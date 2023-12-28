Как живет талантливый исполнитель Рутгер Гарехт после шоу «Голос. Дети»

С детства мальчик обладал артистическим талантом, обожал петь, танцевать, устраивал импровизированные концерты для родных и друзей, а также занимался спортивной гимнастикой. Кроме того, добившись значительных успехов в спорте, Гарехт стал обучаться игре на скрипке.

Чтобы развивать талант, Рутгера отдали в детский коллектив — театр музыки и танца «Щелкунчик».

График мальчика уже в юности был очень плотным, но он еще успевал неплохо учиться в школе. Окружение любило доброго и открытого мальчика, он покорял сердца друзей и учителей не только талантом, но и безграничным обаянием.