Как Владимир Березин стал «Кремлевским ведущим» и победил тяжелую болезнь

Именно с подачи телеведущего Владимира Березина певца Николая Баскова начали называть «золотым голосом России». Это он умеет представлять артистов так, как никто другой.
Нередко этого мужчину с идеальной осанкой и обворожительной улыбкой приглашают вести официальные мероприятия. Ведь его присутствие словно повышает их статус.
В кулуарах его даже называют «кремлевским ведущим». А меж тем когда-то Березина увольняли с Орловского телевидения за деревенский говор.
Детство
Владимир Александрович Березин родился в селе Топки Орловской области в 1957 году. В жилах Владимира течет чеченская кровь, поскольку его отец Юрий Исламов — чеченец по национальности. А вот отчество он взял в честь матери — Александры Березиной.
Интересна история знакомства родителей ведущего. Впервые они встретились в Казахстане, куда вчерашняя студентка Саша приехала работать геологом. Между молодыми людьми закрутился роман.
Когда Александра узнала о своем интересном положении, Юрий предложил ей стать второй женой, поскольку на тот момент он уже жил с законной супругой. Мама Владимира категорически была не согласна с такой ролью и вернулась в родные края, предприняв все, чтобы возлюбленный не искал их с ребенком. Но однажды вся правда раскрылась.
Владимир Березин в детстве. Фото: соцсети Владимира Березина
С отцом Владимир встретился уже в возрасте 35 лет, когда показал его фотокарточку на местном телевидении и сказал, что хочет его найти. К счастью, мужчина видел этот эфир и узнал сына.
«Отец мне потом рассказывал, что шел в этот момент выключать телевизор и вдруг увидел свою фотографию. На следующий день он нашел меня. Я приехал к нему домой. Там сидели мои братья, племянники. Возникла довольно неловкая ситуация. В этот момент мать отца взяла меня за руку, погладила и сказала: «Сыночек мой», — рассказал Владимир Березин Борису Корчевникову в интервью программе «Судьба человека».
Сейчас же он поддерживает отношения со всей своей кавказской родней. И до сих пор хранит кинжал — подарок отца, которого не стало несколько лет назад.
С благодарностью Владимир Березин вспоминает и о своей бабушке и тете Анне, которые также воспитывали его в детстве, когда мама уезжала в геологические экспедиции.
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Учеба и первые успехи
После школы молодой человек поступил в Орловское училище культуры, на факультет режиссуры. Параллельно работал на местном телевидении, читал новости о подвигах передовиков производства и рекордном урожае пшеницы. Затем Владимир переехал в Свердловск (ныне Екатеринбург), где окончил Уральский государственный университет. Была в его биографии и служба в армии.
Владимир Березин в молодости. Фото: соцсети Владимира Березина
Карьера на телевидении
Огромную роль в судьбе Владимира Березина сыграл будущий президент России Борис Ельцин, который в 1980-х годах был секретарем обкома. Владимир принимал участие в конкурсе на должность главного диктора свердловского телевидения и по решению Ельцина был назван победителем. Вскоре его лицо знал практически каждый житель Свердловска.
Однако Владимир Березин решил, что ему недостаточно только региональной славы, и решил попытать счастья и в Москве.
Попав на Центральное телевидение, Владимир Березин вел такие популярные программы, как «Время» и «Спокойной ночи, малыши».
Владимир Березин в программе Елены Малышевой «Жить здорово». Фото: Первый канал
Уже в возрасте 40 лет Владимир Александрович стал главным диктором канала РТР. Однако в начале 2000-х дикторские отделы начали стремительно сокращаться, и ведущий переживал непростые времена. Но несмотря на все давление обстоятельств, все же смог вернуться в строй.
Сейчас Владимир Александрович ведет концерты, торжественные церемонии, фестивали и презентации. В 2021 году он принял участие в создании документальной передачи «Мистические тайны кино».
Личная жизнь
Вот уже больше сорока лет Владимир Березин счастлив в браке с женой Людмилой. Они познакомились, когда молодая женщина работала звукорежиссером на радио. Однажды вместе ехали в автобусе, разговорились, поняли, что интересны друг другу, влюбились, встречались, женились. Причем свадьба произошла спустя месяц знакомства.
По словам Владимира Александровича, жена всегда поддерживала его во всех начинаниях. Ведущий ласково называет супругу Дюймовочкой, но при этом подчеркивает, что она очень сильная женщина.
В этом союзе на свет появилась дочь Юлия. В юности она увлекалась конным спортом. Чуть позже Юлия уехала во Францию, вышла там замуж и родила сына Антуана.
Владимир Березин с женой Людмилой. Фото: Первый канал
Однажды семья Владимира Березина столкнулась с тяжелым испытанием. В начале 2000-х у него ему диагностировали тяжелую болезнь — гемангиому в позвоночнике. Справиться с недугом ведущему помогла девушка по имени Маргарита Куправа.
«Один знакомый посоветовал мне сходить к этой девушке, а она только взглянула на меня и сразу назвала диагноз. Сказала, что нужно приходить к ней несколько раз в неделю. Встреча с Ритой спасла меня, ведь я мог погибнуть от опухоли или проблем с сердцем. А в итоге она меня исцелила», — рассказывал Владимир Березин в одном из своих интервью.
А потом Владимир Александрович стал называть Маргариту своей второй дочерью и принимать ее детей Текло и Джамико как своих родных внуков.
У диктора собственное фермерское хозяйство в Сергиевом Посаде, где он разводит коз. Всего же у ведущего 30 животных, за которыми он собственноручно ухаживает и доит их. Также знаменитый диктор держит кур.
Владимир Березин сейчас
В конце 2022 года Владимир Березин вошел в состав жюри белорусского проекта «Фактор.BY 60+ — аналога российской передачи «Голос. 60 плюс» на Первом канале.
А в январе 2023-го Владимир Александрович стал ведущим 30-й юбилейной церемонии награждения представителей Союза журналистов Москвы.
Владимир Березин. Фото: Global Look Press
Нередко Владимир Березин становится гостем и экспертом программ «Звезды сошлись», «Малахов» и других передач. Ему всегда есть чем поделиться со зрителями и коллегами.
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