Как Soda Luv завоевал сердца фанатов: факты из жизни молодого рэпера

Детство и юность
Владислав Терентюк, известный под псевдонимом Soda Luv, появился на свет 28 июля 1997 года в Ухте. Родители развелись, и мальчик с братом и матерью переехал в Вологду, где провел все свое детство.
Будущий исполнитель мечтал учиться в музыкальной школе, но его не взяли из-за возраста. Влад учился в художественной, но его выгнали, потому что он рисовал, как видел сам.
В детстве у мальчика почти не было друзей из-за строгого воспитания: его не отпускали гулять даже на соседнюю улицу.
В 8 лет Владислав написал свое первое стихотворение, а в 15 взялся за музыку.
Среди музыкальных направлений были дэткор и альтернатива, пока будущий певец не услышал на компьютере отца рэп. Особенно зацепили Терентюка «Многоточие», «АК-47», Эминем и 50 Cent.
Получив школьный аттестат, выпускник переехал в Санкт-Петербург, где ему приходилось жить в трудных условиях. Чтобы как-то обеспечить себе пропитание, он вынужден был подрабатывать.
Soda Luv ведет здоровый образ жизни. Фото: ТГ-канал Soda Luv
Музыка
Дебютный в творческой биографии рэпера стал трек «Прости, братишка», который он записал в качестве извинения перед другом. В 2019 году солист стал частью команды Melon Music, где записал первый альбом «Ничего лишнего». Позже творчество Soda Luv пополнилось пятью релизами и фитами со знаменитыми рэперами.
Количество фанатов артиста растет. Поклонникам нравится свежесть и искренность солиста, которыми он делится в своих произведениях.
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Soda Luv гастролирует по стране. Фото: ТГ-канал Soda Luv
Личная жизнь
О личной жизни рэпера ходит много слухов. У него много девушек. Однажды певец признался, что на свиданиях отбирает у своих избранниц телефоны, а сам собирает на них компромат. За это его широко осудила публика.
Эталонами женской красоты Soda Luv считает Анджелину Джоли, Энн Хэтэуэй и Лив Тайлер.
Артист ведет здоровый образ жизни, не курит и не употребляет алкоголь.
На его руке одной из татуировок стала дата рождения матери.
Soda Luv ведет новые шоу в «Дзене». Фото: ТГ-канал Soda Luv
Soda Luv в настоящее время
Рэпер продолжает творческую деятельность, выпуская все новые треки и альбомы. В 2021 году он впервые отправился в гастрольный тур.
В 2021 году в дуэте с Sqwoz Bar рэпер представил ремикс на песню «КаZантип», сделав ее более попсовой.
Позже он даже числился в номинантах на две премии издания GQ в категориях «Открытие года» и «Мужчина года».
В марте 2023 года артисты лейбла CPLUS, в числе которых Soda Luv, основали в «Дзене» новые шоу: «Психология улиц», «Поймать Дзен» и «Материальные ценности». Помимо рэперов в них принимает участие психолог. Все вместе они обсуждают этапы своей жизни и отвечают на комментарии, а также делятся рассказами о важных для них ценностях.
Помимо этого рэпер занимается бизнесом, он выпускает газировку под своим именем. У него есть официальный сайт, где он продает свой мерч.
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