«Вот и все, прощайте»: в Сети провожают артистов после вечеринки Ивлеевой

Последствия вечеринки Насти Ивлеевой до сих пор ощущают многие ее участники. По пабликам пронеслась новость, что артистов, находившихся на мероприятии, хотят вырезать из всех новогодних телепередач.

Кого не покажут

Народный артист России Филипп Киркоров, скорее всего, не появится в финале «Маски» и «Голубом огоньке», также его фото больше нет на постере к ремейку фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где поп-король исполнил одну из ролей. Сцены с Киркоровым повсеместно вырезают и переснимают.

Попытки попасть на сайт Филиппа Бедросовича тоже не приносят результата: он заблокирован.