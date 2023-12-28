Актер, джентльмен и любящий отец: кто такой Кэри Грант

Ранняя жизнь

Кэри Грант (настоящее имя Арчи Лич) родился 18 января 1904 года в Бристоле (Англия). Он был сыном швейника и домашней хозяйки. Когда мальчику было 10, его отец, Элиас, покинул семью ради работы в Саутгемптоне. Там он сошелся с другой женщиной, и у них родился общий ребенок. Через некоторое время после того, как Грант узнал о том, что его родная мать умерла (на самом деле отец поместил ее в лечебное заведение), он стал самостоятельно искать способы заработать на жизнь, не получая особой поддержки от отца.

В возрасте 13 лет Грант начал подрабатывать в местном театре, позже присоединившись к труппе Боба Пендера. Его первая попытка стать актером была прервана отцом, настоявшим на том, чтобы сын вернулся к учебе.

На следующий год Гранта исключили из школы, и с позволения отца он снова присоединился к труппе Пендера. В течение следующих двух лет он путешествовал с труппой, участвуя в различных представлениях — от жонглирования до комедии и акробатики. В 1920 году Грант решил работать самостоятельно и покинул труппу, когда она приехала на гастроли в Нью-Йорк. Он делал все возможное, чтобы пробиться в мир шоу-бизнеса, даже работал на ходулистом.