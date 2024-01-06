Кто из звезд не употребляет алкоголь даже по праздникам

Но есть звезды, принципиально не общающиеся с алкоголем. И причины на это у них разные.
С детства ни капли
Звезда сериала «Тайны следствия» Анна Ковальчук никогда не пила и не собирается.
- В новогоднюю ночь я предпочитаю пить детское шампанское,- говорит Анна. - Нам внушили какой-то стереотип, согласно которому праздник связан с бокалом вина или шампанского. Но как только я делаю глоток, все - голова, сосуды... Убеждена - никакой пользы, ничего хорошего даже от глотка алкоголя нет.
На одной волне с Ковальчук и Андрей Малахов, которого никто никогда не видел пьяным. Еще 15 лет назад он так объяснял свои несложившиеся отношения с алкоголем: «Моя работа подразумевает, что я всегда должен быть в форме. К тому же я всегда на виду…» На мероприятиях Андрей пьет чай, а если и поднимает бокал с шампанским, то чисто символически, а к самому напитку не притрагивается.
В глухой завязке
Наталья Андрейченко не пьет больше 40 лет, зато в прежние времена согревающие напитки любила. Наталья пристрастилась к спиртному на тусовках в общежитии ВГИКа. Андрейченко вспоминала: «Гуляли мы со страшной силой. Я тогда говорила: «Не люблю Париж только потому, что там нельзя раздавить бутылочку водочки с селедочкой за углом или в подъезде». Позже у актрисы из-за ее дружбы с алкоголем начались проблемы на работе. Во время съемок «Сибириады» Андрей Кончаловский звонил отцу Натальи и предлагал начать лечить ее от алкогольной зависимости, ведь артистка по несколько дней не появлялась на площадке, пребывая в запое.
Но родители понимали: заставить Наташу не получится, она должна сама захотеть решить проблему. И Мэри Поппинс нашла в себе силы для этого, попросив родителей о помощи. Отец достал редкое по тем временам импортное лекарство для кодировки, и оно помогло Наталье побороть недуг.
Владимир Пресняков, в молодости любивший выпить, признается: «Срывов не бывает - я уже понял, как мне хорошо без алкоголя. Он раньше давал кайф, а потом стал в тягость. Теперь без него замечательно обхожусь - учу этому свою любимую жену. Она любит иногда немного выпить шампусика...»
Знаешь ли ты, как долго МакSим избавлялась от тяги к зеленому змию? Фото: Артем Килькин/КП
МакSим в новогоднюю ночь пела на Первом канале: зрители убедились в том, что певица, которая пять лет назад лечилась от алкоголизма, в хорошей форме - похудела, посвежела. Два года назад женщина попала на два месяца в реанимацию с коронавирусной пневмонией и серьезными осложнениями, после чего быстро вернулась к активной гастрольной жизни. Оказалось, поспешила - вскоре случился очередной алкогольный срыв. Артистка легла в реабилитационную клинику и в конце лета начала выступать. МакSим - одна из немногих звезд, кто нашел смелость объявить о проблемах с алкоголем. Она записала видеообращение из клиники: «Моя уже ставшая привычкой попытка сбежать от проблем посредством алкоголя приводит к большим потерям. Поняла, что это зависимость. И решила действовать…»
Дмитрий Дибров прислушался к мнению врачей и не только бросил курить, но и перестал употреблять спиртное. Такие рекомендации доктора дали после того, как у Диброва случился микроинсульт. Теперь Дмитрий живет по безалкогольному режиму: «Почти три года - ни капли вообще!»
Виктор Сухоруков бросил пить и стал счастливым. Фото: Кристина Безбородова/Экспресс газета
Виктор Сухоруков в молодости выпивал крепко. Но последние 23 года не пьет совсем - решил и бросил. Сухоруков признается: «Мне нравилось пить, и у меня был круг пьющих друзей и подруг. Но вдруг однажды до меня дошло, что я пьяный этому миру не нужен! Что от меня воняет! Что я отвратителен! И еще понял, что можно по-другому. Теперь я могу сказать: трезвый Сухоруков богаче пьяного. И счастливее».