Как живет талантливый исполнитель Рутгер Гарехт после шоу «Голос. Дети»

Певец Рутгер Гарехт стал победителем 5-го сезона шоу «Голос. Дети». Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта

Гарехт еще в юности покорил публику своей харизмой и прекрасным голосом. Став знаменитым, парень продолжает радовать слушателей своим творчеством.

Детство и юность

Гарехт начал свой жизненный путь 1 февраля 2006 года в Петропавловске-Камчатском. Необычное имя досталось мальчику от отца из Германии. Кроме исполнителя в семье росли его старшие сестры Юлия и Адель.

Детство и юность Рутгер провел в Оренбурге, куда семья переехала почти сразу после его рождения.

Рутгер Гарехт с детства любил выступать. Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта

С детства мальчик обладал артистическим талантом, обожал петь, танцевать, устраивал импровизированные концерты для родных и друзей, а также занимался спортивной гимнастикой. Кроме того, добившись значительных успехов в спорте, Гарехт стал обучаться игре на скрипке.

Чтобы развивать талант, Рутгера отдали в детский коллектив — театр музыки и танца «Щелкунчик».

График мальчика уже в юности был очень плотным, но он еще успевал неплохо учиться в школе. Окружение любило доброго и открытого мальчика, он покорял сердца друзей и учителей не только талантом, но и безграничным обаянием.

Рутгер Гарехт играет не только на скрипке, но также на баяне и гитаре. Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта

В феврале 2018 года зрители увидели Рутгера в шоу «Голос. Дети», где он в крестьянской рубахе и штанах исполнил композицию Гарика Сукачева «Я милого узнаю по походке».

Выступление оказалось фееричным, все члены жюри хотели забрать вокалиста в свою команду, а зал громко аплодировал. После этого парень исполнил еще несколько акробатических элементов, чем окончательно пленил публику.

После минуты славы журналисты кинулись изучать биографию Гарехта. Оказалось, что в 2016 году Рутгер за исполнение произведения Олега Газманова «Господа офицеры» получил премию «Нюрнбергский процесс. 70 лет», а летом 2017 года юноша выступил в детском творческом конкурсе «Утренняя звезда» с композицией «Ай-яй-яй».

Выбрав в наставники Пелагею, Рутгер смело шел к победе и добился цели.

Рутгер Гарехт покорил всех членов жюри в шоу «Голос. Дети». Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта

После проекта

Артист продолжил творческую деятельность. С песней «Беспризорник» он появился на шоу-концерте «Дети!», а затем на праздновании Международного дня музыки в Санкт-Петербурге, на фестивале «Поколение NEXT» в Сочи и на конкурсе «Друзья немецкого языка».

В дуэте с сестрой Юлией выступил с номером «Майкл Джексон» в БКЗ «Октябрьский». В мае 2019 года принял участие в большом концерт в Кремле.

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Молодой исполнитель Рутгер Гарехт выступил в Кремле. Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта

В это же время Рутгер выпустил клип на трек «Родина» и порадовал зрителей своим танцем «Яблочко» и песней «Прощайте, скалистые горы» на музыкальном фестивале в детском лагере «Орленок».

23 февраля 2020 года прошло важное торжественное мероприятие в жизни Гарехта — он получил паспорт, и уже в начале марта публика смогла увидеть новый клип исполнителя «Мама».

Рутгер Гарехт в клипе «Мама». Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта

К 9 Мая молодой певец приготовил подборку военных композиций: «День Победы», «От героев былых времен», «Темная ночь».

Осенью Гарехт прошел отборочный тур в конкурсе «Детское Евровидение – 2020» и прошел в финал, где стал вторым.

Также немного раньше зрители увидели победителя 5-го сезона «Голос. Дети» в художественном фильме «Назад в степь к сарматам» режиссера Александра Прошкина в роли мальчика по имени Никодим.

Рутгер Гарехт занял второе место «Детское Евровидение – 2020». Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта

Личная жизнь

О личной жизни талантливого исполнителя ничего не известно. На его личной странице в соцсети пестрят фотографии рабочих моментов и творческих номеров. Артист с удовольствием делится своими достижениями, но не сообщает о том, что у него на сердце.

Рутгер Гарехт спел много патриотических песен. Фото: официальная группа ВК Рутгера Гарехта

Рутгер Гарехт в настоящее время

В начале сентября 2023 года Рутгер стал участником шоу «Голос. Уже не дети», где исполнил композицию «Группа крови». Но в этот раз наставники не спешили разворачиваться к солисту, отметив неуверенность в голосе. Однако оценили его виртуозную игру на гитаре.

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