраться с бывшей подругой Александрой Харитоновой, которая, кстати, преподавала актерское мастерство. Что стало причиной конфликта, неизвестно. Кому-то показалось, что Наталья, к тому времени ставшая женой продюсера проекта Алексея Михайловского, просто зазвездилась.
Личная жизнь
Кстати, о Михайловском. Отношения с Алексеем начались у Натальи еще в 2010 году, когда он был женат на Василине Михайловской. Еще долго разрушительницей семьи считали именно Наталью. Но в 2020 году Василина неожиданно назвала истинную виновницу краха их союза — Ксению Собчак.
«Где бы она ни оказывалась, захватывает самого влиятельного на этой площадке жизни самца. И это уже дела давно минувших дней, но именно тогда «звезду» из нее сделал увлекшийся по уши мой бывший муж. До этого она была просто «дочь политика» и «тусовщица» внутри Садового кольца», — такую характеристику дала Василина Ксении.
Тем не менее 7 февраля 2013 года Алексей Михайловский женился не на Ксении, а именно на Наталье Варвиной. Кстати, предложение руки и сердца своей возлюбленной Алексей сделал в Париже, купил ей кольцо в ювелирном магазине «Тиффани». А летом 2013 года молодожены обвенчались в церкви у Никитских ворот.
Наталья Варвина и Алексей Михайловский. Фото: соцсети Натальи Варвиной
«В начале таинства прогремела гроза, зарядил дождь, а когда вышли из храма — небо осветило солнце. Было ощущение чуда, как будто все плохое мы оставили в прошлом. Затем отметили в ресторане, куда пригласили близких и некоторых бывших участников: Олю Солнце, Рому Третьякова, Лену Бушину», — рассказывали об этом событии сами супруги.
Кому-то может показаться, что Наталья вышла замуж за Алексея Михайловского из-за его престижного статуса на проекте. Но нет… В 2017 году место продюсера реалити-шоу занял Алексей Карманов. А супруги же продолжили свое участие в постановках школы актерского мастерства.
Что касается совместного быта, то одно время Алексей и Наталья снимали квартиру на Тверской, затем приобрели собственное жилье в ипотеку. А в 2018 году купили загородный дом. Единственное, что омрачает совместную жизнь супругов, — так это отсутствие детей. Сама Наталья намекнула, что у нее проблемы со здоровьем.
Рост и вес
Рост Натальи — 153 сантиметра, вес — 48 килограммов.
Наталья Варвина сейчас
Однако Наталья Варвина находит отдушину в многочисленных увлечениях. Так, она занимается латиноамериканскими танцами, серьезно увлекается кулинарией. Наталья даже обучалась кондитерскому мастерству в Chocolate Academy Russia. Рецептами любимых лакомств молодая женщина делится с подписчиками в соцсетях.
Также Наталья Варвина рассказывает своим фолловерам о путешествиях по разным странам и своих любимцах — лабрадорах Рональде и Шелдоне.
Наталья Варвина. Фото: соцсети Натальи Варвиной
Еще одно большое увлечение Натальи — это кино. Нередко она делится с подписчиками впечатлениями от просмотра интересных фильмов и сериалов. Хотя часто думается о том, что и жизнь самой Натальи Варвиной похожа на кинофильм с увлекательным сюжетом. И продолжение следует.
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