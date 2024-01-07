Угнать за 60 лет: как Николас Кейдж попал в кино

С одной стороны, Николас - безусловная звезда и обладатель самых крутых наград («Оскар», «Золотой глобус»). С другой - герой мемов, смешных картинок, «человек без лица», которого обвиняют в том, что во всех фильмах он играет с одной и той же флегматичной физиономией. На наш взгляд, обвинения эти незаслуженные, и Ник, отмечающий 7 января 60-летие, вправе именоваться легендой Голливуда.
Фото: личный архив Николаса Кейджа в социальной сети
Знаменитый режиссер Фрэнсис Форд Коппола, создатель трилогии «Крестный отец», приходится Нику родным дядей по отцу (дядину и папину фамилию он затем поменял на псевдоним, чтобы не было лишних разговоров о «блатном мажоре»). Николас посещал среднюю школу Беверли-Хиллз, которая славится тем, что очень многие ее воспитанники впоследствии находят свой путь в шоу-бизнесе: Кейдж учился вместе с Ленни Кравитцем и Солом Хадсоном, более известным как Слэш из группы Guns N’ Roses.
Фото: Global Look Press
Свой первый и пока единственный «Оскар» Кейдж получил в 1996 году за роль алкоголика-сценариста в ленте Майка Фиггиса «Покидая Лас-Вегас» - работу как минимум спорную, такую же, впрочем, как и весь фильм. Однако с «Оскаром» так бывает: порой достойных артистов и режиссеров награждают за отнюдь не лучшие их фильмы. Или не награждают вовсе - так что Николасу, можно сказать, крупно повезло, ибо он свою статуэтку, пусть и не совсем по делу (в данном случае), все же получил.
Фото: кадр из фильма
А вот работа, точно достойная «Оскара», - незаслуженно обойденный вниманием триллер «Глаза змеи» (1998), который снял голливудский классик Брайан Де Пальма, сумевший раскрыть весь актерский потенциал Кейджа. В роли нечистого на руку детектива, рвущегося в мэры курортного городка и на пути к своей цели внезапно оказывающегося перед тяжелым моральным выбором, Николас мгновенно переходил от зажигательной клоунады к трагедии поистине шекспировского масштаба. Именно этот фильм настоятельно рекомендуется посмотреть всем тем, кто сомневается в актерском даровании юбиляра.
Фото: кадр из фильма
Спорный «Оскар» открыл Нику путь к ролям в блокбастерах и соответствующим гонорарам. Во второй половине 90-х и на старте нулевых он регулярно снимался в высокобюджетных картинах. «Скала», «Воздушная тюрьма», «Без лица», «Город ангелов», «Угнать за 60 секунд» (в кадре с Анджелиной Джоли), «Сокровище нации» - эти и другие ленты принесли их продюсерам и лично Кейджу миллионы, которыми он, правда, не слишком удачно распоряжался, позволяя себе жить слишком роскошно и влезая в безумные долги. Все это привело к тому, что во второй декаде тысячелетия былая слава померкла и актер начал сниматься в низкобюджетных боевиках, недостойных звезды такого уровня.
Фото: Shutterstock
В 1987 году Ник познакомился с 18-летней Патрисией Аркетт (на фото), будущей обладательницей «Оскара», и в тот же день сделал ей предложение. Свадьба должна была пройти на Кубе, но во время покупки билетов произошел сбой, что невеста восприняла как знак свыше - и сбежала. И все же в 1995 году они поженились. Правда, через девять месяцев разошлись и начали делить имущество.
Потом снова сошлись и снова начали разводиться.... После неудачи с Патрисией у Кейджа был брак с Лизой Марией Пресли, дочкой Элвиса Пресли (которого, как помнят все, кто видел фильм Дэвида Линча «Дикие сердцем», Кейдж боготворил и на экране, и в жизни), - союз развалился через три месяца. Третьей женой Николаса стала 19-летняя официантка корейского происхождения Элис Ким. 30 июля 2004 года пара сыграла свадьбу, 3 октября 2005 года у супругов родился сын Кал-Эл. Увы, и этот брак в 2016-м развалился.
Через два года Кейдж начал встречаться с японкой Эрикой Койке, которая была моложе на 21 год. Дело дошло до свадьбы, но «счастливая семейная жизнь» подошла к финишной черте уже через четыре дня. Актер потом вспоминал, что женился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Лишь в пятый раз Ник, будучи, видимо, трезвым, женился удачно - его избранницей стала 26-летняя японка Рико Шибата. Свадьба состоялась три года назад, а в сентябре 2022-го у пары родилась дочь Огаст Франческа.