Кино и женщины Андрея Кончаловского: как сложилась карьера режиссера и сколько у него на самом деле детей

Андрей Кончаловский родился 20 августа 1937 года в Москве. Отец режиссера — писатель Сергей Михалков, который является автором знаменитого детского произведения «Дядя Степа», а также гимнов СССР и России. Мама — поэтесса Наталья Кончаловская.
Андрей Кончаловский и Никита Михалков в детстве. Фото: личный архив героя публикации
Прадедом Андрея Сергеевича по материнской линии является русский художник Василий Суриков, а дедом — Петр Кончаловский, живописец. Когда Андрею было 7 лет, в семье произошло пополнение — родился брат Сергей, ставший впоследствии известным режиссером и актером.
Никита Михалков и Андрей Кончаловский с отцом Сергеем Михалковым. Фото: личный архив
С детства дедушка именовал Андрея Андроном, поэтому он решил начать творческий путь с этим именем. А также взял фамилию матери.
Андрей был погружен в творческую атмосферу, а родители прививали ему любовь к музыке. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, затем поступил в Музыкальное училище при Московской консерватории, после которого в 1957 году стал студентом Московской государственной консерватории, но в 1959 году отчислился из вуза и выбрал совершенно другое направление деятельности — кино. В 1964 году он получил диплом режиссера во ВГИКе.
Андрей Кончаловский. Фото: Global Look Press
Кинокарьера
Режиссерский дебют Кончаловского состоялся в 1961 году, это была короткометражка «Мальчик и голубь», за которую начинающий кинодел был отмечен почетной наградой «Бронзовый лев» на Венецианском кинофестивале детских фильмов.
Как сценарист Андрон также дебютировал в этом году. Затем вместе с товарищем по вузу Андреем Тарковским они написали сценарии к фильмам «Каток и скрипка» (1960), «Иваново детство» (1962), «Андрей Рублев» (1966). Картина 1967 года «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» оказалась чересчур экспериментаторской для того времени и была запрещена к экранизации. Свет лента увидела лишь спустя 20 лет.
Фильм «История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж» зрители увидели лишь спустя 20 лет после его создания. Фото: Global Look Press
В 1970 году Кончаловский снимает фильм «Дядя Ваня», который приносит ему первый успех за границей — приз «Серебряная раковина» Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Следующие ленты тоже высоко оценены за рубежом: «Романс о влюбленных» (1974) был удостоен Гран-при кинофестиваля в Карловых Варах, «Сибириада» в 1979 году — Гран-при Каннского кинофестиваля.
Фильм «Сибириада» в 1979 году взял Гран-при Каннского кинофестиваля. Фото: Global Look Press
Голливудский период
В 1980 году, получив звание народного артиста РСФСР, Кончаловский принимает решение покорять Голливуд. Он уехал в США, где его никто не ждал, и путь к мировой славе оказался труден, но талант Кончаловского позволил ему снять ряд успешных картин, которые принесли ему признание и престижные международные награды.
Сильвестр Сталлоне в фильме Андрея Кончаловского «Танго и Кэш». Кадр из фильма
В Америке появились такие фильмы, как «Сломанное вишневое дерево» (1982), «Возлюбленные Марии» (1983), «Поезд-беглец» (1985), «Дуют для солиста» (1986), «Стыдливые люди» (1987), «Танго и Кэш» (1989), «Гомер и Эдди» (1990), «Ближний круг» (1991). В его фильмах снимались Настасья Кински, Сильвестр Сталлоне, Курт Рассел и другие знаменитые голливудские актеры. Но Кончаловский так и не получил признания как режиссер и в начале 90-х вернулся в Россию, продолжив сотрудничать с американскими коллегами.
Возвращение в Россию
В России Кончаловский создает несколько международных проектов — «Курочка Ряба» (Россия, Франция), «Люмьер и компания» (Россия, Дания, Швеция, Франция, Испания). Фильм «Одиссей» в 1997 году стал не только главным событием Московского международного кинофестиваля, но принес режиссеру премию «Эмми».
Успех имела и следующая картина Кончаловского, «Дом дураков» (2002). Она завоевала Гран-при на 59-м Венецианском кинофестивале и была номинирована на «Оскар», но не победила.
«Дом дураков» был номинирован на «Оскар» в 2002 году. Кадр из фильма
В 2005 году режиссер основал «Продюсерский центр Андрея Кончаловского» и начал сотрудничать с разными телеканалами страны — «НТВ», «Россия», «Культура», «Звезда». В частности, под крылом центра возникает кулинарная программа Юлии Высоцкой «Едим дома».
Следующим событием в кинематографе стал выход мелодрамы Кончаловского «Глянец» в 2007 году. А через два года российский кинодеятель стал сопродюсером картины «Последнее воскресение» американского режиссера Майкла Хоффмана, и эта работа была представлена в двух номинациях на премию «Оскар».
«Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына». Кадр из фильма
Главный приз Венецианского кинофестиваля, «Серебряный лев», принесли Кончаловскому следующие за тем работы — «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» (2014) и «Рай» (2016). Причем «Рай» также получил несколько других международных и российских премий, включая «Нику» и «Золотой орел», а также претендовал на премию «Оскар» как лучший фильм на иностранном языке. Он попал в шорт-лист, но так в нем и остался.
Как и картина «Дорогие товарищи!» в 2020 году. Она стала третьим фильмом Кончаловского, выдвинутым на «Оскар» (после «Дома дураков» и «Рая»).
Театр
Помимо кинокарьеры, Андрон Кончаловский состоялся как театральный режиссер. Он поставил на российской и зарубежной сценах такие пьесы, как «Чайка», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», Три сестры». «Преступление и наказание» в 2017 году было номинировано на «Золотую маску» сразу в нескольких категориях. В итоге театральная награда была присуждена композитору пьесы Эдуарду Артемьеву и актрисе Марии Биорк, исполнившей главную роль.
Андрей Кончаловский выступил режиссером пьесы «Три сестры». Фото: Global Look Press
Также Кончаловский поставил пьесы «Эдип в Колоне», «Вишневый сад», «Буря», «Укрощение строптивой» и другие.
Личная жизнь
Кончаловский был женат пять раз. Первой супругой 20-летнего студента стала балерина Ирина Кандат, с которой они поженились в 1957 году. Этот союз устроил отец Кончаловского Сергей Михалков. Но через два года брак распался — она ушла к другому.
Марианна Вертинская. Фото: Global Look Press
В студенчестве любвеобильный Кончаловский крутил романы с сокурсницами Жанной Болотовой, Марианной Вертинской, но они так и не дождались от него предложения. А вот актрисе Наталье Аринбасаровой, с которой знакомство состоялось на съемках, руку и сердце молодой режиссер отдал сразу. В этом браке он впервые познал радость отцовства — родился сын Егор (15 января 1966 год), который пошел по отцовским стопам и стал известным кинорежиссером.
Наталья Аринбасарова и Егор Кончаловский. Фото: Global Look Press
Развод с Аринбасаровой случился внезапно, в 1969 году его покорила польская актриса Беата Тышкевич, и режиссер поддался страсти. Но ненадолго. Уже через несколько месяцев он женился на француженке Вивиан Годе, подарившей ему дочь Александру в 1970 году.
Елена Коренева сыграла у Кончаловского в фильме «Романс влюбленных». Фото: Global Look Press
Но уже в 1974 году Кончаловский ушел из дома и три года жил в гражданском браке с Еленой Кореневой, сыгравшей в его картине «Романс влюбленных» главную героиню.
Перед эмиграцией Кончаловский крутил роман с Натальей Андрейченко, снимавшейся в его «Сибириаде», а актриса Наталья Бразговка в 1980 году родила от него дочь Дарью. В США его сердце заняли актрисы Лив Ульман, Ширли Маклейн. По возвращении в Россию сразу женился на Ирине Мартыновой, которая была диктором на телевидении. Брак продлился с 1990 по 1997 годы, за это время пара дважды стала родителями: в 1991 году родилась дочь Наталья, в 1993 году — Елена.
Наталья Бразговка и Дарья Михалкова. Фото: Global Look Press
Пятая жена
Но самым продолжительным оказался пятый брак. Кончаловский в 1996 году познакомился на «Кинотавре» с актрисой Юлией Высоцкой, которая оказалась на 36 лет его моложе. Но разница в возрасте никогда не была для художника препятствием. В 1998 году они поженились, а через год появилась дочка Маша. В 2003 году они снова стали родителями, на этот раз сын, Петр.
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Global Look Press
В 2013 году Кончаловский во Франции попал в автоаварию, сам не получил травм, а сидевшая на пассажирском сиденье дочка Маша получила серьезные повреждения, впала в кому, и с тех пор о ее здоровье и самочувствии родители не распространяются.
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский с дочкой Машей в 2009 году. Фото: Анатолий Жданов / КП
Сын Петр не пошел по отцовским стопам, а занялся архитектурой. Таким образом, у режиссера семеро детей от разных женщин.
Карьера сегодня
Кончаловский с женой сегодня живут на две страны, в Италии у них давно приобретен дом. Кинодеятель при 183 см роста весит 79 кг, продолжает трудиться и в настоящее время работает над сериалом «Хроники русской революции». Премьера запланирована на 2024 год и повествует о периоде в истории страны 1905–1924 годов.