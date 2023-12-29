Искусство провокации или откровенный эпатаж: как Канье Уэст нашел свой уникальный стиль в рэпе

Кто такой Канье Уэст?
Канье Уэст впервые заявил о себе в мире музыки как успешный продюсер, сотрудничавший с рядом топовых артистов. Его дебют в качестве рэпера состоялся в 2004 году с альбомом College Dropout, после чего он закрепился на вершине хип-хоп сцены благодаря своим альбомам, ставшими лидерами чартов, таким как Late Registration (2005 год), My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010 год), Yeezus (2013 год) и Ye (2018 год).
Обладатель более чем 20 премий «Грэмми», Уэст также привлекает внимание своими яркими перформансами на церемониях награждения, модными экспериментами и браком с Ким Кардашьян.
Канье Уэст на вечеринке по прослушиванию Donda 2 в парке LoanDepot в Майами, Флорида, 22 февраля 2022 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Канье Омари Уэст появился на свет 8 июня 1977 года в Атланте (Джорджия). Его отец Рэй работал фотографом в газете Atlanta Journal и принимал участие в политической жизни движения «Черные пантеры». Позже он стал духовным советником. Мама Уэста — Донда — была педагогом, а впоследствии профессором английского в Чикагском университете. В дальнейшем она стала менеджером своего сына. В 2007 году, когда ей было 58, она умерла от болезни сердца, вызванной косметической операцией. Эта потеря сильно повлияла на Уэста, как в музыке, так и лично.
Когда Канье Уэсту было всего три годика, его родители, Рэй и Донда, мирно решили разойтись. После развода мать Уэста сама занялась его воспитанием в благополучном чикагском округе Саут-Шор. Однако, каждое лето мальчик проводил время со своим отцом. Когда Уэсту исполнилось 10, он вместе с мамой решил переехать в Китай на целый год. Там его мама преподавала по университетской программе обмена. В китайской школе Уэст был единственным иностранным учеником в своем классе. По возвращении в Чикаго, Канье заинтересовала хип-хоп сцена Саут-Сайда. Он завел дружбу с местным диджеем и музыкальным продюсером No ID, который стал для него наставником.
Уэст закончил среднюю школу Polaris, получив стипендию на обучение в Чикагской американской академии искусств. Однако, вместо того чтобы продолжить обучение, он решил полностью посвятить себя музыке. Этот выбор впоследствии повлиял на название его дебютного сольного альбома.
Музыкальный продюсер
После работы продюсером для местных музыкантов, Уэст изобрел свой фирменный стиль под названием «душа бурундука». Он ускорял сэмплы соула, создавая таким образом свою уникальную технику звукозаписи. В 2001 году он переехал в Нью-Йорк.
Вскоре после переезда ему выпал большой шанс. Он занялся продюсированием песни Джей Зи This Can’t Be Life, которая вошла в альбом Джей Зи 2000-го года Dynasty: ROC La Familia. На следующий год он укрепил свою репутацию, продюсируя четыре композиции для альбома The Blueprint. Многие считают эту пластинку одной из величайших в истории рэпа.
После этого успеха Уэст продолжил заниматься продюсированием для других звезд, включая Мос Дефа, Талиба Квели, Лудакриса, Алисию Киз и Бейонсе.
Однако, Уэсту не хотелось оставаться в тени. Он стремился стать главной звездой. Поначалу он пытался доказать всем, что он тоже может быть хорошим рэпером. Он просил компанию Roc-A-Fella позволить ему выступить с рэпом, но Джей Зи, один из основателей компании, сказал журналу Time, что не видит его в роли рэпера.
«Мы все были уличными парнями и делали все возможное, чтобы выжить, — сказал Джей-Зи. — Канье же, насколько я знаю, никогда не занимался мошенничеством. Я просто не мог представить его в роли рэпера».
Другие звукозаписывающие компании ответили Уэсту аналогично.
«Я постоянно уходил со встреч в слезах», — вспоминал Уэст.
В 2002 году Деймон Дэш с неохотой подписал контракт с Уэст в Roc-A-Fella, но главным образом для того, чтобы продолжать сотрудничать с ним в качестве продюсера. Однако в том же году, когда Уэст ехал домой из звукозаписывающей студии в Калифорнии, он попал в аварию, в результате которой его челюсть была серьезно повреждена. Несмотря на то, что его челюсть еще не была полностью восстановлена после реконструктивной операции, он написал и записал об этом песню Through the Wire.
В то время как Уэст восстанавливался в Лос-Анджелесе после этого инцидента, он написал большую часть своего первого альбома. Но после того, как альбом был закончен, он оказался в интернете. В ответ Уэст решил улучшить его, пересмотрев и переписав песни и изменив аранжировки, добавив более интенсивные барабаны, хоровые партии в стиле госпел и струнные инструменты. Он оплачивал работу оркестров из собственного кармана.
The College Dropout
Альбом The College Dropout был наконец выпущен в феврале 2004 года и стал большим успехом, разошедшись тиражом 2,6 миллиона копий и сделав Канье Уэста звездой. В этом альбоме он обсуждал такие темы, как потребительское общество, расизм, высшее образование и его религиозные убеждения, нарушая стереотипы гангста-рэпа. Сингл Jesus Walks привлек внимание, и альбом поднялся на 2-е место в чарте Billboard Hot 200.
Уэст был номинирован на 10 премий «Грэмми», и удостоился трех наград, включая лучшую рэп-песню за Jesus Walks и лучший рэп-альбом. Вскоре после выхода альбома Уэст основал свой звукозаписывающий лейбл GOOD Music совместно с Sony BMG, подписав таких артистов как Джон Ледженд, Большой Шон, Коммон, Пуша-Т и других.
Рэпер и певец Канье Уэст выступает в рамках своего тура Touch The Sky Tour 2005, 24 октября 2005 г., Колумбус, Огайо, США. Фото: Global Look Press
Late Registration
Уэст вложил год времени и 2 миллиона долларов в свой второй альбом, сотрудничая с оркестром и композитором Джоном Брайоном. Последний, несмотря на свою репутацию, никогда раньше не сотрудничал с рэперами, что, безусловно, было новым опытом для него. В соответствии с установками неугомонного и творческого буржуа, Уэст стремился расширить границы хип-хопа, стараясь понять, насколько далеко он сможет зайти в своих экспериментах.
Он поделился своими намерениями с редакцией New York Times, и, судя по результатам, его усилия были полностью оправданы. Альбом принес ему еще три престижные награды «Грэмми», включая призы за лучший рэп-альбом и лучшую рэп-песню (за Diamonds from Sierra Leone) и лучшее сольное рэп-исполнение (за Gold Digger). Late Registration стартовал на вершине чарта Billboard Hot 200, что стало для Уэста своего рода достижением, которое он позже повторил с каждым своим сольным альбомом.
«В Late Registration Дон Луи Виттон стремился не просто создать популярную музыку, он хотел стать ею», - написал обозреватель Rolling Stone Роб Шеффилд. Благодаря этому альбому, музыкант продемонстрировал свои выдающиеся продюсерские способности, расширив границы лирики и сделав хип-хоп еще более заметным в музыкальном мире.
В сентябре 2005 года, через месяц после выпуска альбома «Поздняя регистрация», Уэст появился на телеэкранах NBC, чтобы собрать средства для пострадавших от урагана «Катрина». Его выступление вызвало огромное внимание национальных СМИ — это было его первое, но далеко не последнее, высказывание прямо по телевидению. Уэст выразил мнение, что «Джорджу Бушу наплевать на чернокожих», поддержав широко распространенную критику президента за его несвоевременную поездку в разрушенный Новый Орлеан. Буш был глубоко оскорблен высказыванием Уэста, и позже назвал это «отвратительным моментом».
Graduation
После того, как Канье Уэст совершил гастроли с U2 в 2005–2006 годах, его вдохновило сделать хип-хоп более гимническим, чтобы его можно было исполнять на стадионах и аренах. На него начали оказывать влияние как рок-н-ролл (the Stones, Led Zeppelin, the Killers), так и хаус-музыка (зародившаяся в его родном городе Чикаго). В результате этого Уэст выпустил свой третий альбом Graduation 11 сентября 2007 года.
Этот альбом вышел в тот же день, что и альбом 50 Cent Curtis, и стал частью объявленной битвы за душу хип-хопа — эрудированный шоумен против израненного пулями уличного бандита. Но благодаря новаторской (для хип-хопа) палитрой многослойных электронных синтезаторов и слоганной игрой слов в текстах песен, альбом Уэста был продан тиражом 957 000 копий за первые шесть дней, сразу поднявшись на 1-е место.
Музыкальная индустрия начала выражать обеспокоенность по поводу влияния интернета на свои доходы. В ответ на это, Уэст выпустил видео на свой сингл Can’t Tell Me Nothing, наняв комика Зака Галифианакиса для исполнения бэк-вокала в альтернативной версии песни. Это видео вызвало большой интерес и стало вирусным на YouTube.
Канье Уэст выступает вживую в рамках 17-го ежегодного музыкального фестиваля Essence, 2 июля 2011 г. – Новый Орлеан, Луизиана, США – Фото: Global Look Press
Смерть матери
Уэст пережил трагедию, когда его любимая мама умерла от сердечного приступа после косметической операции в 2007 году. Он посвятил ей песню во время своего первого после похорон концерта и назвал ее Hey Mama. Через несколько месяцев он расстался со своей невестой, Алексис Файфер, и его следующий альбом 808s & Heartbreak, выпущенный год спустя, был пронизан горем, печалью и одиночеством. Чтобы выразить свои чувства, он отказался от рэпа в пользу пения через вокальный процессор, который придал его голосу механическое звучание.
Этот альбом он описал как поп-арт и заявил, что хип-хоп больше не является частью его жизни. Уэст даже вообще отказался от рэпа, предпочитая петь через вокальный процессор с автоматической настройкой, который придавал его голосу роботизированный оттенок — техника, ныне повсеместно распространенная в хип-хопе. Он классифицировал новый альбом как «поп-арт» (не путать с движением визуального искусства) и объявил: «Хип-хоп для меня закончился». Но это было не совсем верно. В том году он выиграл две премии «Грэмми» за гостевые участия в записи рэпа на треках American Boy Эстель и Swagga Like Us ТИ.
Вражда с Тейлор Свифт
Вскоре после этого случая на прошедшей церемонии вручения премии MTV Video Music Awards некоторые начали сомневаться в стабильности умственного состояния Уэста. В Radio City Music Hall в Нью-Йорке он вторгся на сцену во время выступления Тейлор Свифт, выражая свой протест против ее награждения за лучшее женское видео (за видео You Belong to Me), а не за победу Бейонсе.
Отголоски этого конфликта до сих пор ощущаются. Уэст сначала извинился, но потом отозвал свои извинения в интервью для New York Times в 2013 году. Однако к 2015 году они стали друзьями, даже виделись вместе за ужином.
Мода
Уэст сделал перерыв в музыке и сосредоточился на моде. Начиная с 2006 года, он уже сотрудничал со многими модными брендами, включая A Bathing Ape и Nike. Говорят, что в 2009 он даже стажировался в Gap и Fendi, чтобы получить опыт. В 2011 году он представил свою первую модную коллекцию в Париже, однако она не получила ожидаемого успеха. Лонг Нгуен, глава отдела стиля журнала Flaunt, критически отозвался о коллекции, заявив: «Вы не можете просто выбросить немного лисьего меха на подиум и назвать это роскошью».
Уэст был задет этим комментарием и произнес ответную речь после показа, где попросил более благосклонного отношения к своему творчеству. Несмотря на это, его следующая коллекция, представленная год спустя, также не имела успеха. Разочарованный таким прохладным приемом, Уэст заявил, что больше не планирует проводить показы в Париже.
В 2013 году Уэст сотрудничал с французским модным домом APC и выпустил капсульную коллекцию. В 2015 году он заключил контракт на 10 млн долларов с Adidas и выпустил свою первую коллекцию одежды под брендом Yeezy. Хотя прием коллекции был неоднозначным, его пятая коллекция, выпущенная в 2017 году, получила положительные отзывы от Анны Винтур, главного редактора американского издания журнала Vogue.
My Beautiful Dark Twisted Fantasy
После перерыва в музыке, Уэст выпустил свой пятый альбом в 2010 году. Темы альбома включали паранойю знаменитостей и безудержное потребительство. По мнению Pitchfork, альбом звучал как «мгновенный величайший хит». Это был лучший и худший альбом Канье Уэста одновременно: грандиозное произведение, граничащее с абсурдом. Было выпущено четыре сингла с альбома, включая Monster, с которым Уэст, Джей Зи и Рик Росс запомнились своим участием и заняли второе место благодаря зажигательным куплетам Ники Минаж в качестве приглашенного гостя.
Затем Уэст и его давний соперник Джей Зи выпустили совместный альбом Watch the Throne в 2011 году. С этого альбома было выпущено семь синглов, в том числе Otis и Niggas in Paris. Этот альбом принес еще три победы Грэмми в копилку их соответствующих побед Уэста и Джей Зи.
Брак с Ким Кардашьян и дети
В 2012 году Канье Уэст выпустил альбом Cruel Summer, который включал в себя артистов его лейбла GOOD Music. Однако в том же году внимание СМИ было больше приковано к его отношениям со звездой реалити шоу Ким Кардашян, которые начались в апреле. 21 октября 2013 года они обручились, после того, как Канье сделал предложение на стадионе AT&T в Сан-Франциско. Их свадьба состоялась 24 мая 2014 года в Италии, на территории исторического Форта ди Бельведере.
Среди гостей были дизайнер Рейчел Рой, теннисистка Серена Уильямс, режиссер Стив Маккуин, музыканты Q-Tip и Рик Рубин, а также певица Лана Дель Рей. Пара имеет троих детей: дочь Норт, которая родилась 15 июня 2013, сына Сейнта, родившегося 5 декабря 2015, и еще одну дочь, рожденную через суррогатное материнство.
В феврале 2021 года Кардашьян подала на развод с Уэстом.
Канье Уэст с дочерью Норт и Ким Кардашьян. Фото: Global Look Press
Yeezus
Тот, кто прослушает шестой альбом Канье Уэста, Yeezus, выпущенный в июне 2013 года, не обнаружит свидетельств идиллической жизни рэпера. Звучание альбома резкое, сырое и практически лишенное мелодии - Уэст привлек продюсера Рика Рубина, чтобы внести кардинальные изменения всего за несколько дней до выпуска. В текстах песен Уэст звучит параноидальным и самовлюбленным, особенно в композиции I Am a God, где есть знаменитая строчка «Поторопись с моими чертовыми круассанами».
Уэст заявил, что альбом был направлен против коммерческой рекламы, и он содержал мало музыки, которая была подходящей для радиовещания, за исключением сингла Black Skinhead, который был в стиле глэм-рока. Yeezus остается единственным альбомом Уэста, который не достиг тиража миллиона копий в США. Однако, альбом был хорошо принят критиками, включая легенду рока Лу Рида, который сказал Rolling Stone, что «Каждый трек подобен созданию фильма... Этот парень действительно, очень, очень талантлив».
Вражда с Джимми Киммелом
В прошлом сентябре между Уэстом и Джимми Киммелом возник спор в Твиттере, после того как ведущий ток-шоу подшутил над интервью, которое Уэст провел с Би-би-си в Великобритании. Киммел пригласил детей-актеров для цитирования некоторых из наиболее пафосных цитат Уэста на своем шоу. Однако Уэсту это совсем не показалось забавным. Он выразил свое недовольство, написав в Твиттере: «Джимми Киммел переходит все границы, пытаясь каким-либо образом подделать первое за многие годы сообщение честных СМИ». Киммел с радостью прочел твиты Уэста на своем следующем шоу, что вызвало еще большее возмущение со стороны рэпера. Уэст поделился ссылкой на статью в Slate под названием: «Канье был прав».
В следующем месяце Уэст присутствовал в качестве гостя на программе Jimmy Kimmel Live, где интервью с ним заняло значительную часть передачи. Канье произнес несколько свободных монологов, рассказывая о разных аспектах своей жизни: начиная от карьеры и заканчивая мыслями о папарацци, Стиве Джобсе и Иисусе. «Я не знаю, известно ли тебе это, но многие люди считают тебя придурком», — пошутил Киммел, хотя и продолжил восхвалять характер Уэста. Оказалось, что двое ведущих знакомы друг с другом еще до своего спора, и именно по этой причине Уэст был задет тем, как его изобразил Киммел. В конце шоу они успокоились и разрядили атмосферу. Киммел признал, что учет чувств знаменитостей не является для него приоритетом при создании комедийных скетчей.
Сотрудничество с Полом Маккартни, Рианной и другими публичными выступлениями
В начале 2015 года, Канье Уэст стал первым и единственным рэпером, сотрудничавшим с Полом Маккартни и записавшим с ним сингл Four Five Seconds, выпустившим его вместе с Рианной. Однако, спустя месяц, произошел еще один инцидент — на премии «Грэмми» Уэст выразил протест против решения Бека не отдавать награду за лучший альбом Бейонсе. Он заявил, что Бек должен уважать искусство и отдать свою премию Бейонсе после окончания церемонии. Через несколько месяцев после этого, Уэст отказался от своих слов в интервью газете Sunday Times. Он признал, что ошибся, считая Бека, играющего на 14 различных инструментах, неуважительным к искусству.
В марте стало известно, что Канье Уэст является одним из совладельцев музыкального сервиса Tidal, объединившим многих известных музыкантов, среди которых Бейонсе, Джей Зи, Рианна, Мадонна, Крис Мартин и Ники Минаж. А в июне на британском фестивале «Гластонбери» он стал главным исполнителем, несмотря на инициативу исключить его из списка участников, поддержанную 135 тысячами голосов.
Пол Маккартни, Канье Уэст и Рианна выступают на сцене на 57-й ежегодной церемонии вручения премии «Грэмми», 8 февраля 2015 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фото: Global Look Press
The Life of Pablo
В преддверии выхода его седьмого альбома The Life of Pablo возникло еще больше споров. Перед своим выпуском 14 февраля 2016 года Уэст попал в заголовки газет из-за серии противоречивых твитов, в том числе того, в котором говорилось, что Билл Косби, которого судят за употребление запрещенных веществ и изнасилование женщин, невиновен. Он поссорился с рэпером Визом Халифой, который, как он ошибочно полагал, критиковал его жену Ким Кардашьян. Он также извинился перед Майклом Джорданом за то, что, похоже, оскорблял легенду баскетбола в своих текстах. А затем, на следующий день после выхода своего альбома, Уэст странным образом призвал своих подписчиков пролоббировать основателя Facebook Марка Цукерберга и вложить 1 миллиард долларов в «идеи» Уэста. Он также утверждал, что задолжал 53 миллиона долларов.
Альбом ознаменовал еще одну смену направления и очередной успех. Он охватывает гораздо более широкую звуковую палитру, чем предыдущий альбом Yeezus. Здесь представлено огромное количество звуковых эффектов, стилей и заимствований, начиная от трэпа и заканчивая госпелом и автоматическими мелодиями, от авангардных поп-мотивов, классического соула до дэнсхолла. Среди приглашенных вокалистов были Фрэнк Оушен, рэпер Шанс, Рианна, Дезигнер и Кид Куди. Это был шестой сольный альбом Уэста подряд, который дебютировал на первом месте чарта Billboard 200.
Отмена тура и возвращение в центр внимания
20 ноября 2016 года рэпер Уэст, находясь в рамках своего тура Saint Pablo, прервал концерт в Сакраменто, дабы произнести путаную речь о музыкальных радиостанциях, MTV, президентах Бараке Обаме и Дональде Трампе, а также о певцах Бейонсе и Джей Зи. Это стало вторым случаем за неделю, когда он публично поддержал Трампа на сцене. На следующий день он отменил оставшиеся 21 концертов из-за истощения, и провел восемь дней в больнице в Медицинском центре Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
В феврале 2017 года глава звукозаписывающего лейбла GOOD music, Пуша Ти, сообщил в интервью о работе Уэста над новым альбомом. Продолжали появляться слухи о ходе работы над альбомом, и в некоторых заметках говорилось о том, что признанный артист уехал в горы Джексон-Хоул в штате Вайоминг для поиска творческого вдохновения.
В апреле 2018 года Уэст вернулся в поле зрения общественности, объявив о написании книги на философскую тему «Сломай симуляцию». Через несколько дней он подтвердил слухи о новой музыке, опубликовав серию коротких сообщений в Твиттере, где заявил, что планирует выпустить два альбома в июне с разницей в неделю, причем второй будет записан вместе с его давним соавтором Кидом Куди.
Затем Уэст вызвал ажиотаж, когда в своих твитах упомянул о своей поддержке президента Трампа, назвав его «моим братом» и отметив, что они разделяют «энергию дракона», даже опубликовав селфи, на котором он носит шляпу Трампа Make America Great Again. Позже Уэст попытался прояснить ситуацию, сказав, что он любит и Хиллари Клинтон и не согласен со всем, что сказал президент. «Я ни с кем не согласен на 100%, кроме самого себя», - написал он.
В начале мая в интервью TMZ Уэст рассказал, что он был зависим от запрещенных веществ до своего срыва на сцене в ноябре 2016 года и госпитализации, которые он начал принимать после липосакции, потому что «я не хотел, чтобы вы все называли меня толстым». Он также вызвал негодование, описав историю порабощения афроамериканцев в США как «выбор», его слова снова вызвали возмущение в социальных сетях и побудили к еще одной попытке дать разъясняющее объяснение позже.
Канье Уэст делает заявление для СМИ во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне, округ Колумбия, 11 октября 2018 года. Фото: Global Look Press
Возглавляет чарты с Ye
31 мая Уэст провел эксклюзивную вечеринку в Джексон-Хоул для инсайдеров индустрии и избранных знаменитостей, таких как Крис Рок и Джона Хилл, в честь дебюта своей новой студийной работы Ye. Альбом из семи треков, в который вошли работы Кида Куди и Минаж, затронул самые разные темы, от обвинений в сексуальном насилии, выдвинутых против Рассела Симмонса, до саги об измене Тристана Томпсона и Хлои Кардашьян, до противоречивых комментариев самого рэпера о рабстве и биполярном расстройстве.
Уэст расширил тему биполярного расстройства в последующем интервью, подтвердив, что ему недавно поставили диагноз. Повторяя текст своего трека о том, что это его «сверхспособность», он настаивал на том, что это состояние подпитывало его творчество, но также признал, что это привело к печальным последствиям.
«Подумайте о людях, у которых проблемы с психикой, которые не похожи на Канье Уэста <...> Подумайте о ком-нибудь, кто делает в точности то, что я делал в TMZ, но они делают это только на работе, — сказал он. — Затем во вторник утром они возвращаются и теряют работу».
12 июня стало известно, что Ye дебютировал под номером 1 в Billboard 200; это стало восьмым подряд альбомом Уэста, возглавляющим чарты, сравнявшись с рекордами The Beatles и Эминема. Кроме того, все семь треков Ye попали в топ-40, а Yikes занял 8-е место в чарте.
Воскресные богослужения
В начале 2019 года, Канье Уэст представил свои воскресные богослужения - события, на которых рэпер и его коллеги исполняли евангельские версии его популярных песен в различных местах. О данных мероприятиях, которые проводились только по приглашениям, публика узнавала через социальные сети.
Позже, Уэст привез свою новую масштабную инициативу на фестиваль Coachella, где в апреле прошло специальное шоу на Пасху. На вершине рукотворного холма выступил он и большой коллектив певцов и танцоров, облаченных в одинаковые лиловые наряды.
Jesus Is King, «Иисус рождается в Рождество», «Эммануил» и оперы
Тем временем артист продолжил работу над новым альбомом. Альбом под названием Yandhi, с запланированной датой выхода 29 сентября 2018 года, был перенесен на 23 ноября, а затем отложен на неопределенный срок. В августе 2019 года было объявлено, что другой студийный проект, Jesus Is King, выйдет 27 сентября, хотя эта дата также прошла, а обещанного альбома так и не появилось. Jesus Is King с евангельским оттенком был наконец представлен 25 октября, в тот же день, что и 35-минутный фильм IMAX с тем же названием, в котором была задокументирована одна из воскресных служб Уэста.
В ноябре на Hollywood Bowl Уэст дебютировал с «Навуходоносором» - оперой, в которой поет хор в стиле воскресной службы, а ее создатель читает отрывки из Библии сбоку от сцены. Затем он поставил оперу «Мария», основанную на истории Рождества, а затем выпустил 19-трековый госпел-альбом «Иисус рождается в Рождество».
Согласно пресс-релизу, Уэст выпустил Emmanuel on Christmas Day 2020 из пяти треков, состоящих из «новой музыки, вдохновленной древними и латиноамериканскими мотивами».
Президентские выборы 2020 года
4 июля 2020 года Уэст написал в твиттере, что баллотируется в президенты: «Теперь мы должны реализовать обещание Америки, доверившись Богу, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов».
Уэст провел свой первый предвыборный митинг 19 июля 2020 года в Чарльстоне, Южная Каролина. С выбритой на голове надписью «2020» он, среди прочего, говорил о планируемом отцовстве, марихуане и рабстве в своей речи, которая длилась более часа.
12 октября он опубликовал свое первое предвыборное видео, призывающее избирателей вписать его в свои бюллетени.
Уэст в конце концов уступил и намекнул на президентские выборы в 2024 году.
Канье Уэст. Фото: Global Look Press