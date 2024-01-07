Угнать за 60 лет: как Николас Кейдж попал в кино

В 1987 году Ник познакомился с 18-летней Патрисией Аркетт (на фото), будущей обладательницей «Оскара», и в тот же день сделал ей предложение. Свадьба должна была пройти на Кубе, но во время покупки билетов произошел сбой, что невеста восприняла как знак свыше - и сбежала. И все же в 1995 году они поженились. Правда, через девять месяцев разошлись и начали делить имущество.

Потом снова сошлись и снова начали разводиться.... После неудачи с Патрисией у Кейджа был брак с Лизой Марией Пресли, дочкой Элвиса Пресли (которого, как помнят все, кто видел фильм Дэвида Линча «Дикие сердцем», Кейдж боготворил и на экране, и в жизни), - союз развалился через три месяца. Третьей женой Николаса стала 19-летняя официантка корейского происхождения Элис Ким. 30 июля 2004 года пара сыграла свадьбу, 3 октября 2005 года у супругов родился сын Кал-Эл. Увы, и этот брак в 2016-м развалился.

Через два года Кейдж начал встречаться с японкой Эрикой Койке, которая была моложе на 21 год. Дело дошло до свадьбы, но «счастливая семейная жизнь» подошла к финишной черте уже через четыре дня. Актер потом вспоминал, что женился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Лишь в пятый раз Ник, будучи, видимо, трезвым, женился удачно - его избранницей стала 26-летняя японка Рико Шибата. Свадьба состоялась три года назад, а в сентябре 2022-го у пары родилась дочь Огаст Франческа.