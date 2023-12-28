Актер, джентльмен и любящий отец: кто такой Кэри Грант

Кем был Кэри Грант?
Юный Кэри Грант, в возрасте 13 лет, сбежал из дома, чтобы присоединиться к комедийной труппе и выступать в роли жонглера. Коллектив отправился в гастрольный тур по Соединённым Штатам, и будущий актер совершенствовал свое мастерство на сцене. В 1930-е годы молодой Грант подписал контракт со студией Paramount Pictures, и его карьера пошла вверх.
Он продолжал сниматься в кино вплоть до 1960-х, создавая на экране образ, ставший его визитной карточкой: воплощение элегантности, излучающее стиль, обаяние и изысканность. Однако эта экранная личность была лишь тщательно продуманной маской, за которой скрывалась сложная личная жизнь актера. Кэри Грант в 1970-м получил почетный «Оскар». Умер актер в 1986 году.
Кэри Грант в роли Андре в фильме «Сюзи» 1936 г. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Кэри Грант (настоящее имя Арчи Лич) родился 18 января 1904 года в Бристоле (Англия). Он был сыном швейника и домашней хозяйки. Когда мальчику было 10, его отец, Элиас, покинул семью ради работы в Саутгемптоне. Там он сошелся с другой женщиной, и у них родился общий ребенок. Через некоторое время после того, как Грант узнал о том, что его родная мать умерла (на самом деле отец поместил ее в лечебное заведение), он стал самостоятельно искать способы заработать на жизнь, не получая особой поддержки от отца.
В возрасте 13 лет Грант начал подрабатывать в местном театре, позже присоединившись к труппе Боба Пендера. Его первая попытка стать актером была прервана отцом, настоявшим на том, чтобы сын вернулся к учебе.
На следующий год Гранта исключили из школы, и с позволения отца он снова присоединился к труппе Пендера. В течение следующих двух лет он путешествовал с труппой, участвуя в различных представлениях — от жонглирования до комедии и акробатики. В 1920 году Грант решил работать самостоятельно и покинул труппу, когда она приехала на гастроли в Нью-Йорк. Он делал все возможное, чтобы пробиться в мир шоу-бизнеса, даже работал на ходулистом.
Карьерный прорыв
К концу 1920-х Кэри Грант появился на Бродвее несколько раз. В 1931 году он получил главную роль в бродвейском мюзикле «Никки» с Фэй Рей в главной роли. Его персонаж, солдат по имени Кэри, борется за внимание Рэй. Несмотря на то, что постановка была короткой, роль Гранта привлекла достаточно внимания, чтобы он получил роль в короткометражном фильме «Сингапур Сью». Ощутив некоторый студийный интерес, Грант принял решение переехать в Лос-Анджелес.
Там он заключил контракт с Paramount Studios, и по их просьбе сменил имя на Кэри Гранта. Согласно голливудскому мифу, его новое имя произошло от предыдущей сценической личности, а фамилия была выбрана из списка предложенных студией имен. Его первый полнометражный фильм, «Эта ночь», вышел в 1932 году и вскоре он продолжил сниматься в фильмах. Грант снимался вместе со многими известными актрисами, включая Марлен Дитрих и Мей Уэст.
Тельма Тодд и Кэри Грант. Фото: кадр из к/ф «Эта ночь» 1932 г.
Фильмы 1930-х и 1940-х годов
К концу 1930-х Кэри Грант стал одним из самых известных актеров Голливуда. Он снимался во множестве фильмов, от военных драм до детективных историй и комедий. С 1937 года его карьера начала набирать обороты благодаря фильму «Топпер». В этой эксцентричной комедии Грант исполнил роль утончённого духа, который решает преследовать своего старого друга вместе с покойной женой. Он обладал талантом как к физическим комическим сценкам, так и к точному отмериванию времени в кадре.
Примерно в это время Кэри Грант снялся в нескольких своих самых успешных фильмах. Такие комедии, как «Ужасная правда» (1937 год) с Ирен Дан и «Филадельфийская история» (1940 год) с Кэтрин Хепберн и Джимми Стюартом, стали классикой кинематографа. Во многих ролях Грант воплощал образ умного и обаятельного героя. Но иногда он старался обмануть ожидания зрителей относительно себя.
Так, в триллере «Подозрение» (1941 год) с Джоан Фонтейн он сыграл потенциально опасного супруга. Этот фильм стал первым сотрудничеством Гранта с режиссёром и мастером саспенса Альфредом Хичкоком. В «Грошовой серенаде» (1941 год) Грант успешно сочетает юмор и грусть, играя мужа, испытывающего одновременно радость и боль в браке. Эта работа принесла ему номинацию на «Оскар».
Кэтрин Хепберн и Кэри Грант в «Филадельфийской истории» 1940 г. Фото: Global Look Press
Его самый значительный драматический прорыв произошел в фильме «Только одинокое сердце» 1944 года. Режиссер и соавтор сценария Клиффорд Одетс представил Гранта в роли блудного сына, вернувшегося домой, чтобы ухаживать за больной матерью (Этель Барримор). За эту роль, ставшую теперь почти забытой, он получил свою вторую номинацию на «Оскар». По сообщениям, это была одна из любимых его ролей, и Грант сказал:
«Эта роль, кажется, больше соответствует моей природе, нежели беспечные парни, которых мне обычно приходилось играть».
К началу 1940-х годов Кэри Грант становится одним из первых актеров, получивших статус «свободного агента», решив не подписывать контракты с киностудиями. Вместо этого он самостоятельно выбирал себе проекты для съемок, становясь все более придирчивым к предлагаемым ролям.
Одним из первых его решений в этом статусе стало участие в фильме Альфреда Хичкока «Дурная слава» 1946 года. В паре с Ингрид Бергман он сыграл американского агента, преследующего неонацистов. В это же время он также снимался в нескольких комедиях, в том числе «Холостяк и девчонка» 1947 и «Солдат в юбке» 1949.
Кэри Грант с партнершей по фильму Альфреда Хичкока «Дурная слава» 1946 г. актрисой Ингрид Бергман, 2 октября 1960 г. Фото: Global Look Press
Более поздние фильмы
Две из наиболее запоминающихся поздних ролей Кэри Гранта снова свели его с Альфредом Хичкоком на съёмочной площадке. Он сыграл преступника, обвиненного в грабеже, которого на самом деле не совершал в фильме «Поймать вора» 1955 года, где его партнершей была Грейс Келли. После этого Хичкок вновь пригласил его в свой фильм «На север через северо-запад» 1959 года. Персонаж Гранта, рекламный агент, оказывается замешан в убийствах и шпионских играх, и вынужден скрываться от зловещей организации, охотящейся за ним, на протяжении большей части картины.
Кэри Грант также сотрудничал с Одри Хепберн, снявшись в юмористическом и романтическом триллере «Шарада» в 1963 году. В этом фильме он мягко высмеял штампы этого жанра. Для своего последнего фильма «Иди, а не беги» (1967) он перешел от романтических ролей к зрелой комедийной свахе. После этого фильма Кэри Грант завершил свою карьеру в кинематографе.
Кэри Грант в роли Джона Роби и Грейс Келли в роли Фрэнсис Стивенс в фильме «Поймать вора» 1955 г. Фото: Global Look Press
Последние годы и смерть
После окончания актерской карьеры Кэри Грант продолжал появляться на публике. Он занял пост директора компании Fabergé, а также стал послом парфюмерной компании, путешествуя по всей стране и продвигая ее продукцию.
Кэри Грант был удостоен множества наград за свою работу в кино в последние годы своей жизни. В 1970 году он получил специальную премию «Оскар» за «достижения в кинематографе». В 1981 он был удостоен престижной премии Центра Кеннеди за достижения в исполнительском искусстве наряду с такими выдающимися деятелями, как Хелен Хейс и Каунт Бэйси.
Кэри Грант дал согласие на специальное публичное выступление в Де-Мойне, штат Айова 29-го ноября 1986-го года, однако в этот вечер до театра так и не доехал. Он перенес смертельный инсульт у себя в гостиничном номере.
Как и при своей жизни, Кэри Грант после своей смерти продолжал оставаться в тени. Официальных похорон великого актера не проводилось, однако многие из тех, кто знали его, выражали свою скорбь в связи с его кончиной.
Президент Рональд Рейган заявил, что «Он был одной из ярчайших звезд Голливуда, а его элегантность, остроумие и очарование останутся в кинофильмах и в наших сердцах».
Кэри Грант и Одри Хепберн в фильме «Шарада» в 1963 г. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Кари Грант, в отличие от своих вежливых киногероев, казалось, имел сложности в своих личных отношениях за кулисами. Он вступил в брак пять раз и пять раз разводился. Несколько его бывших жен описали его как контролирующего. Его четвертая жена, актриса Дайан Кэннон, заявила, что он пытался управлять ее гардеробом.
Она также утверждала, что он заставил ее употреблять запрещенные вещества, которые сам принимал. Позже она объяснила, что Грант делал это как способ достичь внутреннего покоя. Кэннон описала свой брак в своей книге «Дорогой Кэри: моя жизнь с Кэри Грантом», опубликованной в 2011 году.
Некоторые источники, включая Кэннон лично, указывают на то, что тяжелое детство Гранта могло отразиться на его романтических отношениях. После того, как Грант поверил в смерть своей матери, он узнал, что она была еще жива, когда ему исполнилось 30 лет. Они вновь встретились, но так и не смогли восстановить тесную связь, какая была между ними раньше.
Хотя его личная жизнь могла быть сложной, Грант проявил себя как заботливый отец. У него была только одна дочь, Дженнифер, которая родилась в 1966 году от Дайан Кэннон. После развода с Кэннон Грант старался проводить с дочерью как можно больше времени. В своих мемуарах «Хорошие вещи: воспоминания о моем отце, Кэри Гранте», опубликованных в 2011 году, Дженнифер Грант поделилась своим опытом жизни с легендарной кинозвездой как отец.
Кэри Грант с Дайаном Кэннон и малышкой Дженнифер, 1966 год. Фото: Global Look Press