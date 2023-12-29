Кино и женщины Андрея Кончаловского: как сложилась карьера режиссера и сколько у него на самом деле детей

С детства дедушка именовал Андрея Андроном, поэтому он решил начать творческий путь с этим именем. А также взял фамилию матери.

Андрей был погружен в творческую атмосферу, а родители прививали ему любовь к музыке. Он окончил музыкальную школу по классу фортепиано, затем поступил в Музыкальное училище при Московской консерватории, после которого в 1957 году стал студентом Московской государственной консерватории, но в 1959 году отчислился из вуза и выбрал совершенно другое направление деятельности — кино. В 1964 году он получил диплом режиссера во ВГИКе.