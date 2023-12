Искусство провокации или откровенный эпатаж: как Канье Уэст нашел свой уникальный стиль в рэпе

Музыкальный продюсер

После работы продюсером для местных музыкантов, Уэст изобрел свой фирменный стиль под названием «душа бурундука». Он ускорял сэмплы соула, создавая таким образом свою уникальную технику звукозаписи. В 2001 году он переехал в Нью-Йорк.

Вскоре после переезда ему выпал большой шанс. Он занялся продюсированием песни Джей Зи This Can’t Be Life, которая вошла в альбом Джей Зи 2000-го года Dynasty: ROC La Familia. На следующий год он укрепил свою репутацию, продюсируя четыре композиции для альбома The Blueprint. Многие считают эту пластинку одной из величайших в истории рэпа.

После этого успеха Уэст продолжил заниматься продюсированием для других звезд, включая Мос Дефа, Талиба Квели, Лудакриса, Алисию Киз и Бейонсе.

Однако, Уэсту не хотелось оставаться в тени. Он стремился стать главной звездой. Поначалу он пытался доказать всем, что он тоже может быть хорошим рэпером. Он просил компанию Roc-A-Fella позволить ему выступить с рэпом, но Джей Зи, один из основателей компании, сказал журналу Time, что не видит его в роли рэпера.

«Мы все были уличными парнями и делали все возможное, чтобы выжить, — сказал Джей-Зи. — Канье же, насколько я знаю, никогда не занимался мошенничеством. Я просто не мог представить его в роли рэпера».

Другие звукозаписывающие компании ответили Уэсту аналогично.

«Я постоянно уходил со встреч в слезах», — вспоминал Уэст.

В 2002 году Деймон Дэш с неохотой подписал контракт с Уэст в Roc-A-Fella, но главным образом для того, чтобы продолжать сотрудничать с ним в качестве продюсера. Однако в том же году, когда Уэст ехал домой из звукозаписывающей студии в Калифорнии, он попал в аварию, в результате которой его челюсть была серьезно повреждена. Несмотря на то, что его челюсть еще не была полностью восстановлена после реконструктивной операции, он написал и записал об этом песню Through the Wire.

В то время как Уэст восстанавливался в Лос-Анджелесе после этого инцидента, он написал большую часть своего первого альбома. Но после того, как альбом был закончен, он оказался в интернете. В ответ Уэст решил улучшить его, пересмотрев и переписав песни и изменив аранжировки, добавив более интенсивные барабаны, хоровые партии в стиле госпел и струнные инструменты. Он оплачивал работу оркестров из собственного кармана.