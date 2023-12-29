Как Владимир Березин стал «Кремлевским ведущим» и победил тяжелую болезнь

Именно с подачи телеведущего Владимира Березина певца Николая Баскова начали называть «золотым голосом России». Это он умеет представлять артистов так, как никто другой.

Нередко этого мужчину с идеальной осанкой и обворожительной улыбкой приглашают вести официальные мероприятия. Ведь его присутствие словно повышает их статус.

В кулуарах его даже называют «кремлевским ведущим». А меж тем когда-то Березина увольняли с Орловского телевидения за деревенский говор.

Детство

Владимир Александрович Березин родился в селе Топки Орловской области в 1957 году. В жилах Владимира течет чеченская кровь, поскольку его отец Юрий Исламов — чеченец по национальности. А вот отчество он взял в честь матери — Александры Березиной.

Интересна история знакомства родителей ведущего. Впервые они встретились в Казахстане, куда вчерашняя студентка Саша приехала работать геологом. Между молодыми людьми закрутился роман.

Когда Александра узнала о своем интересном положении, Юрий предложил ей стать второй женой, поскольку на тот момент он уже жил с законной супругой. Мама Владимира категорически была не согласна с такой ролью и вернулась в родные края, предприняв все, чтобы возлюбленный не искал их с ребенком. Но однажды вся правда раскрылась.