Кто из звезд не употребляет алкоголь даже по праздникам

Но есть звезды, принципиально не общающиеся с алкоголем. И причины на это у них разные.

С детства ни капли

Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук никогда не пила и не собирается.

- В новогоднюю ночь я предпочитаю пить детское шампанское,- говорит Анна. - Нам внушили какой-то стереотип, согласно которому праздник связан с бокалом вина или шампанского. Но как только я делаю глоток, все - голова, сосуды... Убеждена - никакой пользы, ничего хорошего даже от глотка алкоголя нет.

На одной волне с Ковальчук и Андрей Малахов, которого никто никогда не видел пьяным. Еще 15 лет назад он так объяснял свои несложившиеся отношения с алкоголем: «Моя работа подразумевает, что я всегда должен быть в форме. К тому же я всегда на виду…» На мероприятиях Андрей пьет чай, а если и поднимает бокал с шампанским, то чисто символически, а к самому напитку не притрагивается.

В глухой завязке

Наталья Андрейченко не пьет больше 40 лет, зато в прежние времена согревающие напитки любила. Наталья пристрастилась к спиртному на тусовках в общежитии ВГИКа. Андрейченко вспоминала: «Гуляли мы со страшной силой. Я тогда говорила: «Не люблю Париж только потому, что там нельзя раздавить бутылочку водочки с селедочкой за углом или в подъезде». Позже у актрисы из-за ее дружбы с алкоголем начались проблемы на работе. Во время съемок «Сибириады» Андрей Кончаловский звонил отцу Натальи и предлагал начать лечить ее от алкогольной зависимости, ведь артистка по несколько дней не появлялась на площадке, пребывая в запое.

Но родители понимали: заставить Наташу не получится, она должна сама захотеть решить проблему. И Мэри Поппинс нашла в себе силы для этого, попросив родителей о помощи. Отец достал редкое по тем временам импортное лекарство для кодировки, и оно помогло Наталье побороть недуг.

Владимир Пресняков, в молодости любивший выпить, признается: «Срывов не бывает - я уже понял, как мне хорошо без алкоголя. Он раньше давал кайф, а потом стал в тягость. Теперь без него замечательно обхожусь - учу этому свою любимую жену. Она любит иногда немного выпить шампусика...»