Как Soda Luv завоевал сердца фанатов: факты из жизни молодого рэпера

Детство и юность

Владислав Терентюк, известный под псевдонимом Soda Luv, появился на свет 28 июля 1997 года в Ухте. Родители развелись, и мальчик с братом и матерью переехал в Вологду, где провел все свое детство.

Будущий исполнитель мечтал учиться в музыкальной школе, но его не взяли из-за возраста. Влад учился в художественной, но его выгнали, потому что он рисовал, как видел сам.

В детстве у мальчика почти не было друзей из-за строгого воспитания: его не отпускали гулять даже на соседнюю улицу.

В 8 лет Владислав написал свое первое стихотворение, а в 15 взялся за музыку.

Среди музыкальных направлений были дэткор и альтернатива, пока будущий певец не услышал на компьютере отца рэп. Особенно зацепили Терентюка «Многоточие», «АК-47», Эминем и 50 Cent.

Получив школьный аттестат, выпускник переехал в Санкт-Петербург, где ему приходилось жить в трудных условиях. Чтобы как-то обеспечить себе пропитание, он вынужден был подрабатывать.