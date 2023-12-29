Чем Наталья Варвина запомнилась на проекте «Дом-2» и как обрела личное счастье с его продюсером

Многие поклонники реалити-шоу «Дом-2» наверняка помнят белокурую участницу проекта Наталью Варвину. Кто-то считает, что она вытянула счастливый билет, выйдя замуж за продюсера реалити Алексея Михайловского.

Но Алексей уже лишился этой должности, а они до сих пор счастливы вместе. Так что счастье Натальи не в социальных привилегиях. А тогда в чем же?

Детство

Наталья Варвина родилась 23 ноября 1982 года в Волгограде. У нее есть старший брат Александр и младшая сестра Ольга. После трагического события — смерти мамы — семья переехала из Волгограда в город Волжский.

Наталья проявляла активность с самого детства: занималась хореографией, каталась на роликах, лыжах и коньках. Кстати, в одном из интервью Наталья Варвина призналась, что закончила школу только с двумя четверками и даже могла претендовать на серебряную медаль.

После школы девушка поступила на заочное отделение в Волгоградский государственный технический университет, на факультет «Финансы и кредит». Параллельно с учебой работала ведущей на местном телевидении.