Как живет талантливый исполнитель Рутгер Гарехт после шоу «Голос. Дети»

Детство и юность
Гарехт начал свой жизненный путь 1 февраля 2006 года в Петропавловске-Камчатском. Необычное имя досталось мальчику от отца из Германии. Кроме исполнителя в семье росли его старшие сестры Юлия и Адель.
Детство и юность Рутгер провел в Оренбурге, куда семья переехала почти сразу после его рождения.
Рутгер Гарехт с детства любил выступать. Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта
С детства мальчик обладал артистическим талантом, обожал петь, танцевать, устраивал импровизированные концерты для родных и друзей, а также занимался спортивной гимнастикой. Кроме того, добившись значительных успехов в спорте, Гарехт стал обучаться игре на скрипке.
Чтобы развивать талант, Рутгера отдали в детский коллектив — театр музыки и танца «Щелкунчик».
График мальчика уже в юности был очень плотным, но он еще успевал неплохо учиться в школе. Окружение любило доброго и открытого мальчика, он покорял сердца друзей и учителей не только талантом, но и безграничным обаянием.
Рутгер Гарехт играет не только на скрипке, но также на баяне и гитаре. Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта
В феврале 2018 года зрители увидели Рутгера в шоу «Голос. Дети», где он в крестьянской рубахе и штанах исполнил композицию Гарика Сукачева «Я милого узнаю по походке».
Выступление оказалось фееричным, все члены жюри хотели забрать вокалиста в свою команду, а зал громко аплодировал. После этого парень исполнил еще несколько акробатических элементов, чем окончательно пленил публику.
После минуты славы журналисты кинулись изучать биографию Гарехта. Оказалось, что в 2016 году Рутгер за исполнение произведения Олега Газманова «Господа офицеры» получил премию «Нюрнбергский процесс. 70 лет», а летом 2017 года юноша выступил в детском творческом конкурсе «Утренняя звезда» с композицией «Ай-яй-яй».
Выбрав в наставники Пелагею, Рутгер смело шел к победе и добился цели.
Рутгер Гарехт покорил всех членов жюри в шоу «Голос. Дети». Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта
После проекта
Артист продолжил творческую деятельность. С песней «Беспризорник» он появился на шоу-концерте «Дети!», а затем на праздновании Международного дня музыки в Санкт-Петербурге, на фестивале «Поколение NEXT» в Сочи и на конкурсе «Друзья немецкого языка».
В дуэте с сестрой Юлией выступил с номером «Майкл Джексон» в БКЗ «Октябрьский». В мае 2019 года принял участие в большом концерт в Кремле.
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Молодой исполнитель Рутгер Гарехт выступил в Кремле. Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта
В это же время Рутгер выпустил клип на трек «Родина» и порадовал зрителей своим танцем «Яблочко» и песней «Прощайте, скалистые горы» на музыкальном фестивале в детском лагере «Орленок».
23 февраля 2020 года прошло важное торжественное мероприятие в жизни Гарехта — он получил паспорт, и уже в начале марта публика смогла увидеть новый клип исполнителя «Мама».
Рутгер Гарехт в клипе «Мама». Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта
К 9 Мая молодой певец приготовил подборку военных композиций: «День Победы», «От героев былых времен», «Темная ночь».
Осенью Гарехт прошел отборочный тур в конкурсе «Детское Евровидение – 2020» и прошел в финал, где стал вторым.
Также немного раньше зрители увидели победителя 5-го сезона «Голос. Дети» в художественном фильме «Назад в степь к сарматам» режиссера Александра Прошкина в роли мальчика по имени Никодим.
Рутгер Гарехт занял второе место «Детское Евровидение – 2020». Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта
Личная жизнь
О личной жизни талантливого исполнителя ничего не известно. На его личной странице в соцсети пестрят фотографии рабочих моментов и творческих номеров. Артист с удовольствием делится своими достижениями, но не сообщает о том, что у него на сердце.
Рутгер Гарехт спел много патриотических песен. Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта
Рутгер Гарехт в настоящее время
В начале сентября 2023 года Рутгер стал участником шоу «Голос. Уже не дети», где исполнил композицию «Группа крови». Но в этот раз наставники не спешили разворачиваться к солисту, отметив неуверенность в голосе. Однако оценили его виртуозную игру на гитаре.
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