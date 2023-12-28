«Вот и все, прощайте»: в Сети провожают артистов после вечеринки Ивлеевой

Последствия вечеринки Насти Ивлеевой до сих пор ощущают многие ее участники. По пабликам пронеслась новость, что артистов, находившихся на мероприятии, хотят вырезать из всех новогодних телепередач.
Кого не покажут
Народный артист России Филипп Киркоров, скорее всего, не появится в финале «Маски» и «Голубом огоньке», также его фото больше нет на постере к ремейку фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где поп-король исполнил одну из ролей. Сцены с Киркоровым повсеместно вырезают и переснимают.
Попытки попасть на сайт Филиппа Бедросовича тоже не приносят результата: он заблокирован.
Лолита призналась, что ее участие в новогодних шоу не покажут. Фото: Global Look Press
Такая же участь коснулась певицы Лолиты Милявской и других участников вечеринки — их нещадно вырезают из эфира. Исполнительница в ответ на массовый хейтинг заявила, что переживает, у нее даже поднялось давление.
Настя Ивлеева, организовавшая неподобающее мероприятие, оказалась почти «персоной нон-грата» — с ней активно разрывают контракты, в том числе компании НТВ, ТНТ, МТС, VK.
В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой начались массовые проверки. Фото: Global Look Press
Что думают в Сети
Киркоров уже не тот
Киркоров записал видео с извинениями для поклонников, но в Сети ему давно никто не верит.
Сергей Пуштин: «Да это и не Киркоров давно. Кукла подменная».
Алексей Сажаев: «Настоящий Киркоров остался в 90-х» .
Вера Глебова: «Я ему не верю, зато уверенна, что когда убрали камеру, он нас послал далеко и надолго. В конце его речи было заметно не раскаяние, а злость. Заметили?»
Извинения Киркорова приняли не все поклонники. Фото: Global Look Press
Забыть и не вспоминать
Россияне требуют не только массового бойкота недостойных звезд, но также звучат призывы лишить артистов всех регалий, какие у них есть и провести налоговую проверку доходов.
Станислав Рыбачук: «Вот и все, прощай, бывший поп-король Киркоров! Его с новогодних шоу вырезают, и мы не увидим его в новогоднюю ночь».
Анна Кочегарова: «Ну и правильно! Звание народного артиста ко многому обязывает. А то дадут им звание, а они вместо того, чтобы нести его с гордостью и соответствовать ему, творят всякую дичь. Вон преподаватели каждые 5 лет категории подтверждают, пускай и эти лет до 65 тоже подтверждают, чтоб неповадно было».
Ирина Пенькова: «Они зарабатывают на нас миллионы, а потом позорят страну такими выходками! Проверить их надо, чтобы неповадно было!».
Григорий Максимов: «Забыть о них и не вспоминать нигде».
Андрей Потамошнев: «Это правильное решение! Бойкот и полное равнодушие».
Tatjana Schulte: «Ну наконец-то! Сколько лет они засоряют информационное пространство — телевизор невозможно смотреть! Дурацкие шоу, безмозглые сериалы с артистами, которые только и умеют, что кривляться и изображать игру...»
Елена Анисимова: «Слава Богу! Беспредел селебрити закончился! Гнать всех абсолютно и тем, кто придет на их место, платить адекватно».
Анна Черник: «Правильно, просто необходимо их вырезать из ТВ. Пусть плачут и голову лечат, чтобы мысли в ней поправить!»
Маргарита Ермакова-Петренко: «По делам вашим да будет вам. Всегда и всему есть предел, так же как и последняя капля».
Александр Русаков: «Наконец-то, лед тронулся. Ну реально, эти лица, захватившие эстраду, никому не давали себя показать. Надеюсь на новые таланты!»
Vladimir Shlyhķov: «Народный артист должен вести себя достойно, а не позорить себя и звание. Дают почетное звание кому попало. Лишить их звания, они эту награду грязью поливают!!!»
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Россияне предлагают лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста РФ. Фото: Global Look Press
«Спасибо за подарок»
Впрочем, большинство радуется такому исходу событий и благодарит за столь неожиданный новогодний подарок.
Александр Захаров: «Неужели! Правильное решение. Поддерживаю».
Дмитрий Круглов: «Держим пальчики, только бы не сорвалось!»
Александр Комиссаров: «Это лучшая новость в этом году. Спасибо за подарок».
Светлана Карачанцева: «Неужели и правда вырежут. Просто праздник какой-то!»
Зря предали огласке
Некоторые пользователи винят не только самих участников вечеринки, а также и тех, кто придал мероприятие огласке.
Шамиль Хашимов: «Ну потусовались, и что? Зачем нужна была такая широкая огласка? Это было частное мероприятие, частная вечеринка, просто со звездами, которая не касалась широких слоев общества. Мы бы не узнали, они бы не пострадали. Теперь все знают, а молодежь будет повторять, потому, что протестные настроения, присущие старшеклассникам и студентам, не выключить и не заглушить».
Татьяна Шолохова: «Крепко штрафануть всех тех, кто делал фото и видео с этой вечеринки! Они несут такую же ответственность, как и участники! Моральную и административную! Которые пришли голыми — показали их моральный уровень. Бог им судья. А эти блогеры должны быть наказаны!»